ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को मिली हाजीपुर और लालगंज सीट की जिम्मेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को अहम जिम्मेदारी दी गई है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
बिहार विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें वैशाली जिले की हाजीपुर और लालगंज विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी कमान सौंपी गई है. इन दोनों सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है. बृजमोहन अग्रवाल 15 अक्टूबर से हाजीपुर और लालगंज में संगठनात्मक एवं प्रचार गतिविधि शुरू करेंगे.

बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी की जीत का किया दावा: इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित बिहार का सपना साकार करना ही इस चुनावी अभियान की प्राथमिकता होगी. भाजपा प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी बधाई देते हुए विश्वास जताया है कि उनके मार्गदर्शन में भाजपा का संगठन और अधिक सशक्त होगा. इसके साथ ही जनता का समर्थन मिलेगा.

यह पार्टी नेतृत्व के विश्वास का प्रतीक है. मैं बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा को वैशाली जिले की दोनों सीटों पर प्रचंड विजय दिलाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करुंगा- बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर से बीजेपी के सांसद

चुनाव प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल: रायपुर सांसद बृज मोहन अग्रवाल संगठन क्षमता, जनसंपर्क व चुनाव प्रबंधन और कौशल के लिए जाने जाते हैं. अब बिहार के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टी की रणनीति और जनसंपर्क अभियान को नया जोश देने जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है.


बिहार में कितने चरणों में चुनाव?: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी. दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. पहले चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी हो गई है. फर्स्ट फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से होगी. दूसरे फेज के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी हो चुकी है. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

चंगाई सभा पर सख्ती की तैयारी, भाजपा सरकार बोली अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, कांग्रेस ने किया पटलवार

बिहार चुनाव: BJP की पहली लिस्ट में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश, 40 फीसदी नए चेहरे शामिल

बिहार चुनाव: जिताऊ सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान, राहुल-तेजस्वी निकालेंगे समाधान

TAGGED:

MP BRIJMOHAN AGRAWAL
HAJIPUR AND LALGANJ SEAT
बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार चुनाव का पहला चरण
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.