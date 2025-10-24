ETV Bharat / state

बिहार चुनाव प्रचार में मोहन यादव ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा, खुद का उदाहरण दिया

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में कई जगहों पर रैलियां की. नामांकन भी भरवाए.

Mohan Yadav bihar rally
बिहार चुनाव प्रचार में मोहन यादव ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आजकल बिहार के चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं. बिहार में उनका ये दूसरा दौरा है. शुक्रवार को मोहन यादव ने 03 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया. बगदा, सहरसा, सिकटा सीटों पर उम्मीदवारों के समर्थन में मोहन यादव ने ना सिर्फ वोट मांगे बल्कि नामांकन भी भरवाया. बगहा में राम सिंह, सहरसा में आलोक रंजन झा और सिकटा में समृद्ध वर्मा को वोट देने की अपील की.

कांग्रेस और साथी दल परिवारवाद के हिमायती

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजनीति में परिवारवाद पर चोट करते हुए जनसभा में अपनी मिसाल दी. उन्होंने कहा "एक तरफ कांग्रेस और उनके साथ वाले सारे दल परिवारवादी हैं और दूसरी तरफ भाजपा है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास." मोहन यादव ने अपना उदाहरण देते हुए कहा "मैं खुद इसका उदाहरण हूं. मेरे घर से न कोई विधायक है, न सांसद, न मंत्री. इसके बावजूद मुझे मुख्यमंत्री जैसा पद दिया. इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास. यह मंत्र सभी पर लागू होना चाहिए."

Mohan Yadav bihar rally
कांग्रेस और उनके साथी दल परिवारवाद के हिमायती (ETV BHARAT)

पहले के बिहार में और आज के बिहार में भारी अंतर

मोहन यादव ने कहा "एक दौर था कि जब बिहार में लोग काम खत्म करके सूर्यास्त से पहले घर लौट जाते थे. लेकिन अब बिहार बदल गया है. यहां अब कानून का राज है. माफियाराज खत्म हो गया. विकास की राह पर बिहार आगे बढ़ रहा है. बिहार में पहले की सरकारों के दौर में हालात बेहद खराब थे. पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्णिया में एयरपोर्ट बनकर तैयार है. आज राजद, कांग्रेस के साथ खड़ी है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है."

Mohan Yadav bihar rally
बिहार में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव का जलवा (ETV BHARAT)

आईएएस-आईपीएस बिहार से ही निकलते हैं

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "यहां से जितने आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन निकलते हैं, उतने कहीं और से नहीं निकलते. बिहार जो करता है, वह अलग ही करता है. आज जनता को फैसला लेना है कि उन्हें अपना हित करने वाला प्रत्याशी चाहिए या उनकी अवहेलना करने वाला. महागठबंधन बोलें या महाठगबंधन, उनके प्रत्याशी ऐसी भाषा बोलते हैं, जिससे जनता का अपमान होता है. महागठबंधन पूरे बिहार का अपमान कर रहा है. बिहार महापुरुषों की धरती है. जनता को फैसला करना है कि वे लायक के साथ हैं या नालायक के साथ."

TAGGED:

MOHAN YADAV RAISED NEPOTISM
BIHAR ELECTIONS 2025
APPEAL VOTES BJP CANDIDATE
MOHAN YADAV CAMPAIGN BJP
MOHAN YADAV BIHAR RALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मोहन सरकार कोदो कुटकी पर देगी बंपर बोनस, फटाफट पूरा करें ये जरूरी काम

पति ने पत्नी पर लगाया बेटे के धर्म परिवर्तन का आरोप, दंपत्ति का तलाक को लेकर चल रहा केस

तेज रफ्तार बोलेरो ने फिल्मी अंदाज में 3 बार मारी पलटी, वीडियो देख दंग रह गये लोग

मध्य प्रदेश के 5 जिलों के शासकीय अस्पतालों में होंगी भर्तियां, 800 नए बेड भी बढ़ेंगे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.