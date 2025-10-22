बिहार विधानसभा चुनाव : बघेल के महागठबंधन की जीत के दावे पर सीएम साय का पलटवार
बिहार चुनाव के सियासी घमासान का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है. सीएम साय ने भूपेश बघेल पर हमला किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2025 at 8:01 PM IST
रायपुर: बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी गर्मी का असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है. उनके इस बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है. सीएम साय ने कहा कि बीते कई चुनावों से भूपेश बघेल कांग्रेस और महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं. आखिर में क्या हुआ यह सबने देखा है.
भूपेश बघेल ने महागठबंधन की जीत का किया था दावा: इससे पहले मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल पिछले कई वर्षों से कई प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे हैं और हर बार उन्होंने दावा किया है लेकिन उसका परिणाम क्या है उसको पूरे देश ने देखा है.
नक्सलवाद के मुद्दे पर बघेल को घेरा: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता को लेकर भूपेश बघेल ने कहा था कि विकास, विश्वास और सुरक्षा के दम पर नक्सलियों की कमर टूटी है. इस बयान पर सीएम साय ने पलटवार किया और कहा कि बिल्कुल नक्सलियों की कमर तो टूटी है.
सीएम साय ने आगे कहा कि पिछले 22 महीना में जो हमारे जवान मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं यह उसका परिणाम है. जब हमने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था तो उसके दूसरे महीने में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे. उस दौरान छत्तीसगढ़ में 70% से ज्यादा नक्सलवाद बचा था. कांग्रेस ने 5 साल के कार्यकाल में नक्सलवाद को लेकर अच्छे से काम किया होता तो दूसरे प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों का प्रतिशत कम रहता.
राज्य रजत जयंती उत्सव के कार्यक्रमों की दी जानकारी: सीएम साय ने राज्य में होने वाले रजत जयंती उत्सव की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरे हो रहे हैं. इसे होने रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे. नया रायपुर स्थित नवनिर्मित विधानसभा भवन का वे लोकार्पण करेंगे. एक ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित होगा. इसके साथ ही राज्य उत्सव का भी पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे.
गोवर्धन पूजा की प्रदेश वासियों को दी बधाई: सीएम साय ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि आज गोवर्धन पूजा है इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं.