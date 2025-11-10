ETV Bharat / state

बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में छत्तीसगढ़ से जीत का प्रण, भाजपा-कांग्रेस ने उतारी नेताओं की फौज, अब दावा बिहार है हमारा

बिहार में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल है. बीजेपी और इंडिया ब्लॉक ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
अब दावा बिहार है हमारा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 8:32 PM IST

10 Min Read
रायपुर: बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा. बिहार में प्रचार में सारे दावों और वादों का चुनावी शोर थम चुका है. लेकिन जिनके जिम्मे बिहार को जिताने की जिम्मेदारी थी उन नेताओं के जीत के दावे बड़े हो गए हैं. इसमें बात सिर्फ बिहार के नेताओं की नहीं बल्कि वैसे राज्यों की है जिनके नेताओं को बिहार में पार्टियों ने बिहार फतह के लिए भेजा था. बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ की भूमिका काफी अहम है. यह सिर्फ इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बिहार चुनाव को जीतने के लिए नेताओं की एक बड़ी फौज भेजी थी. महत्व इसलिए भी है कि कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव को जीतने के लिए छत्तीसगढ़ के नेताओं को जीत वाली जिम्मेदारी का दारोमदार दे रखा था.

एनडीए की जीते दावे में कितना दम: छत्तीसगढ़ से बिहार चुनाव को जितवाने के लिए कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री राजेश अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री गजेंद्र यादव, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब बिहार में प्रचार कर चुके हैं. वहीं संगठन से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, भाजपा के महामंत्री संजय अग्रवाल, राजनांदगांव से सांसद और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख संतोष पांडे के अलावा 55 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को बिहार चुनाव में लगाया गया था.

अब दावा बिहार है हमारा (ETV Bharat)

कांग्रेस और बीजेपी ने उतारे प्रचार में दिग्गज: बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जाए तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया. जबकि भिलाई से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव प्रबंधन का प्रमुख बनाया गया. बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के नेताओं को बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के फतह के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई, उससे साफ है कि बिहार में चुनावी रण है लेकिन बिहार को जितवाने का छत्तीसगढ़ में मजबूत प्रण है. बिहार में चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कल दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है. छत्तीसगढ़ में दोनों राजनीतिक दल बिहार में अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा अभी से करने लगे हैं.

सीएम साय ने कहा NDA की सरकार तय: मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. बिहार की जनता कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल को देख चुकी है जो गुंडाराज के तौर पर जाना जाता था. मुख्यमंत्री ने कहा, एनडीए को वहां भारी जीत मिलेगी और वहां एनडीए की सरकार बनेगी. बिहार की जनता का विश्वास एनडीए पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है. निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वहां पर हमारी सरकार बनेगी.

''मोदी नीतीश के साथ बिहार'': छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पहले चरण में 18 जिले के 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और उसी ने यह तय कर दिया कि हमारी जीत पक्की है. विपक्ष का कहीं कोई दूर-दूर तक असर ही नहीं दिख रहा है. डिप्टी सीएम ने कहा कि दूसरे चरण में हम और आगे निकल जाएंगे. विपक्ष का कहीं कोई नामोनिशान नहीं मिलेगा. विजय शर्मा ने कहा कि हम लोगों ने जो भी वादे किए हैं उन पर हम खरे उतरे हैं. यही वजह है की बिहार मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ खड़ा है.

''महागठबंधन ने की बिहार की दुर्दशा'': उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो परिवर्तन आया है वो लोग देख रहे हैं. बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई है. बिहार में विकास के बहुत काम हुए हैं. इसलिए बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को भारी बहुमत से बिहार को आगे बढ़ने का मौका देगी. साव ने कहा कि बिहार की जनता का रुझान पूरी तरह से एनडीए की तरफ है और बिहार की जनता जानती है जो महागठबंधन है वह बिहार की दुर्दशा कर देगी. इस बार पूरा माहौल बिहार के लोगों का एनडीए के पक्ष में है.

''जीत पक्की है'': पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मेरे जिम्मे वैशाली जिला और पातेपुर विधानसभा क्षेत्र था. यह इलाका कभी लालू यादव परिवार का गढ़ हुआ करता था. राजेश अग्रवाल के अनुसार उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत हुई है. अग्रवाल ने कहा कि राजद और तेजस्वी का कोई वजूद नहीं है और ना ही उसका कोई असर वहां होने जा रहा है. प्रशांत किशोर की पार्टी के चुनाव में होने के मामले को लेकर राजेश अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के काम का असर वहां दिख रहा है. हमारी जीत पक्की है.

छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को मिली थी जिम्मेदारी: मंत्री राजेश अग्रवाल को वैशाली हाजीपुर मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया था. इसकी मूल वजह यह भी है कि सरगुजा के कोयला खदानों में हाजीपुर वैशाली मुजफ्फरपुर और उससे सटे इलाकों से ज्यादातर लोग काम करने के लिए यहां आते हैं. भारतीय जनता पार्टी पहले भी इसी वोट बैंक पर काम कर रही थी और सरगुजा में कई नेताओं को लगा कर जो लोग बिहार मूल के हैं उनके साथ बिहार चुनाव को लेकर रणनीतिक तैयारी भी कर रही थी.

''बिहार से बाहर गया जंगल राज'': बिहार चुनाव के लिए दुर्ग भिलाई से छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की ड्यूटी भी बिहार में लगाई गई थी. आपको बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट में काम करने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश और खास तौर से उत्तर बिहार के ज्यादातर लोग दुर्ग भिलाई में आते हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए गजेंद्र यादव ने कहा था कि वहां पर हमारी सरकार बनेगी. मंत्री ने बिहार में नरेंद्र मोदी के काम की सराहना करते हुए जीत का दावा किया था.

बहुत मजबूत है NDA बोले केदार गुप्ता: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केदार गुप्ता को बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की जिम्मेदारी दी थी. पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कुल 21 विधानसभा सीटें आती हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन ने जीती थी. बिहार चुनाव में पार्टी की रणनीति और पार्टी को जीतने के लिए लंबे समय तक काम करने के बाद छत्तीसगढ़ लौटने पर ईटीवी भारत से बात करते हुए केदार गुप्ता ने कहा, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है. युवा के मन में लालू यादव के जंगल राज का डर है. अब बिहार का युवा जंगल राज वाले राज्य में नहीं जाना चाहता. बिहार में विकास एक बड़ा मुद्दा है. बिहार में पहले की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है. 20 सालों में जितना कम बिहार में हुआ है उसने एक राजनीतिक बदलाव की दिशा बदली है. महिलाओं को लेकर जो काम किया जा रहा है वह अपने आप में बहुत अनोखा है. जीविका दीदी की जिम्मेदारी, शराबबंदी जैसे तमाम काम जो नीतीश कुमार ने बिहार में किए हैं इसका असर लोगों के मन में है.

छत्तीसगढ़ के जिम्मे बिहार की 50 से ज्यादा सीटें: बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं का बिहार दौरा हुआ. बात मुख्यमंत्री की हो या उपमुख्यमंत्री की. सभी लोग बिहार के कई चुनावी रैलियों में शामिल हुए हैं. लेकिन जिन लोगों को बिहार में अस्थाई तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी उनका यह दावा है कि बिहार में हमारी सरकार बननी तय है. छत्तीसगढ़ से जिन नेताओं को बिहार चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को लगाया गया था. संजय श्रीवास्तव के जिम्मे गोपालगंज, छपरा और सीवान की जिम्मेदारी थी. अगर यहां पर सभी विधानसभा सीटों की संख्या जोड़ दी जाए तो वह लगभग 22 होती है. वहीं गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल के जिम्मे लगभग 11 सीटों की जिम्मेदारी थी. जबकि अपेक्स बैंक के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष केदार गुप्ता को पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की जिम्मेदारी दी गई थी. इन दोनों जिलों में 21 विधानसभा सीटें आती हैं. केदार गुप्ता को बिहार विधानसभा के चुनाव में जिन सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी उस पर मतदान कल होगा.

हमारी सरकार बन रही है-देवेंद्र यादव: भिलाई से कांग्रेस विधायक और बिहार चुनाव के चुनाव प्रबंधन के प्रमुख देवेंद्र यादव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, बिहार में हमारी सरकार बन रही है. देवेंद्र यादव ने कहा कि हम लोगों का प्रयास काफी अच्छा रहा है. खास तौर से राहुल गांधी ने बिहार में जो मेहनत की है उसका परिणाम दिख रहा है. युवाओं में राहुल गांधी के होने का एक बड़ा असर है. बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध है. यहां युवाओं में काफी ऊर्जा है और अब वह ऊर्जा विकास और बदलाव चाहती है.

कांग्रेस विधायक का दावा: देवेंद्र यादव ने कहा, राजनीतिक रूप से बयान देकर बिहार के लोगों को अब तक बहुत झांसे में रखा गया. 20 साल पहले बनी सरकार पर बात कही जाती है. 20 साल पहले जो स्थितियां थी उनको आज भी जनता के बीच रखा जाता है. देवेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में 20 सालों में क्या हुआ यह बताने में एनडीए और नीतीश कुमार फेल हैं. मैं बिहार का सह चुनाव प्रभारी था साथ ही बिहार के सारे चुनाव के समन्वय की जिम्मेदारी मेरी थी. मैंने बहुत करीब से बिहार के लोगों को देखा है. बिहार के लोगों से हमने बात की है. बिहार के भीतर बदलाव की एक कसमसाहट है. जो अब कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में है. बिहार का युवा अब युवा नेतृत्व चाहता है और राहुल गांधी उनको युवा नेतृत्व देंगे. कांग्रेस लगातार विकास की पक्षधर रही है और हमारी सरकार बिहार में बनेगी यह तय है और हम बिहार का विकास करेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव
SECOND AND FINAL PHASE OF VOTING
VISHNU DEO SAI
ARUN SAO DEPUTY CM
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

