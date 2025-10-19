ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बेलागंज सीट पर राजद-जदयू के बीच कांटे की टक्कर, जानिए किसपर कौन पड़ेगा भारी

गया: बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में गया जिले की बेलागंज विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है. महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने डॉ. विश्वनाथ सिंह को टिकट दिया है, जबकि एनडीए के घटक दल जनता दल (यूनाइटेड) ने पूर्व विधायक मनोरमा देवी को मैदान में उतारा है. इसके अलावा, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को नामांकित किया है, जो MY (मुस्लिम-यादव) समीकरण को चुनौती दे सकता है.

यह मुकाबला न केवल पार्टियों के बीच, बल्कि दो राजनीतिक विचारधाराओं अनुभवी नेतृत्व बनाम स्थापित सत्ता की परीक्षा भी बनेगा. दोनों प्रमुख दलों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जातीय समीकरण और वोट ट्रांसफर पर सबकी नजरें टिकी हैं.

भोजपुरी कलाकारों से सजी राजद की नामांकन सभा: बेलागंज से राजद प्रत्याशी डॉ. विश्वनाथ सिंह ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भोजपुरी कलाकारों को चुनावी प्रचार में उतार दिया है. नामांकन के बाद बेलागंज पड़ाव मैदान में आयोजित सभा में छोटू छलिया, टुनटुन यादव और मुस्कान तिवारी जैसे मुख्य कलाकारों ने जलवा बिखेरा. इन्हें सुनने के लिए बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. राजद ने विश्वनाथ सिंह को इस सीट से दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है. इससे पहले वे 2024 के उपचुनाव में राजद की टिकट पर लड़े थे, जहां जदयू की मनोरमा देवी ने करीब 21,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी.

भीड़ की वजह से लोगों को परेशानी: सभा अव्यवस्थित होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई. कलाकारों के स्टेज पर ही बड़ी संख्या में युवक चढ़ गए, जिससे महिला कलाकार असहज नजर आईं. एक ओर जहां पंडाल के खंभों पर युवक लटके रहे, वहीं भीड़ प्रबंधन की कमी ने कार्यक्रम को प्रभावित किया. फिर भी, यह सभा राजद के युवा समर्थन को मजबूत करने में सफल रही.

सुरेंद्र यादव का अकेला जोरदार प्रहार: नामांकन सभा में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के किसी बड़े नेता के न पहुंचने से राजद कार्यकर्ताओं में निराशा झलकी. मंच पर पूर्व मंत्री और जहानाबाद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव अकेले प्रमुख नेता के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपने पुत्र विश्वनाथ सिंह को वोट देने की अपील की.

सुरेंद्र यादव ने सत्ताधारी एनडीए पर तीखा प्रहार किया और कहा कि 2020 में तीन सीटों पर लड़े, अबकी बार सिर्फ एक क्यों? इस बार परिवर्तन की लहर है. जदयू पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जदयू का गया जिले में सफाया हो गया है. वे सिर्फ बेलागंज पर टिकी हैं, लेकिन हार मान चुकी हैं.

गया जिले में विधानसभा सीट पर कौन-कौन उम्मीदवार: गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में राजद चार सीटों इमामगंज, अतरी, बाराचट्टी और टेकारी पर लड़ रही है. भाजपा तीन सीटों गया नगर, वजीरगंज और गुरुआ पर, जबकि लोजपा (रा) दो सीटों बोधगया और शेरघाटी पर मैदान में है. जदयू का पूरा दांव बेलागंज पर लग चुका है. सुरेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि यदि जदयू यहां हार गई, तो जिले से पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जैसा 2020 में हुआ था.