बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार, दुर्ग के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने किए जीत के दावे

बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की बड़ी फौज बिहार में प्रचार के लिए गई थी.

BIHAR ELECTION 2025 RESULTS
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: बिहार विधानसभा चुनाव का कल रिजल्ट आने वाला है. नतीजों से पहले ही देशभर में सियासी पारा हाई है. पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं. कल घोषित होने वाले नतीजों से पहले दुर्ग में भी सियासी हलचल तेज हो गई है. बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस और बीजेपी के नेता बिहार भी गए थे.

नतीजों से पहले जीत के अपने अपने दावे: भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी थी. ठीक उसी तरह बीजेपी विधायक रिकेश सेन भी प्रचार के लिए बिहार गए थे. दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार भी किया. कल आने वाले नतीजों से पहले दोनों नेताओं ने अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा किया है. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जनता ने जमकर मतदान किया है. बड़ा हुआ मतदान प्रतिशत ये बताता है कि सत्ता पक्ष को इस बार विपक्ष में बैठने का जनादेश सुनाया जाने वाला है. बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कहा कि बिहार में जो काम हमने किया है वो काम हमें जीत दिलाएगी. रिकेश सेन ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)

शराबबंदी को लेकर जो नीतीश जी ने बिहार में काम किया है उसका फायदा हमें मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है. उनके नेतृत्व में बिहार में विकास की गति लगातार बढ़ी है. नीतीश सरकार ने जनता के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली, शराबबंदी, पेंशन में वृद्धि और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार जैसे काम किए हैं. जनता की पहली पसंद फिर से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं: रिकेश सेन, विधायक बीजेपी

इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. राहुल गांधी के मार्गदर्शन और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जनता बदलाव चाहती है. जेनरेशन ज़ेड यानी युवाओं का रुझान इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में है: देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

कल घोषित होंगे नतीजे: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित होने वाले हैं. उम्मीद की जा रही है कि शाम तीन बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा. बिहार में इस बार 2 चरणों में मतदान हुआ. बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर और वोट चोरी बड़ा मुद्दा रहा.

