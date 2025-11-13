ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार, दुर्ग के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने किए जीत के दावे

दुर्ग: बिहार विधानसभा चुनाव का कल रिजल्ट आने वाला है. नतीजों से पहले ही देशभर में सियासी पारा हाई है. पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं. कल घोषित होने वाले नतीजों से पहले दुर्ग में भी सियासी हलचल तेज हो गई है. बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस और बीजेपी के नेता बिहार भी गए थे.

नतीजों से पहले जीत के अपने अपने दावे: भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी थी. ठीक उसी तरह बीजेपी विधायक रिकेश सेन भी प्रचार के लिए बिहार गए थे. दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार भी किया. कल आने वाले नतीजों से पहले दोनों नेताओं ने अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा किया है. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जनता ने जमकर मतदान किया है. बड़ा हुआ मतदान प्रतिशत ये बताता है कि सत्ता पक्ष को इस बार विपक्ष में बैठने का जनादेश सुनाया जाने वाला है. बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कहा कि बिहार में जो काम हमने किया है वो काम हमें जीत दिलाएगी. रिकेश सेन ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं.