पटना के 14 विधानसभा सीट के नतीजे: NDA का दिखा 'दम', जानें किसने जीतीं कितनी सीट?

नई दिल्ली/ पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर दिखाई पड़ रहा है. अब तक आए रुझानों में नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर लौटते दिखाई पड़ रहे हैं. वहीं, इंडिया ब्लॉक शर्मनाक हार की ओर बढ़ रहा है. वहीं, अगर बात करे पटना के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीट का तो यहां भी एनडीए जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है.

इन सीटों में मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम शामिल हैं, जहां अधिकतर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 में पटना जिले में 59.02 प्रतिशत मतदान हुआ था.

मोकामा सीट पर अनंत सिंह की जीत

अगर बात करें मोकामा सीट की तो यहां एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह मैदान ने 29 हजार से अधिक मतों से जीत दर्ज की है. अनंत सिंह जेडीयू के टिकट से मैदान में थे. उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी वीणा देवी को शिकस्त दी है. बता दें कि वीणा देवी ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. वह सूरजभान सिंह की पत्नी है और पूर्व सांसद हैं. वहीं, जन सुराज के प्रियदर्शी पियूष ने यहां से अपनी किस्मत अपनाई थी.

बाढ़ सीट पर किसने मारी बाजी

बाढ़ विधान सभा सीटसे एनडीए खेमे से बीजेपी की टिकट पर सियाराम सिंह मैदान में उतरे, जबकि महागठबंधन ने आरजेडी की टिकट पर करणवीर सिंह यादव को मैदान में उतारा था. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए आकंड़ों के मुताबिक सियाराम सिंह ने कर्णवीर सिंह यादव को 24 हजार से अधिक मतों से हरा दिया है.

एलजेपी (राम विलास) के खाते में बख्तियारपुर सीट

बख्तियारपुर सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) और आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. इस दौरान अरुण सिंह ने महज 981 वोट से जीत दर्ज की. सीट से जन सुराज पार्टी के वाल्मीकि सिंह भी मैदाम में थे, जो महज 6581 वोट पाने में सफल रहे.

दीघा सीट का परिणाम

दीघा सीट पर भाजपा के संजीव चौरसिया और सीपीआई-एमएल की दिव्या गौतम के बीच मुकाबला था, जबकि जन सुराज ने रितेश रंजन को मैदान में उतारा था. चुनाव आयोग के मुताबिक सीट पर संजीव चैरसिया 59 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है. गौरतलब है कि यहां इस बार 42.76 प्रतिशत मतदान हुए था.

बांकीपुर पर बीजेपी की जीत

बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के नितिन नवीन ने 51 हजार से ज्यादा वोटों पर जीत दर्ज की है. बता दें कि नवीन का मुकाबला आरजेडी की रेखा कुमारी से था. इसके अलावा जन सुराज पार्टी की वंदना कुमारी भी सीट से मैदान में थी. सीट पर 41.32 प्रतिशत मतदान हुआ था.

कुम्हरार सीट बीजेपी के खाते में

कुम्हरार सीट पर भाजपा प्रत्याशी संजय कुमार ने करीब 47 हजार वोट से जीत दर्ज की है. उनका मुकाबला कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी और जन सुराज से प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा से था. इस बार यहां सबसे कम 40.17 प्रतिशत मतदान हुआ था.

पटना साहिब सीट का रिजल्ट

पटना साहिब सीट पर बीजेपी के रत्नेश कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवार सशांत शेखर को 38 हजार से अधिक वोटों से हरा दिया है. यहां इस बार 60.29 प्रतिशत मतदान हुआ था. वहीं, जन सुराज की विनीता मिश्रा महज 5263 वोट पाने में सफल रहीं.