बिहार की चुनावी रैली में शामिल होंगे अखिलेश; छपरा में खेसारी लाल यादव के लिए करेंगे प्रचार

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बताया कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है.

बिहार की चुनावी रैली में शामिल होंगे अखिलेश.
बिहार की चुनावी रैली में शामिल होंगे अखिलेश. (Photo Credit: Akhilesh Yadav X Handle)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:41 AM IST

Updated : October 25, 2025 at 9:55 AM IST

लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिहार चुनाव में प्रचार के लिए 25 अक्टूबर को छपरा पहुंचेंगे. आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं. सपा ने बिहार चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की जीत के लिए प्रचार में शामिल होंगे. पार्टी का कहना है, कि इससे पहले अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बताया कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है. इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता आजम खान, डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव सहित कई सांसद, विधायक और नेताओं के नाम शामिल हैं. पार्टी का कहना है, कि गठबंधन धर्म के तहत समाजवादी पार्टी बिहार में अपने सहयोगियों को मजबूत करने के लिए प्रचार कर रही है.

गठबंधन के लिए करेंगे प्रचार: सपा प्रवक्ता ने बताया कि अखिलेश यादव जो वादा करते हैं, उसे निभाते हैं. खेसारी लाल यादव गरीब परिवार से निकले कलाकार हैं. उन्होंने अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छुआ है. अखिलेश यादव उनके लिए बिहार जा रहे हैं, क्योंकि वह रिश्ते निभाने में विश्वास रखते हैं.

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है. बिहार में गठबंधन की सरकार बननी तय है. बिहार की जनता कंफ्यूजन में है कि NDA में मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार कुछ कहते हैं और बीजेपी कुछ कहती है. इंडिया गठबंधन ने साफ किया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं.

क्या है समाजवादी पार्टी की रणनीति: सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव का फोकस गठबंधन को मजबूती देना है. राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी की भूमिका को विस्तार देना है. यही वजह है कि पार्टी ने बिहार में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं. पार्टी यह समझ चुकी है, कि किसी चुनाव में समान विचारधार के सहयोगितों के सामने प्रत्याशी उतारने से दोनों का नुकसान होता है. इसलिए यह रणनीति बनी है, कि गठबंधन जहां मजबूत हो, उसे जीत में बदलने के लिए सभी एक मंच पर आएं.

खेसारी के साथ व्यक्तिगत संबंध: खेसारी लाल यादव भोजपुरी समाज में बड़े चेहरे हैं. करोड़ों फैंस के हीरो खेसारी चुनाव में उतरे हैं, तो अखिलेश उनका समर्थन कर रहे हैं. दोनों के बीच व्यक्तिगत रिश्ता भी मजबूत है. छपरा से खेसारी यादव को सुनिश्चित करने के लिए सपा प्रमुख 25 अक्टूबर को पहले पटना पहुंचेंगे. वहां से छपरा की चुनावी रैली में हिस्सा लेंगे. शाम तक लखनऊ वापस आ जाएंगे.

Last Updated : October 25, 2025 at 9:55 AM IST

