बिहार की चुनावी रैली में शामिल होंगे अखिलेश; छपरा में खेसारी लाल यादव के लिए करेंगे प्रचार

लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिहार चुनाव में प्रचार के लिए 25 अक्टूबर को छपरा पहुंचेंगे. आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं. सपा ने बिहार चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की जीत के लिए प्रचार में शामिल होंगे. पार्टी का कहना है, कि इससे पहले अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बताया कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है. इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता आजम खान, डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव सहित कई सांसद, विधायक और नेताओं के नाम शामिल हैं. पार्टी का कहना है, कि गठबंधन धर्म के तहत समाजवादी पार्टी बिहार में अपने सहयोगियों को मजबूत करने के लिए प्रचार कर रही है.

गठबंधन के लिए करेंगे प्रचार: सपा प्रवक्ता ने बताया कि अखिलेश यादव जो वादा करते हैं, उसे निभाते हैं. खेसारी लाल यादव गरीब परिवार से निकले कलाकार हैं. उन्होंने अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छुआ है. अखिलेश यादव उनके लिए बिहार जा रहे हैं, क्योंकि वह रिश्ते निभाने में विश्वास रखते हैं.

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है. बिहार में गठबंधन की सरकार बननी तय है. बिहार की जनता कंफ्यूजन में है कि NDA में मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार कुछ कहते हैं और बीजेपी कुछ कहती है. इंडिया गठबंधन ने साफ किया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं.