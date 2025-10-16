ETV Bharat / state

लालू के गुंडाराज से बिहार हो चुका मुक्त, फिर बनेगी एनडीए की सरकार: विष्णु देव साय

बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे हैं.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
लालू के गुंडाराज से बिहार हो चुका मुक्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
रायपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरु है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी दिग्गज बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं. मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि बिहार में लालू यादव का गुंडाराज खत्म हो चुका है. एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को अब विकास की डगर पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं. साय ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में विकास को नया आधार मिला है.

बीजेपी नेताओं के नामांकन में शामिल होंगे सीएम: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन नबीन के नामांकन में शामिल होंगे. सीएम साय ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए बेहतरीन प्रदर्शन के साथ फिर सरकार बनाएगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नामांकन में भी शामिल होने के लिए मुंगेर जाएंगे.

बिहार में पहले लालू यादव का गुंडाराज था. नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो लालू यादव का गुंडाराज खत्म हो गया. बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ चला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से बड़ा जुड़ाव और लगाव है. पीएम मोदी का आशीर्वाद हमेशा बिहार को मिलता रहा है. हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलने जा रहा है: विष्णु देव साय, सीएम

नवीन स्मृति पार्क पहुंचे सीएम साय: पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव ने बांस घाट स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की. इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नितिन नबीन के पिताजी की स्मृति में बने नवीन स्मृति पार्क पहुंचे. यहां सीएम ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया.

बांकीपुर और मुंगेर जाएंगे साय: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे. सीएम ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है. नितिन नबीन के नामांकन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजय जायसवाल सहित कई नेता और संगठन के कार्यकर्ता पटना पहुंचे हैं.

चुनाव आयोग ने आज जारी किए डिजिटल टाइम वाउचर: केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने आज कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को सूचना प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए गए हैं. आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के तहत उसने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को प्रसारण और दूरदर्शन समय आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं.

