यह 'विकसित बिहार’ में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है', विधानसभा नतीजों पर बोले अमित शाह
गृह मंत्री ने आगे कहा कि बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है.
Published : November 14, 2025 at 4:57 PM IST
नई दिल्ली/ पटना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे प्रचंड बहुमत प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ नीतीश कुमार और एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस जीत के जरिए जनता ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को करारा जवाब दिया है.
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,"...मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने एनडीए को यह जनादेश दिया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार इसे और भी अधिक समर्पण के साथ पूरा करेगी..."
'मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक'
उन्होंने आगे कहा, "बिहार की जनता का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों और उनके समर्थकों के विरुद्ध मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है. वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है."
यह 'विकसित बिहार' में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है।— Amit Shah (@AmitShah) November 14, 2025
जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आएँ, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ ‘Politics of performance’ के आधार पर जनादेश देती है।
श्री @narendramodi जी, श्री @NitishKumar…
'कांग्रेस निचले पायदान पर'
गृह मंत्री ने आगे कहा कि बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके विरुद्ध राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है. इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज बिहार में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है.
उन्होंने कहा, "यह 'विकसित बिहार' में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है. जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आएं, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा. जनता अब सिर्फ और सिर्फ ‘पॉलिटिक्स ऑफ परफोर्मेंस’ के आधार पर जनादेश देती है."
बता दें कि शुक्रवार को आए नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है. अब तक आए रुझानों में एनडीए लगभग 200 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक करीब 35 सीट पर सिमटता दिखाई दे रहा है. वहीं पीके की जनसुराज का खाता खुलता नहीं दिख रहा है. अन्य के खाते में 6 सीट जा सकती हैं.
