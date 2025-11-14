ETV Bharat / state

यह 'विकसित बिहार’ में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है', विधानसभा नतीजों पर बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ANI फाइल फोटो )

नई दिल्ली/ पटना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे प्रचंड बहुमत प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ नीतीश कुमार और एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस जीत के जरिए जनता ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को करारा जवाब दिया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,"...मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने एनडीए को यह जनादेश दिया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार इसे और भी अधिक समर्पण के साथ पूरा करेगी..." 'मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक'

उन्होंने आगे कहा, "बिहार की जनता का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों और उनके समर्थकों के विरुद्ध मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है. वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है."