दानापुर विधानसभा सीट पर रामकृपाल बनाम रीतलाल यादव, जानिए जीत का क्या है समीकरण

2014 में टिकट के लिए रामकृपाल का लालू यादव से मतभेद: 2014 में लालू से मतभेद के बाद रामकृपाल बीजेपी में शामिल हुए और पाटलिपुत्र से 2014और 2019 में लालू की बेटी मीसा भारती को हराया. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में मीसा से 85,174 वोटों से हार ने उनकी सियासी साख को झटका दिया. अब दानापुर में उतरकर वे नई पारी खेलने को तैयार हैं. नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी रैली ने बीजेपी के इरादे जाहिर किए.

रामकृपाल 1996 में आरजेडी के टिकट पर बीजेपी के एसएन आर्य को हराया, लेकिन 1998 और 1999 में डॉ सीपी ठाकुर से हार गए. 2004 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर सीपी ठाकुर को हराकर शानदार वापसी की. 2009 में लालू प्रसाद यादव के लिए पाटलिपुत्र सीट छोड़ दी, जिसके बाद 2010 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया.

रामकृपाल यादव का लोकसभा से विधानसभा की राह: रामकृपाल यादव का नाम बिहार की केंद्र-प्रधान राजनीति का पर्याय रहा है. बीजेपी ने उन्हें दानापुर से उतारकर सबको चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने अपने चार दशक के करियर में कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा. 1985 में पटना नगर निगम के उप-महापौर के रूप में पहली जीत ने उन्हें सुर्खियों में लाया. इसके बाद 1992-93 में बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे. 1993 के उपचुनाव में 10वीं लोकसभा में जीत हासिल की.

दानापुर विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है. यहां से बीजेपी ने रामकृपाल जैसे वरिष्ठ नेता पर भरोसा जताया है, इनका सीधा मुकाबला राजद के रीतलाल यादव से है. बीजेपी का रामकृपाल यादव को टिकट देने का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह 2024 की लोकसभा हार का दर्द कम करने की रणनीति है, या फिर दानापुर को जीतने का मास्टरस्ट्रोक?

बीजेपी का दांव

71 उम्मीदवारों की पहली सूची में रामकृपाल का नाम शामिल कर बीजेपी ने दानापुर पर कब्जे की रणनीति बनाई है. एनडीए में बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं. रामकृपाल की यादव पहचान, ऊपरी जातियों और ईबीसी का समर्थन और 2024 में दानापुर क्षेत्र में लोकसभा की बढ़त उन्हें मजबूत बनाती है. हालांकि कई पत्रकार मानते हैं कि ये बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा.

रामकृपाल और रीतलाल यादव दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है. रामकृपाल यादव जब सांसद थे तो उन्होंने ने दानापुर के लिए कुछ खास नहीं किया, इसलिए लोग उनसे नाराज हैं. यही नहीं दियारा के लोग उन्हें बाहरी कैंडिडेट भी मान रहे हैं. हालांकि बीजेपी के कैडर वोटर उनके साथ हैं. वहीं दूसरी तरफ रीतलाल यादव से भी दियारा के खुश नहीं हैं, पिछले पांच सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया. हालांकि राजद के कोर वोटर का साथ इनको मिल सकत है.: संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

रीतलाल यादव का दबदबा, लेकिन विवादों का बोझ: वर्तमान विधायक रीतलाल यादव ने 2020 में बीजेपी की आशा देवी को 15,924 वोटों (8.69%) से हराकर दानापुर को आरजेडी का किला बनाया. 89,895 वोटों (48.44%) के साथ उनकी जीत यादव और मुस्लिम वोटों की एकजुटता का नतीजा थी. 2015 में निर्दलीय लड़कर भी उन्होंने 7.8% वोट हासिल किए थे, जिसके बाद आरजेडी ने उन्हें अपनाया.

रीतलाल यादव का अपराध की दुनिया में दबदबा: रीतलाल यादव रेलवे ठेकेदार थे, इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने दानापुर क्षेत्र में अपनी तानाशाही स्थापित कर ली. इनपर हत्या, रंगदारी, जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी और जमीन पर अवैध कब्जे जैसे दर्जनों आरोप हैं. ताजा मामला एक बिल्डर से रंगदारी मांगने का है, जिसके चलते रीतलाल पर कानूनी कार्रवाई हुई. इस मामले में उसे दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ा.

दानापुर में क्या हैं मुख्य मुद्दे: सड़क, बाढ़ नियंत्रण, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा प्रमुख मुद्दे हैं. बीजेपी केंद्र की योजनाओं और ‘सुशासन’ को भुनाने में जुटी है, जबकि आरजेडी जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय का नारा दे रही है. प्राशांत किशोर की जन सुराज पार्टी युवा वोटों को प्रभावित कर सकती है.

