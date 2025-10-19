ETV Bharat / state

मधेपुरा में क्या है JDU-RJD का राजनीति समीकरण, चारों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मधेपुरा जिले के चारों सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है. इस रिपोर्ट में जानिए चारों सीटों का समीकरण.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 4:00 PM IST

4 Min Read
मधेपुरा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से ठीक 18 दिन पहले जनता दल (यूनाइटेड) ने मधेपुरा जिले की चारों विधानसभा सीटों मधेपुरा, सिंहेश्वर (सुरक्षित), आलमनगर और बिहारीगंज के लिए अपने प्रत्याशियों के नामांकन करवा दिए हैं. स्क्रुटिनी के बाद सभी नामांकन वैध पाए गए हैं. इस बार उम्मीदवारों के चयन में JDU ने अनुभव, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक मजबूती को प्राथमिकता दी है.

मधेपुरा जिले की इन चारों सीटों पर अब NDA (JDU) और महागठबंधन (RJD) के बीच कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना है, जहां जातीय गठजोड़ और विकास के मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे. JDU ने अनुभव और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपने मजबूत दावेदारों को चुनावी अखाड़े में उतारा है. अब देखना यह है कि जनता इन उम्मीदवारों पर कितना भरोसा जताती है, खासकर जब RJD अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है.

मधेपुरा सीट पर महिला सशक्तिकरण का दांव: मधेपुरा विधानसभा सीट से JDU ने कविता कुमारी साहा पर भरोसा जताया है. वर्तमान में मधेपुरा नगर परिषद की मुख्य पार्षद कविता तेली समाज से ताल्लुक रखती हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं. वह एक साल पहले ही JDU में शामिल हुईं. पार्टी ने उन्हें महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्ग के समीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से टिकट दिया है, जिसे जातीय समीकरण तोड़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

चंद्रशेखर दोबारा मैदान में: इस सीट पर RJD की ओर से वर्तमान विधायक चंद्रशेखर दोबारा मैदान में हैं, जो 2020 में JDU के निखिल मंडल को 16,046 वोटों से हराकर विजयी हुए थे. यादव-मुस्लिम समीकरण पर टिकी RJD को JDU के इस नए चेहरे से चुनौती मिल सकती है, लेकिन चंद्रशेखर की स्थानीय पकड़ और विकास के वादों से मुकाबला कड़ा रहेगा.

सिंहेश्वर (सुरक्षित) पर अनुभवी मुसहर नेता का दम: सिंहेश्वर सीट से JDU ने पूर्व मंत्री डॉ. रमेश ऋषिदेव को दोबारा उतारा है. मुसहर जाति से आने वाले डॉ. ऋषिदेव दर्शनशास्त्र में पीएचडी हैं और 2005 से 2020 तक लगातार विधायक रहे. वह दो बार बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. पार्टी को विश्वास है कि उनके अनुभव और साफ छवि से सुरक्षित सीट पर पकड़ मजबूत होगी.

RJD की ओर से चंद्रहास चौपाल (वर्तमान विधायक) उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 2020 में डॉ. ऋषिदेव को 5,573 वोटों के मामूली अंतर से हराया था. दलित वोटों के विभाजन और विकास मुद्दों पर यह सीट NDA-महागठबंधन के बीच निर्णायक साबित हो सकती है.

आलमनगर में दिग्गज की वापसी: आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से JDU ने नरेंद्र नारायण यादव पर फिर भरोसा जताया है. 1995 से लगातार विधायक रह चुके नरेंद्र नारायण अब तक कोई चुनाव नहीं हारे. यादव जाति से आने वाले इस वरिष्ठ नेता की छवि सर्वस्वीकार्य प्रतिनिधि की रही है. वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं. उनकी मजबूत संगठनात्मक पकड़ इस सीट को JDU का गढ़ बनाए रख सकती है.

RJD ने अलमनगर पर अपने उम्मीदवार के रूप में रामानंद मंडल को उतारा है, जो पिछड़े वर्ग के वोटों को लक्षित कर रहा है. 2020 में JDU की जीत के बावजूद RJD की आक्रामकता से यहां भी कांटे की टक्कर अपेक्षित है.

बिहारीगंज पर स्थानीय मजबूती का परीक्षण: बिहारीगंज सीट से JDU ने मौजूदा विधायक निरंजन मेहता को फिर से मैदान में उतारा है. कोइरी समाज से ताल्लुक रखने वाले निरंजन दो बार से लगातार विधायक हैं. जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संगठन को देखते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है. RJD की ओर से विजय मंडल उम्मीदवार हैं, जो पिछड़े वर्ग के समर्थन पर निर्भर हैं. 2020 में JDU की जीत के बाद RJD वोट-विभाजन की रणनीति अपना रही है, जिससे यह सीट भी रोचक बन गई है.

मधेपुरा जिले की राजनीतिक विरासत और 2025 का जातीय संतुलन: मधेपुरा जिला बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रहा है, जहां RJD का यादव-मुस्लिम गठजोड़ पारंपरिक रूप से मजबूत रहा. 2020 के चुनाव में RJD ने मधेपुरा और सिंहेश्वर पर कब्जा जमाया था, जबकि JD(U) ने आलमनगर और बिहारीगंज बचाई. कुल 243 सीटों वाले बिहार में NDA (BJP-JDU) और महागठबंधन के बीच 101-101 सीटों पर सीधी टक्कर है. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगी, जिसमें मधेपुरा जिला शामिल है.

