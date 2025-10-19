ETV Bharat / state

मधेपुरा में क्या है JDU-RJD का राजनीति समीकरण, चारों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर

मधेपुरा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से ठीक 18 दिन पहले जनता दल (यूनाइटेड) ने मधेपुरा जिले की चारों विधानसभा सीटों मधेपुरा, सिंहेश्वर (सुरक्षित), आलमनगर और बिहारीगंज के लिए अपने प्रत्याशियों के नामांकन करवा दिए हैं. स्क्रुटिनी के बाद सभी नामांकन वैध पाए गए हैं. इस बार उम्मीदवारों के चयन में JDU ने अनुभव, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक मजबूती को प्राथमिकता दी है.

मधेपुरा जिले की इन चारों सीटों पर अब NDA (JDU) और महागठबंधन (RJD) के बीच कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना है, जहां जातीय गठजोड़ और विकास के मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे. JDU ने अनुभव और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपने मजबूत दावेदारों को चुनावी अखाड़े में उतारा है. अब देखना यह है कि जनता इन उम्मीदवारों पर कितना भरोसा जताती है, खासकर जब RJD अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है.

मधेपुरा सीट पर महिला सशक्तिकरण का दांव: मधेपुरा विधानसभा सीट से JDU ने कविता कुमारी साहा पर भरोसा जताया है. वर्तमान में मधेपुरा नगर परिषद की मुख्य पार्षद कविता तेली समाज से ताल्लुक रखती हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं. वह एक साल पहले ही JDU में शामिल हुईं. पार्टी ने उन्हें महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्ग के समीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से टिकट दिया है, जिसे जातीय समीकरण तोड़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

चंद्रशेखर दोबारा मैदान में: इस सीट पर RJD की ओर से वर्तमान विधायक चंद्रशेखर दोबारा मैदान में हैं, जो 2020 में JDU के निखिल मंडल को 16,046 वोटों से हराकर विजयी हुए थे. यादव-मुस्लिम समीकरण पर टिकी RJD को JDU के इस नए चेहरे से चुनौती मिल सकती है, लेकिन चंद्रशेखर की स्थानीय पकड़ और विकास के वादों से मुकाबला कड़ा रहेगा.

सिंहेश्वर (सुरक्षित) पर अनुभवी मुसहर नेता का दम: सिंहेश्वर सीट से JDU ने पूर्व मंत्री डॉ. रमेश ऋषिदेव को दोबारा उतारा है. मुसहर जाति से आने वाले डॉ. ऋषिदेव दर्शनशास्त्र में पीएचडी हैं और 2005 से 2020 तक लगातार विधायक रहे. वह दो बार बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. पार्टी को विश्वास है कि उनके अनुभव और साफ छवि से सुरक्षित सीट पर पकड़ मजबूत होगी.

RJD की ओर से चंद्रहास चौपाल (वर्तमान विधायक) उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 2020 में डॉ. ऋषिदेव को 5,573 वोटों के मामूली अंतर से हराया था. दलित वोटों के विभाजन और विकास मुद्दों पर यह सीट NDA-महागठबंधन के बीच निर्णायक साबित हो सकती है.

आलमनगर में दिग्गज की वापसी: आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से JDU ने नरेंद्र नारायण यादव पर फिर भरोसा जताया है. 1995 से लगातार विधायक रह चुके नरेंद्र नारायण अब तक कोई चुनाव नहीं हारे. यादव जाति से आने वाले इस वरिष्ठ नेता की छवि सर्वस्वीकार्य प्रतिनिधि की रही है. वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं. उनकी मजबूत संगठनात्मक पकड़ इस सीट को JDU का गढ़ बनाए रख सकती है.