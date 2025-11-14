ETV Bharat / state

दानापुर में 13 राउंड की गिनती पूरी, रामकृपाल यादव पीछे, रीत लाल यादव ने 4 हजार से अधिक वोटों से आगे

पटना की दानापुर से दिग्गज नेता और बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं. दानापुर सीट से आरजेडी के रीत लाल बढ़त बनाए हुए हैं. 13 राउंड की गिनती पूरी होने तक रीत लाल 4484 वोट से आगे चल रहे हैं. 10 राउंड की मतगणना के बाद दानापुर सीट से आरजेडी के रीत लाल ने बीजेपी के राम कृपाल यादव को पछाड़ कर 10 हजार से ज्यादा वोटों से बढ़त हासिल कर ली थी.

बिहार की राजधानी पटना के एन कॉलेज में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है. राजधानी की 14 विधानसभा सीटों के लिए फैसला आने हैं. इनमें मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम शामिल हैं.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दो चरणों में हुई वोटिंग की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान भी आना शुरू हो गए हैं. अब तक सामने आए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले NDA ने बढ़त बना ली है. शुरुआती रुझानों में 243 विधानसभा सीटों में एनडीए ने बहुतमत का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, सत्ता में परिवर्तन की उम्मीद कर रहे इंडिया ब्लॉक को झटका लगता दिखाई दे रहा है.

इससे पहले सात राउंड की गिनती पूरी होने तक रीत लाल राय ने 12 हजार से ज्यादा वोटों से बढ़त बना ली थी. उन्हें 32457 वोट मिल चुके हैं, जबकि राम कृपाल यादव महज 19499 वोट ही पाने में सफल हुए हैं. वहीं, स्वतंत्र उम्मीदवार शैलेश के आर 922 वोट के साथ तीसरे नबंर पर पहुंच गए हैं.

तीसरा राउंड की गिनती पूरी होने तक रीत लाल यादव 7536 वोट से आगे चल रहे थे. उन्हें कुल 14634 वोट मिले थे, जबकि रामकृपाल यादव को सिर्फ 6698 वोट मिले थे.

पटना के एन कॉलेज में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना (ETV Bharat)

वहीं, मनेर से भी आरजेडी के भाई बिरेंद्र ने बढ़त बना ली है. पटना साहिब से बीजेपी के रत्नेश कुमार आगे चल रहे हैं. फतुहापुर से आरजेडी के डॉ. रामानंद यादव, फुलवारी से जेडीयू के के श्याम रजक, कुम्हरार से बीजेपी के संजय कुमार, मसौढ़ी से ही जेडीयू के अरूण मांझी, पालीगंज से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार शिव प्रकाश रंजन और बिक्रम विधानसभा सीट कांग्रेस के अनिल कुमार आगे चल रहे हैं.

गौरतलब है पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी बांकीपुर विधानसभा सीट से भाग्य आजमा रहे हैं., जबकि पटना साहिब और कुम्हरार विधानसभा सीट पर इस बार फर्स्ट टाइमर उम्मीदवार मैदान में हैं .वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है. उनकी जगहरत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है. कुम्हरार सीट पर संजय गुप्ता बीजेपी की टिकट पर चुनाव के मैदान में है.दानापुर विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को दानापुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है. यहां से राष्ट्रीय जनता दल ने बाहुबली नेता रित लाल यादव को मैदान में उतारा है लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया है.

