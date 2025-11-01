मुख्यमंत्री नीतीश ने चुनाव से पहले जारी किया 3 मिनट 53 सेकेंड का वीडियो, जनता से की ये अपील
नीतीश कुमार ने चुनावी वीडियो में लालू यादव पर हमला बोला है. 2005 से बिहार को अपमान से सम्मान तक ले जाने का दावा किया.
Published : November 1, 2025 at 12:11 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया है. इसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को 'जंगलराज' करार देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. नीतीश ने बिहारवासियों से अपील की कि वे एनडीए को फिर से मौका दें, ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे.
सभी वर्गों के लिए समान विकास: नीतीश ने दावा किया कि उनकी सरकार ने किसी एक परिवार या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए काम किया. हिंदू, मुस्लिम, ऊंची जाति, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और महादलित सबके उत्थान के लिए योजनाएं चलाई गईं. उन्होंने कहा, "मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बिहार की सेवा की है."
2005 से पहले की स्थिति पर तीखा हमला: वीडियो में नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के दौर को याद दिलाते हुए कहा कि उस समय बिहारी कहलाना अपमान की तरह था. लोग बाहर जाकर अपनी पहचान छिपाते थे. उन्होंने लालू यादव के शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर थी, जिसने बिहार की छवि को धूमिल कर दिया था.
बिहारी पहचान अब गर्व की बात: मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात है. उनकी मेहनत से बिहार में सड़कें, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी है. विकास की गति इतनी तेज हुई है कि अब बिहार देश के सामने एक मिसाल बन रहा है.
एनडीए की दोहरी ताकत पर जोर: नीतीश कुमार ने केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए सरकार होने को विकास का राज बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ बिहार को सीधे मिल रहा है, जिससे परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं. सिर्फ एनडीए ही बिहार को आगे ले जा सकता है.
जनता से लगातार समर्थन की अपील: वीडियो के अंत में नीतीश ने बिहारवासियों को कहा, "2005 से आपने मुझे सेवा का मौका दिया. ईमानदारी और मेहनत से हमने बिहार बदला है." उन्होंने चुनाव में एनडीए को वोट देकर विकास को जारी रखने की अपील की, ताकि बिहार और मजबूत बने.
