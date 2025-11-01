ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री नीतीश ने चुनाव से पहले जारी किया 3 मिनट 53 सेकेंड का वीडियो, जनता से की ये अपील

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया है. इसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को 'जंगलराज' करार देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. नीतीश ने बिहारवासियों से अपील की कि वे एनडीए को फिर से मौका दें, ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे.

सभी वर्गों के लिए समान विकास: नीतीश ने दावा किया कि उनकी सरकार ने किसी एक परिवार या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए काम किया. हिंदू, मुस्लिम, ऊंची जाति, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और महादलित सबके उत्थान के लिए योजनाएं चलाई गईं. उन्होंने कहा, "मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बिहार की सेवा की है."

2005 से पहले की स्थिति पर तीखा हमला: वीडियो में नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के दौर को याद दिलाते हुए कहा कि उस समय बिहारी कहलाना अपमान की तरह था. लोग बाहर जाकर अपनी पहचान छिपाते थे. उन्होंने लालू यादव के शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर थी, जिसने बिहार की छवि को धूमिल कर दिया था.

बिहारी पहचान अब गर्व की बात: मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात है. उनकी मेहनत से बिहार में सड़कें, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी है. विकास की गति इतनी तेज हुई है कि अब बिहार देश के सामने एक मिसाल बन रहा है.