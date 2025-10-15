ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव: नितिन नबीन के नामांकन में सीएम साय होंगे शामिल, सम्राट चौधरी के लिए करेंगे प्रचार

बिहार विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय चुनाव प्रचार करेंगे.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION
बिहार विधानसभा चुनाव सीएम साय का प्रचार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 8:31 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 16 अक्टूबर को बिहार दौरे पर जा रहे हैं. मुख्यमंत्री के जारी हुए कार्यक्रम के अनुसार सुबह 800 बजे वे रायपुर से रवाना होंगे. पटना पहुंचने के बाद सीएम साय विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और 17 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है.

नितिन नबीन के नामांकन में होंगे शामिल: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बिहार के पथ निर्माण मंत्री और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी नितिन नबीन के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसके लिए जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें मुख्यमंत्री 9:40 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसके बाद वहां के नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

कई कार्यक्रमों में सीएम साय लेंगे हिस्सा: मुख्यमंत्री पटना में गोलघर स्थित अखंड माता वासनी मंदिर भी जाएंगे और पूजा करेंगे. बांस घाट में मां सिद्धेश्वरी काली मंदिर का भी दर्शन करेंगे. इसके साथ ही नितिन नबीन के पिता जी के नाम पर बनाए गए नवीन सिन्हा स्मृति पार्क राजवंशी नगर भी जाएंगे.

पटना में पहले चरण में होगा चुनाव: बिहार विधानसभा के लिए हो रहे नामांकन में 17 अक्टूबर पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख है. पटना में पहले चरण में चुनाव होने हैं. ऐसे में 16 अक्टूबर को बिहार के पथ निर्माण मंत्री और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके साथ ही पटना के स्काउट गाइड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भी वे शिरकत करेंगे.

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए करेंगे सभा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, पटना में नितिन नबीन के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुंगेर के तारापुर जाएंगे. तारापुर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है. मिली जानकारी के अनुसार तारापुर के मैदान में आयोजित आमसभा में वे शामिल होंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 3:00 बजे तारापुर से लौटकर पटना पहुंचेंगे उसके बाद पटना में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे साथ ही चुनाव को लेकर चर्चा होगी. उसके बाद मुख्यमंत्री शाम 4:00 बजे पटना से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे.

