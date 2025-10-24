‘बिहार चुनाव में विकास और विनाश के बीच लड़ाई', महागठबंधन पर ये क्या बोल गये जेपी नड्डा
जेपी नड्डा ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने महागठबंधन को विनाशकारी बताते हुए NDA की जीत का दावा किया. पढ़ें खबर.
Published : October 24, 2025 at 12:35 PM IST
वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए वैशाली जिले में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है. इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पातेपुर में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पातेपुर (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लखेन्द्र रौशन के लिए मतदाताओं से भारी मतों से समर्थन देने की अपील की. नड्डा ने कहा कि बिहार के विकास के लिए NDA की जीत जरूरी है.
वैशाली की धरती पर NDA की जीत का दावा: लोकतंत्र की धरती वैशाली को नमन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यह ऐतिहासिक भूमि हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही है. उन्होंने इस मौके पर NDA की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में इस बार NDA की लहर चल रही है. नड्डा ने विश्वास जताया कि प्रथम चरण के चुनाव में जनता NDA उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी, ताकि बिहार में फिर से NDA की सरकार बन सके और विकास की गति को और तेज किया जा सके.
महागठबंधन को बताया विनाश का पर्याय: जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इसका एकमात्र मतलब है विनाश. उन्होंने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों का इतिहास बिहार को जंगलराज और अराजकता की ओर ले जाने का रहा है. नड्डा ने जनता को याद दिलाया कि महागठबंधन के शासनकाल में बिहार विकास से कोसों दूर था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है.
"महागठबंधन का मतलब विनाश, NDA का मतलब विकास. बिहार की जनता NDA को चुनकर प्रगति की राह मजबूत करे." -जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा
मोदी-नीतीश के नेतृत्व में बिहार का कायाकल्प: नड्डा ने कहा कि पिछले दो दशकों में नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से बाहर निकालकर विकास की राह पर लाया है. उन्होंने केंद्र सरकार के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को रेलवे, सड़क, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग मिला है. नड्डा ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को प्रगति के नए आयाम दिए हैं और इसे और आगे ले जाने के लिए एनडीए का सत्ता में बने रहना जरूरी है.
नीतीश के शासन की सराहना: जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले दो दशकों में नीतीश ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से बाहर निकाला है. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के शासनकाल में लोग पलायन को मजबूर थे, लेकिन आज नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार प्रगति की राह पर है. नड्डा ने अपने बिहार से निजी जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनका जन्म पटना में हुआ था और उन्होंने अपने बचपन के 20 साल बिहार में बिताए हैं, इसलिए वे अंधकार और प्रकाश के युग को अच्छी तरह समझते हैं.
रेल बजट और छठ पर्व के लिए विशेष इंतजामों का जिक्र: नड्डा ने केंद्र सरकार के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि NDA सरकार ने बिहार के रेल बजट में 10 गुना वृद्धि की है. उन्होंने बताया कि हाल ही में शुरू की गई 44 वंदे भारत ट्रेनों में से 26 बिहार के लिए हैं. इसके अलावा, छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 12,000 कर दी है. नड्डा ने इन उपलब्धियों को NDA की बिहार के प्रति प्रतिबद्धता का सबूत बताया.
NDA की जीत के लिए मतदाताओं से अपील: भाजपा अध्यक्ष ने मतदाताओं से अपील की कि वे प्रथम चरण के चुनाव में NDA उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं. उन्होंने कहा कि लखेन्द्र रौशन जैसे समर्पित उम्मीदवार बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. नड्डा ने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता अब जंगलराज को वापस नहीं लौटने देगी और विकास के लिए NDA को चुनेगी. उन्होंने मतदाताओं से एकजुट होकर NDA के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया.
बिहार में NDA की लहर, भारी बहुमत का दावा: नड्डा ने अपने संबोधन में NDA की जीत को लेकर पूर्ण विश्वास जताया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता NDA के विकास कार्यों से संतुष्ट है और इस बार भी भारी बहुमत से NDA को चुनेगी. उन्होंने महागठबंधन के वादों को खोखला करार देते हुए कहा कि जनता अब इनके झूठे वादों में नहीं फंसेगी. नड्डा ने पातेपुर सहित पूरे वैशाली जिले के मतदाताओं से NDA को समर्थन देकर बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का सपना साकार करने की अपील की.
