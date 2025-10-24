ETV Bharat / state

‘बिहार चुनाव में विकास और विनाश के बीच लड़ाई', महागठबंधन पर ये क्या बोल गये जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ( ETV Bharat )

वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए वैशाली जिले में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है. इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पातेपुर में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पातेपुर (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लखेन्द्र रौशन के लिए मतदाताओं से भारी मतों से समर्थन देने की अपील की. नड्डा ने कहा कि बिहार के विकास के लिए NDA की जीत जरूरी है. वैशाली की धरती पर NDA की जीत का दावा: लोकतंत्र की धरती वैशाली को नमन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यह ऐतिहासिक भूमि हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही है. उन्होंने इस मौके पर NDA की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में इस बार NDA की लहर चल रही है. नड्डा ने विश्वास जताया कि प्रथम चरण के चुनाव में जनता NDA उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी, ताकि बिहार में फिर से NDA की सरकार बन सके और विकास की गति को और तेज किया जा सके. जेपी नड्डा का बड़ा बयान (ETV Bharat) महागठबंधन को बताया विनाश का पर्याय: जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इसका एकमात्र मतलब है विनाश. उन्होंने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों का इतिहास बिहार को जंगलराज और अराजकता की ओर ले जाने का रहा है. नड्डा ने जनता को याद दिलाया कि महागठबंधन के शासनकाल में बिहार विकास से कोसों दूर था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है. "महागठबंधन का मतलब विनाश, NDA का मतलब विकास. बिहार की जनता NDA को चुनकर प्रगति की राह मजबूत करे." -जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा मोदी-नीतीश के नेतृत्व में बिहार का कायाकल्प: नड्डा ने कहा कि पिछले दो दशकों में नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से बाहर निकालकर विकास की राह पर लाया है. उन्होंने केंद्र सरकार के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को रेलवे, सड़क, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग मिला है. नड्डा ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को प्रगति के नए आयाम दिए हैं और इसे और आगे ले जाने के लिए एनडीए का सत्ता में बने रहना जरूरी है.