बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग; बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे

गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें. वह पूरी तरह सुरक्षित हैं.

बिहार में मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग.
बिहार में मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 10:19 AM IST

गोंडा: बिहार में मौसम खराब होने की वजह से बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई. पायलट की सूझबूझ से बृजभूषण शरण सिंह सुरक्षित हैं. सोशल मीडिया पर अफवाहों को लेकर बृजभूषण ने खुद बयान जारी किया है. उन्होंने बताया कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं.

गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रैली करने गए हैं. वहां संदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया.

इसके बाद उन्हें दिनारा विधानसभा में भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करनी थी. बृजभूषण शरण सिंह संदेश विधानसभा से दिनारा विधानसभा हेलीकॉप्टर से जा रहे थे. तभी अचानक मौसम काफी खराब हो गया.

मौसम खराब होने की वजह से पायलट ने खेत में ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की. तब वहां पर काफी संख्या में किसान मौजूद थे. किसानों ने बृजभूषण से पूछा कि क्या कोई समस्या है, तो पूर्व सांसद ने हाथ उठाकर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है. खराब मौसम से लैंडिंग करानी पड़ी.

इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने वहीं से वीडियो जारी कर बताया कि वह संदेश विधानसभा से सभा को संबोधित करके दिनारा विधानसभा हेलीकॉप्टर से निकले थे. रास्ते में मौसम खराब होने के कारण खेत में ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करनी पड़ी है.

वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं. लोग अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि वह हेलीकॉप्टर के बदले गाड़ी से दिनारा विधानसभा में आयोजित सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे.

