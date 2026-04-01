विधानसभा समिति में RJD-कांग्रेस के बागियों को सभापति का पद, जानिए किसे क्या मिला?
बिहार विधानसभा की 20 समितियों का गठन हुआ. बागी विधायकों को अहम जिम्मेदारी मिली, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गयी है.
Published : April 1, 2026 at 11:05 AM IST
पटना: पटना से एक अहम राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा की 20 विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है. इस गठन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और राजद के बागी विधायकों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
बागी विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी : इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर रुख अपनाने वाले विधायकों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया. राजद के बागी विधायक फैसल रहमान को गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति का सभापति बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के बागी मनोहर प्रसाद सिंह को प्रत्यायुक्त विधान समिति की कमान सौंपी गई है.
सदन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश: बिहार विधानसभा के इस फैसले पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सत्तारूढ़ गठबंधन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे बागी विधायकों को साधने और विधानसभा में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.
अध्यक्ष ने खुद संभाली अहम समितियां : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने खुद तीन महत्वपूर्ण समितियों नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति की जिम्मेदारी अपने पास रखी है. इससे इन समितियों के महत्व और निर्णय प्रक्रिया पर सीधा नियंत्रण बना रहेगा.
विभिन्न समितियों में नेताओं को दी गई जिम्मेदारी : अन्य समितियों में भी विभिन्न विधायकों को सभापति बनाया गया है, जिनमें पुस्तकालय, याचिका, राजकीय आश्वासन, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन और कारा सुधार जैसी अहम समितियां शामिल हैं. इन समितियों के जरिए विधानसभा के अलग-अलग कार्यों नीतिगत समीक्षा, जनहित के मुद्दों, प्रशासनिक जवाबदेही और विकास योजनाओं पर निगरानी रखी जाएगी.
इसके अलावा विभिन्न समितियों के सभापति इस प्रकार हैं
- पुस्तकालय समिति: ज्योति देवी
- याचिका समिति: जनक सिंह
- राजकीय आश्वासन समिति: दामोदर रावत
- प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति: अमरेन्द्र कुमार पांडेय
- जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति: शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल
- एससी/एसटी कल्याण समिति: संतोष कुमार निराला
- निवेदन समिति: सिद्धार्थ सौरव
- महिला एवं बाल विकास समिति: अश्वमेध देवी
- आचार समिति: संजीव चौरसिया
- पर्यावरण संरक्षण समिति: अवधेश सिंह
- अल्पसंख्यक कल्याण समिति: अख्तरुल ईमान
- पर्यटन समिति: मनोरंजन सिंह
- शून्यकाल समिति: माधव आनंद
- बिहार विरासत विकास समिति: रेणु देवी
- कारा सुधार समिति: निशा सिंह
राजनीतिक संकेत भी छिपे हैं फैसले में : गौरतलब है कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कुछ विधायकों के बागी रुख के कारण एनडीए उम्मीदवार को जीत मिली थी. ऐसे में उन्हीं विधायकों को समितियों में जगह देना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है. इससे विपक्षी दलों के भीतर असंतोष बढ़ सकता है, वहीं सत्तापक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में दिख रहा है.
अब भी कुछ समितियों का इंतजार : हालांकि अभी भी कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन बाकी है, जिनमें आवास समिति, आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति और कृषि उद्योग विकास समिति शामिल हैं. इन समितियों के गठन के बाद विधानसभा की कार्यप्रणाली और अधिक सक्रिय होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, समितियों का यह गठन सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक रणनीतियों और समीकरणों की भी झलक देता है. आने वाले दिनों में इसके सियासी प्रभाव और स्पष्ट हो सकते हैं.
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