बिहार विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन जोरदार हंगामा, 'गरीबों को 2 लाख क्यों नहीं? नीतीश सरकार पर ठगी का आरोप'-भाई वीरेंद्र

पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज अपने 19वें और अंतिम दिन पर पहुंच गया है. इस दौरान सदन में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की. राजद तथा वामपंथी सदस्यों ने पोस्टरों के साथ प्रदर्शन करते हुए 94 लाख गरीब परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की. जातीय गणना में चिह्नित इन परिवारों के लिए सरकार ने पहले ही 2-2 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अभी तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है.

भाई वीरेंद्र ने सरकार पर लगाया ठगी का आरोप: राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में सरकार को घेरते हुए कहा कि नीतीश सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती. उन्होंने आरोप लगाया कि 94 लाख गरीब परिवारों को घोषित राशि क्यों नहीं दी जा रही है. भाई वीरेंद्र ने इसे गरीबों के साथ ठगी करार देते हुए कहा कि सरकार जनता को धोखा दे रही है और उनकी पीड़ा को नजरअंदाज कर रही है. विपक्ष का यह हमला बजट सत्र के अंतिम दिन राजनीतिक तापमान को और बढ़ा रहा है.

भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान (ETV Bharat)

"सरकार कोमा में है, पैसा नहीं है लेकिन सरकार घोषणा कर रही है. मेरी मांग है कि 94 लाख गरीब परिवारों को मकान का पैसा जल्द से जल्द दिया जाए. गरीबों को ठगने का काम नीतीश सरकार कर रही है."-भाई वीरेंद्र, राजद विधायक

विपक्ष ने उठाया घोषणा बनाम क्रियान्वयन का मुद्दा: विपक्षी सदस्यों का कहना है कि जब सरकार ने बजट और विभिन्न मंचों पर 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये की सहायता देने की बात कही थी, तो अब इसमें देरी क्यों हो रही है. पोस्टरों पर लिखे नारे और नारेबाजी के जरिए उन्होंने सरकार से तत्काल भुगतान की मांग की. यह मुद्दा जातीय गणना के बाद की गई घोषणा को लेकर विपक्ष की लगातार रणनीति का हिस्सा लगता है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं.