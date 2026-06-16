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बिहार में अश्लील और जातिसूचक गीतों पर लगेगी लगाम? कला एवं संस्कृति विभाग ने गृह विभाग को लिखा पत्र

पटना : बिहार में सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले अश्लील, द्विअर्थी और जातिसूचक गीतों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने इस संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखकर ऐसे गीतों के प्रसारण पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की मांग की है. विभाग का मानना है कि इस तरह के गीत सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक मूल्यों और सार्वजनिक शिष्टाचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं.

गृह विभाग को भेजा गया पत्र : कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार की ओर से गृह विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, आयोजनों, बाजारों, वाहनों, विवाह समारोहों और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खुलेआम अश्लील, द्विअर्थी और जातिसूचक भावनाओं को भड़काने वाले गीत बजाए जा रहे हैं. इससे समाज में भाईचारे और सौहार्द के बजाय वैमनस्य, कटुता और अशांति का माहौल बन रहा है.

'महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव' : पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे गीतों के कारण महिलाओं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. विभाग ने चिंता जताई है कि इस प्रकार की सामग्री न केवल सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है, बल्कि सार्वजनिक जीवन की गरिमा को भी प्रभावित करती है. इसके चलते समाज में असहजता का वातावरण पैदा हो रहा है और सांस्कृतिक माहौल दूषित हो रहा है.

जारी किया गया पत्र (ETV Bharat)

'लोक भाषाओं की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता' : कला एवं संस्कृति विभाग ने अपने पत्र में बिहार की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और लोक भाषाओं की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है. विभाग का कहना है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और अन्य लोक भाषाओं की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध रही है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ गीतों में बढ़ती अश्लीलता और जातीय टिप्पणियों ने इस विरासत की छवि को प्रभावित किया है.