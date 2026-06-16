बिहार में अश्लील और जातिसूचक गीतों पर लगेगी लगाम? कला एवं संस्कृति विभाग ने गृह विभाग को लिखा पत्र
बिहार में अक्सर ही अश्लील गानों पर विवाद होता रहा है. अब तो सरकार भी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है. पढ़ें खबर
Published : June 16, 2026 at 9:04 PM IST
पटना : बिहार में सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले अश्लील, द्विअर्थी और जातिसूचक गीतों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने इस संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखकर ऐसे गीतों के प्रसारण पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की मांग की है. विभाग का मानना है कि इस तरह के गीत सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक मूल्यों और सार्वजनिक शिष्टाचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं.
गृह विभाग को भेजा गया पत्र : कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार की ओर से गृह विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, आयोजनों, बाजारों, वाहनों, विवाह समारोहों और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खुलेआम अश्लील, द्विअर्थी और जातिसूचक भावनाओं को भड़काने वाले गीत बजाए जा रहे हैं. इससे समाज में भाईचारे और सौहार्द के बजाय वैमनस्य, कटुता और अशांति का माहौल बन रहा है.
'महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव' : पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे गीतों के कारण महिलाओं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. विभाग ने चिंता जताई है कि इस प्रकार की सामग्री न केवल सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है, बल्कि सार्वजनिक जीवन की गरिमा को भी प्रभावित करती है. इसके चलते समाज में असहजता का वातावरण पैदा हो रहा है और सांस्कृतिक माहौल दूषित हो रहा है.
'लोक भाषाओं की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता' : कला एवं संस्कृति विभाग ने अपने पत्र में बिहार की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और लोक भाषाओं की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है. विभाग का कहना है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और अन्य लोक भाषाओं की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध रही है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ गीतों में बढ़ती अश्लीलता और जातीय टिप्पणियों ने इस विरासत की छवि को प्रभावित किया है.
सामाजिक तनाव और विवाद की स्थिति : पत्र में कहा गया है कि अश्लील और द्विअर्थी गीत केवल सामाजिक दृष्टि से ही आपत्तिजनक नहीं हैं, बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं. कई बार ऐसे गीतों के कारण सामाजिक तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. विभाग ने इसे एक गंभीर और ज्वलंत सामाजिक समस्या बताते हुए महिलाओं, बच्चों और पूरे समाज के हित में आवश्यक कार्रवाई की जरूरत बताई है.
दिशा-निर्देश जारी करने की अनुशंसा : इसी को ध्यान में रखते हुए कला एवं संस्कृति विभाग ने गृह विभाग से अनुरोध किया है कि राज्य में अश्लील, द्विअर्थी और जातिसूचक भावनाओं को भड़काने वाले गीतों के प्रसारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की अनुशंसा की गई है.
दरअसल, बिहार में समय-समय पर अश्लील गीतों और उनके सार्वजनिक प्रसारण को लेकर विवाद उठते रहे हैं. विशेष रूप से शादी-विवाह, जुलूस, सार्वजनिक आयोजनों और वाहनों में बजने वाले कुछ गीतों को लेकर सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक मंचों ने आपत्ति दर्ज कराई है. ऐसे में कला एवं संस्कृति विभाग की इस पहल को राज्य की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. हालांकि पूर्व में भी समय-समय पर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं लेकिन इसका प्रभावी असर नहीं हुआ है. अब देखना है कि प्रशासन इस बार कितना प्रभावी कदम उठाता है.
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