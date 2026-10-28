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सावधान बिहार ! आ रहा तबाही का चक्रवात 'अर्नब', 5 दिनों तक रुक-रुककर होगी बारिश, अलर्ट जारी

बिहार में अर्नब तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने आज से 5 दिनों के लिए तबाही का अलर्ट जारी किया.

Arnab Cyclone Update
बंगाल की खाड़ी से बिहार आ रही तबाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 28, 2026 at 1:32 PM IST

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पटना: बंगाल की खाड़ी में उठा तूफानी चक्रवात 'अर्नब' को लेकर IMD पटना ने बिहार को लेकर चेतावनी जारी की है. भयंकर चक्रवात में सक्रिय पूर्वी हवाओं के थपेड़ों के चलते बिहार में अगले पांच दिन तक यानी आज से 1 नवंबर तक भारी से अति भारी तबाही की आशंका जताई गई है.

बंगाल की खाड़ी से बिहार आ रही तबाही

मौसम विभाग ने बिहार में लोगों और प्रशासन को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है. आसमान से आ रही तूफानी आफत के चलते पूरे राज्य में 5 दिनों तक रूक-रूक कर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कई संवेदनशील इलाकों में मूसलाधार से अति बारी वर्षा का कहर देखने को मिल सकता है.

अर्नब तूफान का बिहार में दिखेगा असर

मौसम विभाग की मानें तो इस दौरान 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. यही नहीं बारिश के साथ भयंकर वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है. केंद्रीय मौसम विभाग ने भी इसको लेकर चेतावनी कई राज्यों को जारी की है. लोगों को मौसम विभाग की इस चेतावनी को नजरअंदाज न करने को कहा गया है.

5 दिनों तक अलर्ट रहने की चेतावनी

5 दिनों तक बारिश होने से बिहार में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. सड़कों पर जलजमाव और आंधी तूफान के चलते पेड़ों के गिरने से सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं. इसलिए मौसम विभाग ने आम लोगों और प्रशासन को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है. अभी से चक्रवात का असर बिहार में दिखना शुरू हो गया है.

मौसम खराब हो तो घरों से न निकले बाहर

मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी के चलते खराब मौसम में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है. आकाशीय बिजली गिरे तो ऐसे में खंबो या पेड़ों के नीचे शरण न लें. खेतों में जाने से बड़ें. भयंकर तूफान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है.

तूफान की लैंड पर हो चुकी है एंट्री

अर्नब तूफान देर रात में ही आंध्रप्रदेश के समुद्री तट से टकरा गया. इस दौरान हवाओं का प्रचंड वेग था. तटवर्ती इलाकों में तबाही के निशान अर्नब तूफान ने छोड़े हैं. झारखंड में भी एहतियान स्कूलों को दो दिनों के लिये बंद किया गया है.

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TAGGED:

BIHAR ARNAB CYCLONE
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IMD PATNA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

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