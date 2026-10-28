सावधान बिहार ! आ रहा तबाही का चक्रवात 'अर्नब', 5 दिनों तक रुक-रुककर होगी बारिश, अलर्ट जारी
बिहार में अर्नब तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने आज से 5 दिनों के लिए तबाही का अलर्ट जारी किया.
Published : October 28, 2026 at 1:32 PM IST
पटना: बंगाल की खाड़ी में उठा तूफानी चक्रवात 'अर्नब' को लेकर IMD पटना ने बिहार को लेकर चेतावनी जारी की है. भयंकर चक्रवात में सक्रिय पूर्वी हवाओं के थपेड़ों के चलते बिहार में अगले पांच दिन तक यानी आज से 1 नवंबर तक भारी से अति भारी तबाही की आशंका जताई गई है.
बंगाल की खाड़ी से बिहार आ रही तबाही
मौसम विभाग ने बिहार में लोगों और प्रशासन को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है. आसमान से आ रही तूफानी आफत के चलते पूरे राज्य में 5 दिनों तक रूक-रूक कर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कई संवेदनशील इलाकों में मूसलाधार से अति बारी वर्षा का कहर देखने को मिल सकता है.
https://t.co/8PogzFDxEB— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 27, 2026
अर्नब तूफान का बिहार में दिखेगा असर
मौसम विभाग की मानें तो इस दौरान 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. यही नहीं बारिश के साथ भयंकर वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है. केंद्रीय मौसम विभाग ने भी इसको लेकर चेतावनी कई राज्यों को जारी की है. लोगों को मौसम विभाग की इस चेतावनी को नजरअंदाज न करने को कहा गया है.
https://t.co/JY1Pjai7k4— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 28, 2026
5 दिनों तक अलर्ट रहने की चेतावनी
5 दिनों तक बारिश होने से बिहार में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. सड़कों पर जलजमाव और आंधी तूफान के चलते पेड़ों के गिरने से सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं. इसलिए मौसम विभाग ने आम लोगों और प्रशासन को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है. अभी से चक्रवात का असर बिहार में दिखना शुरू हो गया है.
https://t.co/heoOYLpFCS— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 28, 2026
मौसम खराब हो तो घरों से न निकले बाहर
मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी के चलते खराब मौसम में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है. आकाशीय बिजली गिरे तो ऐसे में खंबो या पेड़ों के नीचे शरण न लें. खेतों में जाने से बड़ें. भयंकर तूफान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है.
The very severe cyclonic storm “Arnab” over Westcentral Bay of Bengal off Andhra Pradesh coast moved slowly northwestwards, crossed Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam to the Southwest of Yanam near latitude 16.450N and 81.90E, about 20 km east-northeast of Narsapur, 40 km southwest of Yanam and 60 km southwest of Kakinada during 0200 - 0800 hours IST of today, the 28th October, 2026 as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 125-135 kmph gusting to 150 kmph. Latest observations indicate that the landfall process completed with the central region moving completely into land by 0800 hrs IST. Continuing to move further northwestwards, it weakened into a severe cyclonic storm and lay centered at 0830 hrs IST of today, the 28th October, 2026 over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and adjoining Westcentral Bay of Bengal, near latitude 16.5°N and longitude 81.9°E, about 20 km east-nortrheast of Narsapur (Andhra Pradesh), 40 km southwest of Yanam (Puducherry UT), 60 km southwest of Kakinada (Andhra Pradesh), 90 km east-northeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 120 km east of Gannavaram (Andhra Pradesh) and 120 km southwest of Tuni. It is very likely to move north-northwestwards during next 48 hours and weaken gradually. It will weaken into a Cyclonic Storm during next 06 hours and further into a Deep Depression during subsequent 06 hours.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2026
तूफान की लैंड पर हो चुकी है एंट्री
अर्नब तूफान देर रात में ही आंध्रप्रदेश के समुद्री तट से टकरा गया. इस दौरान हवाओं का प्रचंड वेग था. तटवर्ती इलाकों में तबाही के निशान अर्नब तूफान ने छोड़े हैं. झारखंड में भी एहतियान स्कूलों को दो दिनों के लिये बंद किया गया है.
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