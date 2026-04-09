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किस बात का गुस्सा..? बिहार में सिर धड़ से अलग कर सड़क पर फेका तो भीड़ ने आरोपी को मार डाला

बिहार में एक शख्स का सिर धड़ से अलग कर हत्या कर दी गई. लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और फिर..पढ़ें-

अररिया में डबल मर्डर
अररिया में डबल मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 2:00 PM IST

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अररिया: बिहार के अररिया में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक शख्स ने युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया. यही नहीं उस सिर को बीच सड़क पर रख दिया. वारदात से गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर जबरदस्त पिटाई कर दी. जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. विवाद किस बात को लेकर हुआ यह पता नहीं चल सका है.

अररिया में डबल मर्डर! : बिहार के अररिया में पिकअप ड्राइवर की गला काटकर हत्या कर दी गई. घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में सत्तू बेचने वाले शख्स ने पिकअप ड्राइवर को चाकुओं से गोदा फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. हत्या से इलाके में तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस फारबिसगंज में कैंप कर रही है.

घटनास्थल पर लोगों को समझाती पुलिस
घटनास्थल पर लोगों को समझाती पुलिस (ETV Bharat)

"घटना को देखते हुए एतिहात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. मौके पर फारबिसगंज, जोगबनी, फुलकाहा, बथनाहा, रानीगंज, सिमराहा, घूरना, बसमतिया, नरपतगंज सहित अन्य थाना के थानाध्यक्ष फारबिसगंज में कैंप कर रहे हैं."- जितेन्द्र कुमार, एसपी, अररिया

सिर धड़ से अलग कर की हत्या : मृतक की पहचान कर ली गई है. वारदात के बाद आरोपी को स्थानीय लोगों की भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी भी जमकर पिटाई कर दी. जिससे उसकी भी मौत हो गई. वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना फारबिसगंज के कृषि बाजार समिति के मुख्य द्वार गेट संख्या दो के पास घटित हुई है.

अररिया में डबल मर्डर!
अररिया में डबल मर्डर! (ETV Bharat)

इलाके में तनाव और गुस्सा : घटना स्थल पर वारदात की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी. पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया. आरोपी भी मर चुका है इसलिए हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है. वारदात से इलाके में तनाव और गुस्सा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

स्थानीय लोगों ने शव रखकर किया प्रदर्शन : स्थानीय लोगों शव को सुभाष चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया और आगजनी कर प्रदर्शन किया. घटना को तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जिले के वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.

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