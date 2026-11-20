बिहार के 10 शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक, मुजफ्फरपुर 441 AQI के साथ सबसे प्रदूषित
Bihar AQI Level: बिहार में पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और बक्सर तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 20, 2026 at 8:50 AM IST
पटना: बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. राज्य के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से लेकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है. प्रदूषण के आंकड़े बता रहे हैं कि अब सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, बल्कि उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक जहरीली हवा का असर दिखाई दे रहा है. सबसे चिंताजनक स्थिति मुजफ्फरपुर की है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई 441 दर्ज किया गया है. वहीं बेगूसराय में भी AQI 412 तक पहुंच गया है.
मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में सबसे खतरनाक स्थिति
बिहार के दस प्रमुख शहरों के प्रदूषण आंकड़ों पर नजर डालें तो मुजफ्फरपुर 441 एक्यूआई के साथ सबसे ऊपर है. यहां हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है. इसके बाद बेगूसराय का नंबर है, जहां एक्यूआई 412 दर्ज किया गया है. इन दोनों शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है. इस तरह की हवा में लंबे समय तक सांस लेना स्वस्थ लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, जबकि पहले से सांस और हृदय संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है.
बक्सर और दरभंगा की हवा भी खतरनाक
प्रदूषण का असर बिहार के दूसरे शहरों में भी साफ दिखाई दे रहा है. बक्सर में एक्यूआई 342 और दरभंगा में 338 दर्ज किया गया है. दोनों शहर खतरनाक श्रेणी में शामिल हैं. इसका मतलब है कि प्रदूषण अब कुछ चुनिंदा बड़े शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रह गया है. अलग-अलग जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब होना आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है.
छपरा, सहरसा, मोतिहारी और आरा में भी राहत नहीं
बिहार के अन्य शहरों की स्थिति भी बेहतर नहीं है. छपरा में एक्यूआई 298, सहरसा में 296, मोतिहारी में 295 और आरा में 284 दर्ज किया गया है. ये सभी शहर गंभीर श्रेणी के करीब या उसमें शामिल हैं. खास बात यह है कि इन शहरों में भी प्रदूषण का स्तर सामान्य से काफी अधिक है. ऐसे में सुबह की सैर, खुले मैदानों में खेलना और लंबे समय तक सड़क किनारे रहना लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है.
राजधानी पटना की हवा भी गंभीर श्रेणी में
बिहार की राजधानी पटना में भी प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है. यहां अलग-अलग स्थानों पर एक्यूआई 269 से 284 के बीच दर्ज किया गया है. यानी राजधानी की हवा भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है. वहीं गया में एक्यूआई 222 से 250 के बीच दर्ज किया गया है. हालांकि इन दोनों शहरों के आंकड़े मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से कम हैं लेकिन हवा की गुणवत्ता यहां भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती. राजधानी में वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, सड़क की धूल और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं.
बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों पर ज्यादा खतरा
लगातार खराब होती हवा का सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा या सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ सकता है. प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण फेफड़ों तक पहुंचकर खांसी, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि लोग प्रदूषण को केवल मौसम की समस्या न समझें, बल्कि इसे स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर खतरा मानें.
बचाव के लिए सावधानी जरूरी
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोगों को सुबह और शाम के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए. खुले में दौड़ने, टहलने और व्यायाम करने से फिलहाल परहेज करना बेहतर है. जरूरी काम से बाहर निकलने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 या N99 मास्क इस्तेमाल करें. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न या लगातार खांसी होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
साथ ही प्रशासन को भी निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सड़कों की नियमित सफाई, वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है. ऐसे में जरूरत केवल लोगों को सावधान करने की नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर ठोस और प्रभावी कदम उठाने की है, ताकि बिहार के लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार मिल सके.
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