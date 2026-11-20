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बिहार के 10 शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक, मुजफ्फरपुर 441 AQI के साथ सबसे प्रदूषित

बिहार में बढ़ता प्रदूषण चिंताजनक ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. राज्य के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से लेकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है. प्रदूषण के आंकड़े बता रहे हैं कि अब सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, बल्कि उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक जहरीली हवा का असर दिखाई दे रहा है. सबसे चिंताजनक स्थिति मुजफ्फरपुर की है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई 441 दर्ज किया गया है. वहीं बेगूसराय में भी AQI 412 तक पहुंच गया है.

मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में सबसे खतरनाक स्थिति

बिहार के दस प्रमुख शहरों के प्रदूषण आंकड़ों पर नजर डालें तो मुजफ्फरपुर 441 एक्यूआई के साथ सबसे ऊपर है. यहां हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है. इसके बाद बेगूसराय का नंबर है, जहां एक्यूआई 412 दर्ज किया गया है. इन दोनों शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है. इस तरह की हवा में लंबे समय तक सांस लेना स्वस्थ लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, जबकि पहले से सांस और हृदय संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है.

दस शहरों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर (ETV Bharat) बक्सर और दरभंगा की हवा भी खतरनाक

प्रदूषण का असर बिहार के दूसरे शहरों में भी साफ दिखाई दे रहा है. बक्सर में एक्यूआई 342 और दरभंगा में 338 दर्ज किया गया है. दोनों शहर खतरनाक श्रेणी में शामिल हैं. इसका मतलब है कि प्रदूषण अब कुछ चुनिंदा बड़े शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रह गया है. अलग-अलग जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब होना आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है. छपरा, सहरसा, मोतिहारी और आरा में भी राहत नहीं

बिहार के अन्य शहरों की स्थिति भी बेहतर नहीं है. छपरा में एक्यूआई 298, सहरसा में 296, मोतिहारी में 295 और आरा में 284 दर्ज किया गया है. ये सभी शहर गंभीर श्रेणी के करीब या उसमें शामिल हैं. खास बात यह है कि इन शहरों में भी प्रदूषण का स्तर सामान्य से काफी अधिक है. ऐसे में सुबह की सैर, खुले मैदानों में खेलना और लंबे समय तक सड़क किनारे रहना लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है. राजधानी पटना की हवा भी गंभीर श्रेणी में

बिहार की राजधानी पटना में भी प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है. यहां अलग-अलग स्थानों पर एक्यूआई 269 से 284 के बीच दर्ज किया गया है. यानी राजधानी की हवा भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है. वहीं गया में एक्यूआई 222 से 250 के बीच दर्ज किया गया है. हालांकि इन दोनों शहरों के आंकड़े मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से कम हैं लेकिन हवा की गुणवत्ता यहां भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती. राजधानी में वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, सड़क की धूल और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं. पटना की हवा खतरनाक (ETV Bharat)