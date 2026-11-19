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पटना समेत कई शहरों में प्रदूषण का प्रकोप, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खतरा

बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों की हवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनती जा रही है. नवंबर का महीना आते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है. सुबह की सैर हो या सड़क पर रोजमर्रा का सफर, लोगों को प्रदूषित हवा के बीच सांस लेनी पड़ रही है. हवा में घुले धूल और धुएं के कण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं.

पटना की हवा में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक

19 नवंबर 2026 की सुबह उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 374 दर्ज किया गया. यह बहुत खराब श्रेणी में आता है. वहीं बिहार के कई अन्य शहरों में भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक दर्ज किया गया. अलग-अलग निगरानी प्लेटफॉर्म पर आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बिहार के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता लोगों की चिंता बढ़ा रही है.

पटना का एक्यूआई 277 (ETV Bharat) बिहार के दस शहरों में प्रदूषण की स्थिति

19 नवंबर की सुबह उपलब्ध शहरवार आंकड़ों के मुताबिक बेतिया में AQI 529, बक्सर में 472, सहरसा में 468, मोतिहारी में 463 और सीवान में 457 दर्ज किया गया. वहीं नरकटियागंज में 368, मुजफ्फरपुर में 358, दरभंगा में 331, छपरा में 309 और सासाराम में 302 AQI दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदूषण की समस्या केवल राजधानी पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के छोटे-बड़े शहर भी इसकी चपेट में हैं. पटना का पीएम 262 (ETV Bharat) विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई बनी चिंता

बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोग कई वजहें गिनाते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि शहर में विकास और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है. पेड़-पौधे वातावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे धूल के कणों को रोकने के साथ वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में भी मदद करते हैं. ऐसे में जब शहरों में हरियाली कम होती जा रही है, तो इसका असर पर्यावरण के संतुलन पर पड़ना स्वाभाविक है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर सड़क, पुल और फ्लाईओवर का निर्माण तो करा रही है लेकिन इस दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है. लोगों का सवाल है कि अगर विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उनकी जगह नए पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी गंभीरता से क्यों नहीं निभाई जा रही है? निर्माण कार्य से उड़ती धूल भी बड़ी वजह

कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि लगातार चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्य भी वायु प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह हैं. राजधानी पटना में अलग-अलग इलाकों में सड़क, पुल, फ्लाईओवर और भवन निर्माण का काम जारी है. निर्माण स्थलों पर मिट्टी, बालू और अन्य निर्माण सामग्री खुले में पड़ी रहती है. कई जगहों पर नियमित पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण वाहनों के गुजरने के साथ धूल हवा में फैल जाती है. "जहां निर्माण कार्य चल रहा है, वहां धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखाई देते. सड़क किनारे जमा मिट्टी और निर्माण सामग्री से लगातार धूल उड़ती रहती है. दोपहिया और चारपहिया वाहनों के गुजरने से यह धूल आसपास के वातावरण में फैल जाती है. इसका सीधा असर सड़क पर चलने वाले लोगों और आसपास रहने वाले परिवारों पर पड़ता है."- स्थानीय निवासी पुरानी गाड़ियों का धुआं भी बढ़ा रहा प्रदूषण

शहरों में लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या और पुरानी गाड़ियों का परिचालन भी वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह है. खासकर ऐसी गाड़ियां जिनसे अधिक धुआं निकलता है, वे वातावरण की गुणवत्ता को खराब करती हैं. पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं में कई तरह के हानिकारक प्रदूषक मौजूद होते हैं. ट्रैफिक जाम में गाड़ियों का लगातार चालू रहना भी प्रदूषण को बढ़ाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई को और सख्त बनाने की जरूरत है.