जमीन पर प्रदूषण का कहर, तो आसमान में बादलों का पहरा, बिहार के लोगों की बढ़ी चिंता
Bihar AQI Level: बिहार की हवा हुई जहरीली, राजगीर में AQI 246 तो पटना 229 पर, 10 शहरों में प्रदूषण का बढ़ा खतरा. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 21, 2026 at 9:47 AM IST
पटना : बिहार में मौसम के बदलते मिजाज के बीच वायु प्रदूषण एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगा है. राज्य के अधिकांश शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से लेकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. 21 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, बिहार के 10 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर 174 से 246 के बीच दर्ज किया गया है.
सबसे खराब स्थिति राजगीर की है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 246 तक पहुंच गया है. वहीं, राजधानी पटना में भी AQI 229 दर्ज किया गया है. मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर और गया जैसे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है.
राजगीर की हवा सबसे ज्यादा खराब
बिहार के शहरों में वायु प्रदूषण के मामले में राजगीर पहले स्थान पर है. यहां AQI 246 दर्ज किया गया है. हवा में PM2.5 का स्तर करीब 170 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बना हुआ है. इसके बाद मुजफ्फरपुर का नंबर है, जहां AQI 230 दर्ज किया गया है. मुजफ्फरपुर में PM2.5 का स्तर लगभग 155 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है. कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर 270 के पार भी पहुंच रहा है. इससे साफ है कि शहर की हवा में मौजूद महीन धूल के कण लोगों की सेहत के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं.
पटना में सांस लेना हो सकता है मुश्किल
पटना में भी वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. अलग-अलग मॉनिटरिंग एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार, पटना का AQI 169 से 229 के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि कुछ स्थानीय मॉनिटरिंग स्टेशनों पर यह 285 तक पहुंचा है. शहर में PM2.5 का स्तर करीब 154 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का स्तर लगभग 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बना हुआ है. प्रदूषण के इस स्तर का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों पर पड़ सकता है.
हाजीपुर, समस्तीपुर और गया में भी प्रदूषण का प्रकोप
प्रदूषण की समस्या केवल पटना तक सीमित नहीं है. हाजीपुर में AQI 224 दर्ज किया गया है, जबकि यहां PM2.5 का स्तर 148 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के आसपास है. समस्तीपुर में AQI 211 और PM2.5 का स्तर 136 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है. वहीं, गया में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है. यहां AQI 208 तक पहुंच गया है और PM2.5 का स्तर करीब 132 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है. इन शहरों में भी हवा में प्रदूषक कणों की अधिकता लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही है.
मोतिहारी, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा का हाल
बिहार के अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो मोतिहारी में AQI 191 दर्ज किया गया है. यहां PM2.5 का स्तर 113 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है. मुंगेर में AQI 184 और PM2.5 का स्तर 102 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बना हुआ है. पूर्णिया में AQI 175 दर्ज किया गया है, जबकि PM2.5 का स्तर करीब 89 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है. वहीं, सहरसा में AQI 174 तक पहुंच गया है. इन शहरों में भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है और लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है.
बदलते मौसम से प्रदूषण पर क्या पड़ेगा असर?
मौसम में नमी और ठंडक बढ़ने के कारण वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण निचली सतह पर जमा हो रहे हैं. हवा की रफ्तार कम होने और मौसम में स्थिरता आने पर प्रदूषक तत्व लंबे समय तक वातावरण में बने रह सकते हैं. हालांकि, बारिश होने से हवा में मौजूद धूल के कण नीचे बैठ सकते हैं, जिससे कुछ समय के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है. लेकिन इसका असर कितना होगा, यह बारिश की मात्रा और हवा की गति पर निर्भर करेगा.
23 नवंबर से बढ़ेगी ठंड, गिरेगा पारा
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 22 नवंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है. इसके बाद 23 नवंबर से मौसम साफ होने का अनुमान है. आसमान साफ होने और पछुआ हवा चलने के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. इसके कारण बिहार में ठंड का असर बढ़ने की संभावना है. यानी फिलहाल बारिश और बादलों के कारण ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगले कुछ दिनों में तापमान गिरने के साथ सर्दी बढ़ सकती है.
प्रदूषण और बदलते मौसम के बीच सावधानी जरूरी
एक तरफ बिहार के शहरों में प्रदूषण का स्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट भी जारी है. ऐसे में लोगों को सुबह और देर शाम प्रदूषित वातावरण में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. सांस लेने में परेशानी, खांसी या आंखों में जलन जैसी समस्या होने पर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए. वहीं, खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली से बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहना जरूरी है.
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