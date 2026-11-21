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जमीन पर प्रदूषण का कहर, तो आसमान में बादलों का पहरा, बिहार के लोगों की बढ़ी चिंता

पटना में सांस लेना हो सकता है मुश्किल ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में मौसम के बदलते मिजाज के बीच वायु प्रदूषण एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगा है. राज्य के अधिकांश शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से लेकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. 21 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, बिहार के 10 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर 174 से 246 के बीच दर्ज किया गया है.

सबसे खराब स्थिति राजगीर की है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 246 तक पहुंच गया है. वहीं, राजधानी पटना में भी AQI 229 दर्ज किया गया है. मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर और गया जैसे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है.