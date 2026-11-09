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अब बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा नया ठिकाना, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे. इसके लिए वीबी-जीरामजी योजना की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा. खासकर उन क्षेत्रों में स्कूल परिसर की खाली जमीन को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए पर्याप्त और विवादरहित जमीन उपलब्ध नहीं है.

आंगनबाड़ी केंद्रों का नया ठिकाना