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कुख्यात नक्सली नितेश यादव की बिहार-झारखंड पुलिस को तलाश, गया में वांटेड के पैतृक गांव में छापेमारी

गया के रहने वाले कुख्यात नक्सली नितेश यादव की बिहार-झारखंड पुलिस को तलाश. पैतृक गांव जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस. रिपोर्ट-सरताज अहमद

IG Vikas Vaibhav
विकास वैभव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 1:10 PM IST

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गया: बिहार के गया जिले में झारखंड पुलिस एक इनामी कुख्यात नक्सली की तलाश में जुटी हुई है. सुरक्षा बलों को नक्सली के फिर से सक्रिय होने की सूचना मिली है, जिसके बाद बिहार और झारखंड पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हो गए हैं. दोनों राज्यों की पुलिस अपने-अपने इलाकों में सर्च अभियान चला रही है.

नितेश यादव कौन है?

जिस इनामी नक्सली की तलाश चल रही है, उसका नाम नितेश यादव है. वह गया जिले का रहने वाला है और उस पर दर्जनों नक्सली कांड दर्ज हैं. नितेश यादव पलामू और गया जिले के सीमावर्ती जंगली क्षेत्रों में सक्रिय रहता था। उस पर बिहार की तुलना में झारखंड में नक्सली वारदातों को लेकर ज्यादा केस दर्ज हैं. पिछले साल पलामू जिले में हुई मुठभेड़ के बाद वह क्षेत्र छोड़कर भेस बदलकर कहीं छिप गया था, लेकिन अब फिर से उसकी गतिविधि की सूचना पुलिस को मिली है.

आईजी विकास वैभव (ETV Bharat)

डुमरिया में झारखंड पुलिस की कार्रवाई

नितेश यादव मूल रूप से गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है. उसके खिलाफ स्थानीय इलाके में भी कई केस दर्ज हैं, जिनमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शामिल है. झारखंड पुलिस ने डुमरिया थाना क्षेत्र में स्थित उसके घर पहुंचकर इश्तहार के माध्यम से उसे आत्मसमर्पण करने को कहा है. स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से क्षेत्र में उसके बारे में जानकारी भी जुटाई जा रही है.

जंगल में छिपे होने की सूचना

नितेश यादव कई उपनामों से भी जाना जाता है. पुलिस को सूचना मिली है कि वह हथियारों के साथ अपने चार नक्सली साथियों को लेकर जंगल में छिपा हुआ है. पलामू जिले की सीमा गया से सटी हुई है और गया का यह इलाका कभी नक्सलियों की सुरक्षित पनाहगाह हुआ करता था. ऐसे में गया जिला पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हो गए हैं और सभी संवेदनशील इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

क्या बोले आईजी विकास वैभव?

मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने कहा कि नितेश यादव का पैतृक घर गया जिले में है और वह लंबे समय से वांटेड है. झारखंड और बिहार पुलिस उसकी तलाश कर रही है. झारखंड पुलिस ने उसके घर पर इश्तहार भी चिपकाया है. जिला पुलिस सतर्क है. अगर गया जिले की सीमा में उसके प्रवेश की सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस जहां भी उसकी मौजूदगी की सूचना पाएगी, वहां तुरंत कार्रवाई करेगी और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

नक्सली गतिविधियां समाप्त, फिर भी सतर्कता

आईजी ने बताया कि पहले जैसी नक्सली गतिविधियां अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं. वर्तमान में ऐसी किसी गतिविधि का कोई इनपुट पुलिस को नहीं है. नितेश लंबे समय से फरार है और गिरफ्तारी के डर से भागता फिर रहा है. वह झारखंड का 15 लाख रुपये का इनामी नक्सली है.

नष्ट किए जा रहे हैं लैंड माइंस

आईजी विकास वैभव ने कहा कि नक्सली गतिविधियां पहले की तुलना में समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन सतर्कता बढ़ाई गई है. अभी जो हथियार बरामद हो रहे हैं, वे पूर्व के नक्सलियों के छिपाए हुए हैं. सुरक्षा बल सर्च अभियान चलाकर छिपे हथियार बरामद कर रहे हैं और लैंड माइंस नष्ट किए जा रहे हैं. जो व्यक्ति नक्सली संगठन से जुड़े रहे और बाद में पुलिस के डर से फरार हो गए, उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है. नितेश भी पुलिस के डर से ही भाग रहा है.

"नक्सली कांडों में जिनके नाम शामिल रहे हैं, उन्हें खुद ही आत्मसमर्पण कर देना चाहिए. वो मुख्य धारा में वापस आए. इतना तो तय है कि वो कितना ही छुप लें वो पुलिस की गिरफ्तारी से बच नहीं सकते हैं."- विकास वैभव, आईजी, मगध रेंज

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