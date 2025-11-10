ETV Bharat / state

दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर बिहार, मतदान से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने संभाली कमान

पटना : दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद चुनाव के मद्देनजर बिहार को भी अलर्ट पर रखा गया है. हालांकि यहां चुनाव होने की वजह से बिहार पहले से ही अलर्ट मोड पर है. बिहार के डीजीपी ने मतदाताओं से अपील की है कि सभी लोग निर्भय होकर मंगलवार को मतदान करें.

हाई अलर्ट पर बिहार में सुरक्षा एजेंसियां : मंगलवार को बिहार में दूसरे चरण का मतदान है. झारखंड, बंगाल, और यूपी की सीमा पहले से ही सील कर दी गई हैं. यहीं ने बिहार से लगता इंटरनेशनल बॉर्डर भी सील है. ऐसे में दिल्ली में हुए धमाके के बाद सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है.

धमाके में बड़ी कैजुअल्टी : दिल्ली में धमाका इतना खतरनाक था कि कई गाड़ियां चपेट में आ गईं. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ. अब तक 10 लोगों के मौत हो चुकी है. जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं.