दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर बिहार, मतदान से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने संभाली कमान

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाके के बाद दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों को अलर्ट भेजा गया है-
पटना : दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद चुनाव के मद्देनजर बिहार को भी अलर्ट पर रखा गया है. हालांकि यहां चुनाव होने की वजह से बिहार पहले से ही अलर्ट मोड पर है. बिहार के डीजीपी ने मतदाताओं से अपील की है कि सभी लोग निर्भय होकर मंगलवार को मतदान करें.
हाई अलर्ट पर बिहार में सुरक्षा एजेंसियां : मंगलवार को बिहार में दूसरे चरण का मतदान है. झारखंड, बंगाल, और यूपी की सीमा पहले से ही सील कर दी गई हैं. यहीं ने बिहार से लगता इंटरनेशनल बॉर्डर भी सील है. ऐसे में दिल्ली में हुए धमाके के बाद सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है.
धमाके में बड़ी कैजुअल्टी : दिल्ली में धमाका इतना खतरनाक था कि कई गाड़ियां चपेट में आ गईं. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ. अब तक 10 लोगों के मौत हो चुकी है. जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं.
अमित शाह के संपर्क में IB : दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की. NSG, NIA और फोरेंसिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. दिल्ली की घटना के संबंध में गृह मंत्री IB निदेशक के साथ लगातार संपर्क में हैं.
कई राज्यों को अलर्ट : दिल्ली में हुए धमाके के बाद कई राज्यों में अलर्ट भेजा गया है. बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण का चुनाव है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर हैं. हालांकि डीजीपी ने मतदाताओं से अपील की है कि वो निर्भय होकर घरों से बाहर निकलकर मतदान करें.
