दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हुई बिहार की हवा, सहरसा बना गैस चैंबर, जानें अपने शहर का हाल
Bihar Air Pollution: बिहार में की हवा दिल्ली से भी जहरीली हो गयी है. सहरसा का AQI दिल्ली से भी ज्यादा है. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 8, 2026 at 8:34 AM IST
पटना: बिहार में वायु प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है. हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है. तापमान में गिरावट, हवा की रफ्तार कम होने और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण प्रदूषक कण लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं. इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है.
पटना में भी साढ़े तीन सौ के करीब पहुंचा AQI
राजधानी पटना में भी हवा की गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. अलग-अलग समय और मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पटना में AQI 271 से 337 के बीच दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा रिपोर्टिंग अपडेट में यह करीब 350 के स्तर तक पहुंचने की बात सामने आई है. शहर की बढ़ती आबादी के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति है.
दस प्रमुख शहरों में प्रदूषण की चिंताजनक तस्वीर
अगर बिहार के अलग-अलग शहरों के AQI पर नजर डालें तो प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बक्सर, सहरसा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सासाराम और सिवान जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर स्थिति में पहुंच गई है. इन दस प्रमुख शहरों में रहने वाले आम लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है.
बक्सर और सहरसा में प्रदूषण का रिकॉर्ड
बक्सर में AQI 441 से 386 के बीच दर्ज किया गया है. सहरसा में यह आंकड़ा 564 तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है. मोतिहारी में AQI 467, मुजफ्फरपुर में 444, सासाराम में 407 और सिवान में 401 तक दर्ज किया गया. इन शहरों में प्रदूषण का यह खतरनाक स्तर सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है.
बेतिया और छपरा में भी स्थिति खराब
वहीं बेतिया में AQI 364, छपरा में 342, समस्तीपुर में 335 से 337 और बिहारशरीफ में करीब 332 दर्ज किया गया है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है. उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक कई शहर इसकी चपेट में हैं. हालांकि अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों और समय के अनुसार आंकड़ों में बदलाव संभव है. इसलिए इन आंकड़ों को संबंधित समय के उपलब्ध रीडिंग के रूप में देखा जाना चाहिए.
पटना में प्रदूषण बढ़ने के मुख्य स्थानीय कारण
राजधानी पटना की बात करें तो यहां प्रदूषण का स्तर भी लगातार चिंता बढ़ा रहा है. पटना में पहले से ही वाहनों की आवाजाही, निर्माण कार्य, सड़कों पर उड़ती धूल और बढ़ती शहरी गतिविधियों के कारण वायु गुणवत्ता प्रभावित रहती है. दिवाली के दौरान पटाखों के धुएं ने स्थिति को और खराब किया है. उपलब्ध अपडेट में पटना का AQI करीब 350 के आसपास बताया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिहाज से चिंताजनक है.
शहरी इलाकों में प्रदूषण का असमान वितरण
शहर के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर एक जैसा नहीं होता. किसी इलाके में वाहनों का दबाव ज्यादा है, तो कहीं निर्माण कार्य और धूल प्रदूषण की वजह बनते हैं. इसी तरह घनी आबादी वाले इलाकों में प्रदूषण का असर अधिक महसूस हो सकता है. पटना में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव केवल बाहर निकलने पर ही नहीं, बल्कि घरों के भीतर भी पहुंच सकता है.
AQI 300 के पार, क्या है इसका मतलब?
एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI हवा की गुणवत्ता मापने का एक पैमाना है. इसके जरिए यह समझने में मदद मिलती है कि वातावरण में मौजूद प्रदूषक तत्व इंसान की सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं. भारत में इस्तेमाल होने वाले AQI पैमाने के मुताबिक 0 से 50 तक का स्तर अच्छा माना जाता है. 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी में आता है.
हवा की बहुत खराब श्रेणी का सेहत पर असर
इसका मतलब है कि जब किसी शहर का AQI 300 के पार पहुंच जाता है, तो हवा की गुणवत्ता बेहद खराब मानी जाती है. इस स्थिति में लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से स्वस्थ लोगों को भी सांस संबंधी परेशानी हो सकती है. वहीं पहले से सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों की समस्या और बढ़ सकती है. AQI 400 के ऊपर पहुंचने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है. ऐसे में हवा में मौजूद प्रदूषक कण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं.
सहरसा की उच्च रीडिंग का तकनीकी पहलू
सहरसा में 564 तक पहुंचने की बताई गई रीडिंग को लेकर एक तकनीकी बात भी समझना जरूरी है. भारत के राष्ट्रीय AQI का मानक पैमाना 0 से 500 तक है. इसलिए 500 से ऊपर के आंकड़े को रिपोर्ट करते समय यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वह किस प्लेटफॉर्म, किस पैमाने और किस मॉनिटरिंग स्टेशन से लिया गया है. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय AQI प्रणालियों में आंकड़ों की गणना अलग हो सकती है.
दिवाली की आतिशबाजी का वायुमंडल पर प्रभाव
दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है. इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं और आतिशबाजी के जरिए उत्सव मनाते हैं. लेकिन पटाखों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण और इंसानी सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. पटाखों के जलने से वातावरण में बारीक कणों के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक तत्व फैल सकते हैं. इनका असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है.
रात के समय प्रदूषण का स्थिर होना
खासतौर पर रात के समय जब हवा की गति कम होती है, तो धुआं वातावरण में लंबे समय तक बना रह सकता है. इससे आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ सकता है. दिवाली की रात आतिशबाजी का सिलसिला कई घंटों तक चलता है. ऐसे में पहले से प्रदूषित वातावरण में धुएं और सूक्ष्म कणों की मात्रा और बढ़ने की आशंका रहती है. हालांकि प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
सिर्फ पटाखे नहीं, प्रदूषण के पीछे कई वजहें
बिहार के शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं. पटाखों का धुआं भले ही त्योहार के दौरान प्रदूषण को अचानक बढ़ा दे, लेकिन सालभर चलने वाली गतिविधियां भी हवा को प्रदूषित करती रहती हैं. वाहनों से निकलने वाला धुआं इसका एक बड़ा कारण है. पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और अन्य शहरी इलाकों में लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या से प्रदूषण का दबाव बढ़ रहा है.
वाहनों का उत्सर्जन और ट्रैफिक जाम की स्थिति
पुराने और खराब रखरखाव वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण में हानिकारक गैसों और कणों की मात्रा बढ़ाता है. ट्रैफिक जाम की स्थिति में वाहन लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिससे उत्सर्जन और बढ़ सकता है. इसके अलावा निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल भी वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है. सड़क निर्माण, भवन निर्माण, खुदाई और मलबे के खुले में पड़े रहने से धूल के कण हवा में फैलते हैं.
सड़कों की धूल भी बन रही है बड़ी समस्या
राजधानी पटना समेत बिहार के कई शहरों में सड़कों पर धूल उड़ना आम बात है. कई जगहों पर निर्माण कार्य के दौरान पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती. निर्माण सामग्री खुले में रखी रहती है और मलबे को समय पर नहीं हटाया जाता. वाहनों के गुजरने से सड़क पर जमा धूल हवा में उड़ती है. यह धूल बेहद छोटे कणों के रूप में लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकती है.
नियमित सफाई और पानी के छिड़काव की जरूरत
अगर सड़कों की नियमित सफाई नहीं हो, पानी का छिड़काव नहीं किया जाए और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय नहीं अपनाए जाएं, तो प्रदूषण की समस्या लगातार बनी रहती. शहरों में बढ़ती आबादी और निर्माण गतिविधियों के साथ यह समस्या और गंभीर होती जा रही है. स्थानीय स्तर पर कड़े कदम उठाए बिना हवा में उड़ने वाले इन महीन धूल कणों से निजात पाना संभव नहीं दिख रहा है.
ठंड का मौसम भी बढ़ाता है प्रदूषण
दिवाली के समय प्रदूषण बढ़ने की एक वजह मौसम में बदलाव भी है. अक्टूबर और नवंबर के दौरान बिहार में तापमान धीरे-धीरे कम होने लगता है. सुबह और रात के समय वातावरण में नमी बढ़ने लगती है. ऐसे मौसम में कई बार हवा की गति कम हो जाती है. इससे प्रदूषक कण वातावरण से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते और जमीन के नजदीक जमा रहने लगते हैं.
मौसम का मिजाज और पराली का धुआं
यही वजह है कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कई शहरों में AQI का स्तर बढ़ने लगता है. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में पराली या अन्य जैविक अवशेष जलाने, कचरा जलाने और घरेलू ईंधन के इस्तेमाल से भी प्रदूषण बढ़ सकता है. हालांकि किसी विशेष शहर में इन कारणों की हिस्सेदारी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और प्रदूषण स्रोतों का विश्लेषण जरूरी है.
आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी
बढ़ते प्रदूषण का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस किया जा रहा है. कई लोगों को बाहर निकलने पर आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में परेशानी की शिकायत हो रही है. प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण आंखों और सांस की नली को प्रभावित कर सकते हैं. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित मरीजों की परेशानी
कुछ लोगों को प्रदूषण के कारण सिरदर्द, थकान और गले में असहजता भी महसूस हो सकती है. वहीं जिन लोगों को पहले से अस्थमा, एलर्जी या फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है, उनके लिए यह स्थिति ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती है. खास बात यह है कि वायु प्रदूषण का असर हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता. कई बार लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने के बाद स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव सामने आता है.
बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरा
प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर पड़ सकता है. बच्चों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं. ऐसे में प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से उनकी सांस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. बच्चों को खुले मैदान में खेलने, दौड़ने और शारीरिक गतिविधियां करने की आदत होती है. लेकिन जब AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाता है, तो बाहर खेलना नुकसानदेह हो सकता है.
बुजुर्गों की कमजोर इम्युनिटी और प्रदूषण का हमला
बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और फेफड़ों की कार्यक्षमता उम्र के साथ प्रभावित हो सकती है. ऐसे में प्रदूषण उनके लिए अधिक परेशानी पैदा कर सकता है. हृदय रोग, अस्थमा, सीओपीडी और अन्य सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इस मौसम में जरा सी लापरवाही सेहत पर बहुत भारी पड़ सकती है.
अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. डॉक्टरों के मुताबिक जब हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो, तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए. खासकर सुबह और शाम के समय खुले वातावरण में लंबी सैर या दौड़ लगाने से परहेज करना चाहिए, यदि उस समय प्रदूषण का स्तर अधिक हो.
इनहेलर और आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं रखें साथ
जिन लोगों को अस्थमा या सांस संबंधी दूसरी बीमारियां हैं, उन्हें अपनी निर्धारित दवाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूरी इनहेलर साथ रखना चाहिए. बच्चों को भी अत्यधिक प्रदूषण के समय बाहर खेलने से बचाना चाहिए. पटाखों के धुएं से दूर रहना जरूरी है. अगर आंखों में जलन, लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी हो तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टरों की सलाह है कि गंभीर लक्षण दिखने पर चिकित्सकीय सहायता ली जाए.
मास्क कितना कारगर है?
प्रदूषण से बचाव को लेकर मास्क का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण हो सकता है. हालांकि हर तरह का मास्क प्रदूषण के सूक्ष्म कणों से समान सुरक्षा नहीं देता. विशेषज्ञों के अनुसार अच्छी फिटिंग वाला N95 या उसके समकक्ष प्रमाणित मास्क बारीक कणों के संपर्क को कम करने में मदद कर सकता है. सामान्य कपड़े या ढीले मास्क से उतनी सुरक्षा नहीं मिलती.
बाहर निकलने के समय को सीमित करना जरूरी
मास्क को प्रदूषण से पूरी तरह बचाव का उपाय नहीं माना जा सकता. खराब वायु गुणवत्ता के समय बाहर निकलने का समय कम करना और प्रदूषण के अधिक स्तर वाले इलाकों से बचना भी जरूरी है. जब तक बहुत जरूरी काम न हो, तब तक भीड़भाड़ वाले और औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ जाने से बचना चाहिए ताकि फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े.
क्या घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है हवा?
आमतौर पर लोगों को लगता है कि घर के अंदर रहने से वे प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित हैं. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. बाहर की प्रदूषित हवा दरवाजों और खिड़कियों से घर के भीतर पहुंच सकती है. अगर आसपास पटाखे जलाए जा रहे हों या धूल और धुआं ज्यादा हो, तो घर के अंदर भी वायु गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
घरेलू प्रदूषण के स्रोत और बचाव के उपाय
ऐसे समय में जब बाहर प्रदूषण अधिक हो, खिड़की-दरवाजे बंद रखना मददगार हो सकता है. हालांकि घर में खाना पकाने के धुएं, अगरबत्ती और धूम्रपान जैसे स्रोतों से भी बचना चाहिए. अगर घर में एयर प्यूरीफायर उपलब्ध है, तो उसे सही फिल्टर और रखरखाव के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन सबसे जरूरी है कि प्रदूषण के बाहरी स्रोतों को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं.
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