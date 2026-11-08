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दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हुई बिहार की हवा, सहरसा बना गैस चैंबर, जानें अपने शहर का हाल

पटना शहर में छाया कोहरा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में वायु प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है. हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है. तापमान में गिरावट, हवा की रफ्तार कम होने और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण प्रदूषक कण लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं. इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है.

पटना में भी साढ़े तीन सौ के करीब पहुंचा AQI

राजधानी पटना में भी हवा की गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. अलग-अलग समय और मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पटना में AQI 271 से 337 के बीच दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा रिपोर्टिंग अपडेट में यह करीब 350 के स्तर तक पहुंचने की बात सामने आई है. शहर की बढ़ती आबादी के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति है. पटना शहर में मौसम विभाग का बोर्ड (ETV Bharat) दस प्रमुख शहरों में प्रदूषण की चिंताजनक तस्वीर अगर बिहार के अलग-अलग शहरों के AQI पर नजर डालें तो प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बक्सर, सहरसा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सासाराम और सिवान जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर स्थिति में पहुंच गई है. इन दस प्रमुख शहरों में रहने वाले आम लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है. बक्सर और सहरसा में प्रदूषण का रिकॉर्ड बक्सर में AQI 441 से 386 के बीच दर्ज किया गया है. सहरसा में यह आंकड़ा 564 तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है. मोतिहारी में AQI 467, मुजफ्फरपुर में 444, सासाराम में 407 और सिवान में 401 तक दर्ज किया गया. इन शहरों में प्रदूषण का यह खतरनाक स्तर सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है. बेतिया और छपरा में भी स्थिति खराब वहीं बेतिया में AQI 364, छपरा में 342, समस्तीपुर में 335 से 337 और बिहारशरीफ में करीब 332 दर्ज किया गया है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है. उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक कई शहर इसकी चपेट में हैं. हालांकि अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों और समय के अनुसार आंकड़ों में बदलाव संभव है. इसलिए इन आंकड़ों को संबंधित समय के उपलब्ध रीडिंग के रूप में देखा जाना चाहिए. पटना में प्रदूषण बढ़ने के मुख्य स्थानीय कारण राजधानी पटना की बात करें तो यहां प्रदूषण का स्तर भी लगातार चिंता बढ़ा रहा है. पटना में पहले से ही वाहनों की आवाजाही, निर्माण कार्य, सड़कों पर उड़ती धूल और बढ़ती शहरी गतिविधियों के कारण वायु गुणवत्ता प्रभावित रहती है. दिवाली के दौरान पटाखों के धुएं ने स्थिति को और खराब किया है. उपलब्ध अपडेट में पटना का AQI करीब 350 के आसपास बताया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिहाज से चिंताजनक है. शहरी इलाकों में प्रदूषण का असमान वितरण शहर के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर एक जैसा नहीं होता. किसी इलाके में वाहनों का दबाव ज्यादा है, तो कहीं निर्माण कार्य और धूल प्रदूषण की वजह बनते हैं. इसी तरह घनी आबादी वाले इलाकों में प्रदूषण का असर अधिक महसूस हो सकता है. पटना में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव केवल बाहर निकलने पर ही नहीं, बल्कि घरों के भीतर भी पहुंच सकता है. पटना शहर की तस्वीर (ETV Bharat) AQI 300 के पार, क्या है इसका मतलब? एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI हवा की गुणवत्ता मापने का एक पैमाना है. इसके जरिए यह समझने में मदद मिलती है कि वातावरण में मौजूद प्रदूषक तत्व इंसान की सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं. भारत में इस्तेमाल होने वाले AQI पैमाने के मुताबिक 0 से 50 तक का स्तर अच्छा माना जाता है. 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी में आता है. हवा की बहुत खराब श्रेणी का सेहत पर असर इसका मतलब है कि जब किसी शहर का AQI 300 के पार पहुंच जाता है, तो हवा की गुणवत्ता बेहद खराब मानी जाती है. इस स्थिति में लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से स्वस्थ लोगों को भी सांस संबंधी परेशानी हो सकती है. वहीं पहले से सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों की समस्या और बढ़ सकती है. AQI 400 के ऊपर पहुंचने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है. ऐसे में हवा में मौजूद प्रदूषक कण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं. सहरसा की उच्च रीडिंग का तकनीकी पहलू सहरसा में 564 तक पहुंचने की बताई गई रीडिंग को लेकर एक तकनीकी बात भी समझना जरूरी है. भारत के राष्ट्रीय AQI का मानक पैमाना 0 से 500 तक है. इसलिए 500 से ऊपर के आंकड़े को रिपोर्ट करते समय यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वह किस प्लेटफॉर्म, किस पैमाने और किस मॉनिटरिंग स्टेशन से लिया गया है. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय AQI प्रणालियों में आंकड़ों की गणना अलग हो सकती है. दिवाली की आतिशबाजी का वायुमंडल पर प्रभाव दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है. इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं और आतिशबाजी के जरिए उत्सव मनाते हैं. लेकिन पटाखों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण और इंसानी सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. पटाखों के जलने से वातावरण में बारीक कणों के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक तत्व फैल सकते हैं. इनका असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है. रात के समय प्रदूषण का स्थिर होना खासतौर पर रात के समय जब हवा की गति कम होती है, तो धुआं वातावरण में लंबे समय तक बना रह सकता है. इससे आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ सकता है. दिवाली की रात आतिशबाजी का सिलसिला कई घंटों तक चलता है. ऐसे में पहले से प्रदूषित वातावरण में धुएं और सूक्ष्म कणों की मात्रा और बढ़ने की आशंका रहती है. हालांकि प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. सिर्फ पटाखे नहीं, प्रदूषण के पीछे कई वजहें बिहार के शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं. पटाखों का धुआं भले ही त्योहार के दौरान प्रदूषण को अचानक बढ़ा दे, लेकिन सालभर चलने वाली गतिविधियां भी हवा को प्रदूषित करती रहती हैं. वाहनों से निकलने वाला धुआं इसका एक बड़ा कारण है. पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और अन्य शहरी इलाकों में लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या से प्रदूषण का दबाव बढ़ रहा है. पटना शहर की तस्वीर (ETV Bharat) वाहनों का उत्सर्जन और ट्रैफिक जाम की स्थिति पुराने और खराब रखरखाव वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण में हानिकारक गैसों और कणों की मात्रा बढ़ाता है. ट्रैफिक जाम की स्थिति में वाहन लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिससे उत्सर्जन और बढ़ सकता है. इसके अलावा निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल भी वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है. सड़क निर्माण, भवन निर्माण, खुदाई और मलबे के खुले में पड़े रहने से धूल के कण हवा में फैलते हैं. सड़कों की धूल भी बन रही है बड़ी समस्या