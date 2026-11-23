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उत्तर बिहार में फिर जहरीली हुई हवा, बेतिया खतरनाक श्रेणी में पहुंचा, जानें अपने जिले की रिपोर्ट

पटना शहर में आसमान में कोहरा ( ETV Bharat )

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बुलेटिन में सासाराम और किऊल का AQI 17 दर्ज किया गया था. लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और सोमवार यानी 23 नवंबर की सुबह राजधानी पटना समेत उत्तर बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया.

बेतिया में सबसे खराब हवा सोमवार सुबह के रीयल-टाइम US AQI आंकड़ों के मुताबिक बेतिया में AQI 336 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है. वहीं मुजफ्फरपुर में 233 और दरभंगा में 218 AQI दर्ज किया गया, जिससे इन दोनों शहरों की हवा भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. इसके अलावा अररिया में 180, भागलपुर और हाजीपुर में 178 AQI दर्ज किया गया. ताजा आंकड़े बताते हैं कि उत्तर बिहार के कई शहरों में प्रदूषण की स्थिति फिर से चिंताजनक होने लगी है. पटना शहर में धुंध (ETV Bharat) पटना में भी बढ़ा प्रदूषण राजधानी पटना में भी रविवार को मिली राहत सोमवार सुबह खत्म होती दिखाई दी. रविवार को पटना का औसत AQI सुधरकर 95 तक पहुंच गया था, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. लेकिन सोमवार सुबह रीयल-टाइम मॉनिटरिंग में यह बढ़कर 175 दर्ज किया गया. शहर के राजेंद्र नगर इलाके में AQI 192 रहा, जबकि गुलजारबाग और आशियाना नगर में 181 दर्ज किया गया. इसके अलावा छपरा में 175, आरा में 172 और गया में 157 AQI रिकॉर्ड किया गया.