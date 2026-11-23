उत्तर बिहार में फिर जहरीली हुई हवा, बेतिया खतरनाक श्रेणी में पहुंचा, जानें अपने जिले की रिपोर्ट
Bihar Air Pollution: रविवार की बारिश से मिली राहत के बाद सोमवार सुबह पटना और बेतिया समेत कई शहरों में प्रदूषण फिर बढ़ा. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 23, 2026 at 1:42 PM IST
पटना: बिहार में मौसम के बदलते मिजाज के बीच वायु प्रदूषण का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है. चक्रवाती तूफान 'अक्वान' के प्रभाव से हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं ने रविवार को राज्य के कई शहरों की हवा को साफ करने में मदद की थी.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बुलेटिन में सासाराम और किऊल का AQI 17 दर्ज किया गया था. लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और सोमवार यानी 23 नवंबर की सुबह राजधानी पटना समेत उत्तर बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया.
बेतिया में सबसे खराब हवा
सोमवार सुबह के रीयल-टाइम US AQI आंकड़ों के मुताबिक बेतिया में AQI 336 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है. वहीं मुजफ्फरपुर में 233 और दरभंगा में 218 AQI दर्ज किया गया, जिससे इन दोनों शहरों की हवा भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है.
इसके अलावा अररिया में 180, भागलपुर और हाजीपुर में 178 AQI दर्ज किया गया. ताजा आंकड़े बताते हैं कि उत्तर बिहार के कई शहरों में प्रदूषण की स्थिति फिर से चिंताजनक होने लगी है.
पटना में भी बढ़ा प्रदूषण
राजधानी पटना में भी रविवार को मिली राहत सोमवार सुबह खत्म होती दिखाई दी. रविवार को पटना का औसत AQI सुधरकर 95 तक पहुंच गया था, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. लेकिन सोमवार सुबह रीयल-टाइम मॉनिटरिंग में यह बढ़कर 175 दर्ज किया गया.
शहर के राजेंद्र नगर इलाके में AQI 192 रहा, जबकि गुलजारबाग और आशियाना नगर में 181 दर्ज किया गया. इसके अलावा छपरा में 175, आरा में 172 और गया में 157 AQI रिकॉर्ड किया गया.
ठंड और नमी बढ़ने से बिगड़ी स्थिति
विशेषज्ञों के मुताबिक ठंड बढ़ने और हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से प्रदूषण का असर और बढ़ सकता है. सोमवार सुबह कई इलाकों में नमी 90 प्रतिशत से अधिक रही.
हवा की गति कम होने और वातावरण में स्थिरता के कारण धूल और प्रदूषण के सूक्ष्म कण जमीन के नजदीक जमा हो जाते हैं. PM2.5 और PM10 जैसे हानिकारक कण सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर सकते हैं.
बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी की जरूरत
बढ़ते प्रदूषण के बीच बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण का स्तर अधिक रहने पर सुबह की सैर और खुले में व्यायाम करने से बचना चाहिए. जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें. सांस लेने में परेशानी, खांसी या आंखों में जलन होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.
प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी
बिहार के शहरों में प्रदूषण के आंकड़े बता रहे हैं कि बारिश और तेज हवाओं से हवा की गुणवत्ता में अस्थायी सुधार जरूर होता है, लेकिन स्थायी राहत के लिए प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण जरूरी है. सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्य जैसी गतिविधियां हवा को लगातार प्रदूषित करती हैं. ऐसे में प्रशासन को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे, ताकि लोगों को साफ हवा मिल सके.
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