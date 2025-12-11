ETV Bharat / state

बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने बताया सच, कहा- सीतामढ़ी में HIV मरीजों को लेकर वायरल आंकड़े सही नहीं

पिछले दो दिनों से विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा सीतामढ़ी में एचआईवी के आकड़े को लेकर तहलका मचा था. इसपर एड्स कंट्रोल सोसायटी ने बात रखी.

एचआईवी टेस्ट (कॉसेप्ट फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 11, 2025 at 5:40 PM IST

पटना : सीतामढ़ी में एचआईवी के 7400 मरीज मिलने की खबर से स्वास्थ्य विभाग में सनसनी फैल गई. बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने अफरा-तफरी मच गई. सोसाइटी के सभी पदाधिकारी अब इस बात की जांच में जुट गए कि यह आंकड़े कैसे आए? किसने दिए? उनका सैंपल का साइज कितना बड़ा था?

'वास्तविक आंकड़े कुछ और हैं' : ऐसे में एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इस बात का खंडन किया है कि जो ART ने आंकड़े दिए हैं वह गलत है. बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने पूरी तरह भ्रमित करने वाला और तथ्यहीन बताया है. समिति का कहना है कि प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़े वास्तविक स्थिति से बिल्कुल परे हैं.

बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा दी गई जानकारी (ETV Bharat)

तथ्य से परे आंकड़े : बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के मुताबिक सीतामढ़ी जिले में ICTC (एचआईवी जांच एवं परामर्श केंद्र) की शुरुआत वर्ष 2005 में और ART (एंटी रेट्रो वायरल थेरैपी) केंद्र की स्थापना 1 दिसंबर 2012 को हुई थी. वर्ष 2005 से अब तक यानी पिछले 20 वर्षों में कुल लगभग 6900 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. इनमें से कई मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ अन्य जिलों में स्थानांतरित हुए हैं, जबकि कुछ अन्य शहरों में अपना इलाज जारी रखे हुए हैं.

ये दो दशकों का आंकड़ा : वर्तमान स्थिति बताते हुए समिति ने स्पष्ट किया कि सीतामढ़ी के ART केंद्र में इस समय 4958 मरीज नियमित रूप से एचआईवी दवाओं का सेवन कर रहे हैं. वहीं वर्ष 2025-26 में अक्टूबर तक केवल 200 नए मरीज चिन्हित किए गए हैं. समिति ने कहा कि 6900 मरीजों को वर्तमान संख्या बताना पूरी तरह तथ्य से परे है, क्योंकि यह दो दशकों का कुल समेकित डेटा है.

'बच्चे भी कम संक्रमित हैं' : समिति ने यह भी कहा कि 'प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ने' का दावा भ्रामक है. अस्पतालों में प्रतिदिन वे ही पुराने रजिस्टर्ड मरीज पहुंचते हैं जो अपनी नियमित दवा या परामर्श के लिए आते हैं. बच्चों में संक्रमण के संदर्भ में समिति ने जानकारी दी कि अब तक केवल 188 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं और इन सभी का नियमित इलाज चल रहा है. इनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है.

भ्रामक खबरों से बचना चाहिए : बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इस संवेदनशील विषय पर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की अपील करते हुए कहा कि तथ्यहीन खबरें समाज में अनावश्यक भय व भ्रम पैदा करती हैं. मीडिया से अपेक्षा की गई है कि किसी भी समाचार के प्रसारण से पहले विश्वसनीय आंकड़ों की पुष्टि अवश्य करें.

''राज्य के नागरिकों से अपील है कि एचआईवी प्रभावित व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें. अधिक से अधिक लोग- विशेषकर गर्भवती महिलाएं, यौन रोगी, टीबी मरीज और उच्च जोखिम समूह-समय पर एचआईवी की जांच अवश्य कराएं. यह संक्रमण सामान्य संपर्क से नहीं फैलता और प्रभावित व्यक्तियों के प्रति सम्मान व सहयोग ही समाज की वास्तविक जिम्मेदारी है.''- बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी

बिहार के इस जिले में बच्चे क्यों हो रहे एड्स संक्रमित?, सीतामढ़ी ART के चौंकाने वाले आंकड़े

