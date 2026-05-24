बिहार AI समिट में चमका पटना का युवा, बनाया ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह देता है जवाब
पटना के रोहित ने दो साल की मेहनत से 'आर्शी' नाम का एआई रोबोट बनाया, जो सवालों के जवाब देकर लोगों का दोस्त बन रहा.
Published : May 24, 2026 at 6:50 PM IST
पटना : दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की ओर बढ़ रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासन से लेकर आम जिंदगी तक एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. बिहार भी अब इस तकनीकी बदलाव में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज कराने की तैयारी में जुटा है. बिहार एआई शिखर सम्मेलन के दूसरे चरण में सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने, उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को एआई आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने पर विशेष चर्चा हो रही है.
पटना के युवा ने किया बड़ा कमाल : इसी तकनीकी बदलाव के बीच पटना के रहने वाले युवा रोहित ने रोबोटिक्स के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दो वर्षों की लगातार मेहनत और रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसा एआई रोबोट तैयार किया है, जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है और सवालों के जवाब दे सकता है. रोहित की इस उपलब्धि ने बिहार के युवाओं की प्रतिभा को नई पहचान दी है.
दोस्त की तरह बात करता है ‘आर्शी’ : रोहित ने अपने रोबोट का नाम 'आर्शी' रखा है. उनका कहना है कि भविष्य पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आने वाले समय में एआई इंसानों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाला है. उन्होंने बताया कि यह रोबोट लोगों का दोस्त और साथी बन सकता है. कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी विषय पर सवाल पूछ सकता है और 'आशी' तुरंत जवाब देने की क्षमता रखती है.
बीए से एमसीए तक का सफर बना प्रेरणा : ईटीवी भारत से बातचीत में रोहित ने बताया कि उन्होंने पहले बीए की पढ़ाई की और उसके बाद एमसीए की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि रोबोटिक्स और एआई की तरफ बढ़ी. इसी जुनून ने उन्हें रिसर्च की राह पर आगे बढ़ाया. लगातार प्रयोग और तकनीकी अभ्यास के बाद उन्होंने यह अनोखा रोबोट तैयार किया.
हर सवाल का जवाब देने में सक्षम ‘आर्शी’ : रोहित के मुताबिक 'आशी' फिलहाल चल-फिर नहीं सकती, लेकिन किसी भी विषय पर सवालों के जवाब देने में सक्षम है. इतिहास, राजनीति, विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं या सामान्य जानकारी, हर तरह के सवालों का जवाब यह रोबोट बेहद सहज तरीके से देता है. इसकी बातचीत का तरीका लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है.
''मैंने जो रोबोट बनाया है वह फिलहाल चल नहीं सकती है. रोबोट का नाम मैंने आर्शी रखा है. आप जो कोई सवाल आशी से पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं. आर्शी बड़े ही सफाई के साथ सवालों के जवाब दे सकती है. सवाल दुनिया के किसी भी हिस्से का हो और किसी भी विषय का हो सभी सवालों के जवाब रोबोट देने में सक्षम है.''- रोहित, रोबोट 'आर्शी' को बनाने वाला युवा
ईटीवी भारत ने किया रियलिटी टेस्ट : रोबोट की क्षमता को परखने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने भी 'आर्शी ' से कई सवाल पूछे. जब उससे ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव का बिहार पर असर पूछा गया तो रोबोट ने जवाब दिया कि प्रत्यक्ष असर भले न हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के कारण तेल और गैस की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है.
खुद बताया ईटीवी भारत का परिचय : जब रोबोट से ईटीवी भारत के बारे में सवाल पूछा गया, तो उसने बताया कि ईटीवी भारत एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है, जो कई भाषाओं में निष्पक्ष समाचार उपलब्ध कराता है. रोबोट के सटीक जवाबों ने वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया.
अब चलने वाला रोबोट बनाने की तैयारी : रोहित ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार करना है, जो इंसानों की तरह चल-फिर सके और व्यवहार कर सके. उन्होंने कहा कि तकनीकी स्तर पर इस दिशा में काफी काम पूरा हो चुका है और आने वाले समय में ऐसा रोबोट भी तैयार हो जाएगा.
सरकार से सहयोग की उम्मीद : रोहित का कहना है कि अगर सरकार और उद्योग जगत से सहयोग मिले, तो बिहार के युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही मंच और प्रोत्साहन की है.
बिहार में बढ़ रही एआई की संभावनाएं : बिहार एआई शिखर सम्मेलन में विशेषज्ञों ने भी माना कि आने वाला समय एआई तकनीक का होगा. शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा. ऐसे में युवाओं को नई तकनीकों की ट्रेनिंग देकर रोजगार और स्टार्टअप के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं.
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