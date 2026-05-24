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बिहार AI समिट में चमका पटना का युवा, बनाया ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह देता है जवाब

बातूनी आर्शी रोबोट ( ETV Bharat )

पटना : दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की ओर बढ़ रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासन से लेकर आम जिंदगी तक एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. बिहार भी अब इस तकनीकी बदलाव में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज कराने की तैयारी में जुटा है. बिहार एआई शिखर सम्मेलन के दूसरे चरण में सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने, उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को एआई आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने पर विशेष चर्चा हो रही है. पटना के युवा ने किया बड़ा कमाल : इसी तकनीकी बदलाव के बीच पटना के रहने वाले युवा रोहित ने रोबोटिक्स के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दो वर्षों की लगातार मेहनत और रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसा एआई रोबोट तैयार किया है, जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है और सवालों के जवाब दे सकता है. रोहित की इस उपलब्धि ने बिहार के युवाओं की प्रतिभा को नई पहचान दी है. पटना के युवा ने किया बड़ा कमाल (ETV Bharat) दोस्त की तरह बात करता है ‘आर्शी’ : रोहित ने अपने रोबोट का नाम 'आर्शी' रखा है. उनका कहना है कि भविष्य पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आने वाले समय में एआई इंसानों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाला है. उन्होंने बताया कि यह रोबोट लोगों का दोस्त और साथी बन सकता है. कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी विषय पर सवाल पूछ सकता है और 'आशी' तुरंत जवाब देने की क्षमता रखती है. बीए से एमसीए तक का सफर बना प्रेरणा : ईटीवी भारत से बातचीत में रोहित ने बताया कि उन्होंने पहले बीए की पढ़ाई की और उसके बाद एमसीए की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि रोबोटिक्स और एआई की तरफ बढ़ी. इसी जुनून ने उन्हें रिसर्च की राह पर आगे बढ़ाया. लगातार प्रयोग और तकनीकी अभ्यास के बाद उन्होंने यह अनोखा रोबोट तैयार किया. हर सवाल का जवाब देने में सक्षम ‘आर्शी’ : रोहित के मुताबिक 'आशी' फिलहाल चल-फिर नहीं सकती, लेकिन किसी भी विषय पर सवालों के जवाब देने में सक्षम है. इतिहास, राजनीति, विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं या सामान्य जानकारी, हर तरह के सवालों का जवाब यह रोबोट बेहद सहज तरीके से देता है. इसकी बातचीत का तरीका लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है.