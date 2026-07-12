बिहार में 'जादुई घास' की खेती: 35,000 किलो बिकता है इसका तेल
किसान सुनील सिंह 110 एकड़ में खस की खेती कर सबसे महंगा तेल का उत्पादन कर रहे हैं. एक किलो तेल की कीमत 25-35000 है.
Published : July 12, 2026 at 4:28 PM IST
शिवहर: बिहार के शिवहर जिले में किसान अब खेती में नए-नए प्रयोग कर रहे हैं. परंपरागत तरीकों से आगे बढ़कर वे मुनाफे के नए रास्ते तलाश रहे हैं. जिले के कुसहर गांव के प्रगतिशील किसान सुनील सिंह इसकी एक बड़ी मिसाल हैं. उन्होंने धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की जगह नकदी फसल 'खस' को प्राथमिकता दी है.
सहकारी मॉडल से सफलता: सुनील सिंह आज लगभग 110 एकड़ भूमि पर खस की खेती कर रहे हैं, जिनमें से 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसल लहलहा रही है. उन्होंने यह सफर वर्ष 2015 में 10 किसानों के साथ मिलकर शुरू किया था. आपसी सहयोग से किसानों ने एक पेशेवर सहकारी मॉडल विकसित किया है, जिसमें जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा है.
"पिछले 10-11 वर्षों से खस की खेती कर रहे हैं. वर्ष 2015 में उन्होंने इंटरनेट पर रिसर्च करके इसकी शुरुआत की थी. इस खेती के मुनाफे में रहने का बड़ा कारण यह है कि इसे जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते और न ही खेत से इसके चोरी होने का कोई खतरा रहता है." -सुनील सिंह, किसान
खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी: सुनील सिंह बताते हैं कि खस की बेहतर पैदावार के लिए बलुई दोमट और हल्की दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है. अच्छे जल निकास वाली गहरी मिट्टी में इसकी जड़ें तेजी से फैलती हैं. हालांकि, यह पौधा इतना सहनशील है कि इसे कम उपजाऊ, बंजर और जलभराव वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है.
बुआई का मौसम और चक्र: खस एक साल यानी 12 महीने की अवधि वाली फसल है. यानि एक साल में फसल तैयार हो जाती है. इसकी बुआई और कटाई के लिए सर्दियों का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है. नमी के कारण सर्दियों में पौधा जल्दी जड़ पकड़ लेता है, जबकि गर्मियों में इसके सूखने का खतरा रहता है. बुआई के करीब 9 महीने बाद जड़ों में अर्क बनना शुरू होता है.
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तरल सोना निकालने की प्रक्रिया: खस की कटाई नवंबर-दिसंबर के महीनों में की जाती है. सबसे पहले ऊपरी फसल काटी जाती है और फिर मशीनों से जड़ें खोदी जाती हैं. इन जड़ों को अच्छी तरह धोकर प्रोसेसिंग प्लांट में डाला जाता है. प्लांट में लगातार 100 घंटे की हीटिंग के बाद कीमती खस का तेल तैयार होता है.
शहद जैसा गाढ़ा तेल: खस से निकलने वाला यह सुगंधित तेल पानी की तरह पतला नहीं होता. यह तेल शहद की तरह काफी गाढ़ा और चिपचिपा होता है. इसी गाढ़ेपन के कारण बाजार में इसकी बिक्री लीटर के बजाय किलोग्राम में की जाती है. अच्छी पैदावार होने पर प्रति एकड़ लगभग 10 किलोग्राम तक तेल आसानी से निकल जाता है.
बाजार में मांग और उपयोग: इस सुगंधित तेल की मांग बेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर वैश्विक स्तर तक बहुत ज्यादा है. इसका उपयोग महंगी दवाओं से लेकर प्रीमियम परफ्यूम और इत्र बनाने में होता है. इससे बने परफ्यूम की खुशबू कपड़ों और शरीर पर चार दिनों तक टिकी रहती है. यह फसल शिवहर के किसानों के लिए वरदान है.
बाजार में खस की कीमत: बाजार में शुद्ध खस के तेल की कीमत गुणवत्ता के आधार पर ₹25,000 से ₹35,000 प्रति किलोग्राम तक होती है. वहीं, अगर किसान सीधे सूखी जड़ें बेचना चाहें, तो थोक बाजार में जड़ें ₹150 से ₹250 प्रति किलो तक बिकती हैं. कम लागत में यह फसल किसानों को बंपर मुनाफा देती है.
कृषि विज्ञान केंद्र का मार्गदर्शन: सुनील सिंह ने जब यह कमर्शियल खेती शुरू की, तब वैज्ञानिकों ने उन्हें तकनीकी जानकारी और सलाह दी. इससे शुरुआत में उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं आई. वे आज भी जिला कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं और समय-समय पर वहां से विचार-विमर्श करके अपनी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं.
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लागत और मुनाफे का गणित: सुनील सिंह के मुताबिक इस खेती में लागत लगभग 40 प्रतिशत आती है, जबकि शुद्ध मुनाफा 60 प्रतिशत तक होता है. यह साल भर चलने वाली फसल है और इसका बाजार बेहद तेज है. तेल की उच्च गुणवत्ता को लगातार बनाए रखने के लिए इसका लैब में बार-बार परीक्षण भी किया जाता है.
सरकारी अनुदान की कमी: सुनील सिंह बताते हैं कि इसकी खेती के साथ-साथ उन्होंने तेल निकालने के लिए प्लांट भी लगाया है. जब उन्होंने जिला प्रशासन को इस खेती की सूचना दी, तो वहां से सकारात्मक सहयोग नहीं मिला. प्रशासन का कहना है कि जिले में खस के लिए कोई अनुदान योजना उपलब्ध नहीं है. सरकारी सहायता न मिलने से किसानों को आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करना पड़ता है.
नए प्लांट की मांग और अपील: सुनील सिंह बताते हैं कि खस का प्रोसेसिंग प्लांट लगाना काफी महंगा सौदा है. सुनील सिंह के अनुसार, मौजूद सिर्फ एक प्लांट से 100 से 115 एकड़ की पैदावार को संभालना मुमकिन नहीं है. वे सरकार से एक और नया प्लांट उपलब्ध कराने और अन्य किसानों से इस खेती को करीब से समझने की अपील कर रहे हैं.
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