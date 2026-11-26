अब तापमान-नमी का झंझट खत्म, बीजों की गुणवत्ता की सटीक जांच के लिए 'सीड जर्मिनेटर' की खोज
Seed Germinator: सबौर के कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी विशेष सीड जर्मिनेटर विकसित की है, जो बाहर तापमान से बेअसर रहकर सटीक जांच करेगी. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : November 26, 2026 at 4:46 PM IST
भागलपुर: बिहार में किसानों को अक्सर खराब गुणवत्ता और कम अंकुरण क्षमता वाले बीज मिलने की शिकायत रहती है. कई बार किसान महंगे बीज खरीदने के बावजूद बेहतर उत्पादन से वंचित रह जाते हैं लेकिन अब बीजों की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया को अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वैज्ञानिकों ने जेनॉन गैस आधारित आधुनिक सीड जर्मिनेटर विकसित किया है.
सबौर कृषि विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि
इसकी खासियत है कि पुराने उपकरणों की तरह इसमें तापमान में बार-बार उतार-चढ़ाव नहीं होगा. इससे बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी. खास बात यह है कि इस अनूठे उपकरण के डिजाइन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पंजीकरण भी मिल गया है.
बीज अंकुरण जांच यंत्र की खोज
सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए जो नया उपकरण विकसित किया है, उसका नाम 'सिंगल चैंबर सीड जर्मिनेटर इंसुलेटर सह नोबल गैस (जेनॉन गैस) फॉर जर्मिनेशन ऑफ प्लांट सीड्स' रखा गया है. विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पुराने सीड जर्मिनेटर में आने वाली तकनीकी खामियों को दूर करने के उद्देश्य से इस उपकरण का डिजाइन तैयार किया है. इसके डिजाइन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पंजीकरण मिल चुका है.
कैसे काम करता है सीड जर्मिनेटर?
दरअसल, सामान्य सीड जर्मिनेटर में तापमान लगातार एक समान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है. मशीन के बार-बार कट-ऑन और कट-ऑफ होने से तापमान में उतार-चढ़ाव आता है. इसका असर बीजों के अंकुरण परीक्षण की सटीकता पर पड़ सकता है. इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने इस मशीन में जेनॉन गैस का इस्तेमाल किया है.
जेनॉन गैस पर आधारित संयंत्र
जेनॉन एक नोबल गैस है, जो तापमान के आदान-प्रदान को कम करने में मदद करती है. इसे उपकरण में इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है. इससे मशीन के अंदर निर्धारित तापमान और आर्द्रता को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी. वैज्ञानिकों के मुताबिक, तापमान में कम उतार-चढ़ाव होने से बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच अधिक सटीक होगी. इससे बीजों के गुणवत्ता प्रमाणन की प्रक्रिया भी अधिक भरोसेमंद बन सकेगी.
इस उपकरण में अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है. ह्यूमिडिफायर के माध्यम से बीजों के अंकुरण के लिए जरूरी नमी नियंत्रित की जाएगी, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से मशीन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखा जाएगा. इससे बीजों के श्वसन और अंकुरण के लिए जरूरी परिस्थितियां उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
क्या है मशीन का उपयोग?
इस मशीन का इस्तेमाल मुख्य रूप से बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं और सरकारी बीज गुणवत्ता जांच केंद्रों में किया जाएगा. खासकर उन प्रयोगशालाओं के लिए यह उपयोगी साबित हो सकती है, जहां बड़ी संख्या में बीजों के नमूनों की जांच की जाती है. वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 50 से 100 नमूनों की जांच करने वाली प्रयोगशाला के लिए इस मशीन को तैयार करने में तीन से चार लाख रुपये तक की लागत आ सकती है. हालांकि, बड़ी प्रयोगशालाओं में नमूनों की संख्या और मशीन के आकार के हिसाब से इसकी कीमत बढ़ सकती है.
कम खर्च पर बेहतर तकनीक का इस्तेमाल
सबौर कृषि विश्वविद्यालय में सीड एंड फार्म डिपार्टमेंट के निदेशक फिजा अहमद ने बताया कि हमारी योजना अब इस तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर पहुंचाने की है. इसके लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू कर इस तकनीक का व्यावसायिक उत्पादन कर सकें. विश्वविद्यालय का उद्देश्य खुद उत्पादन करने के बजाय तकनीक को कंपनियों तक पहुंचाना है.
"बीज अंकुरण जांच यंत्र से बीज प्रमाणन एजेंसियों को काफी मदद मिलेगी. जब बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच अधिक सटीक होगी, तो प्रमाणित बीजों पर अंकुरण प्रतिशत की जानकारी भी अधिक भरोसे के साथ दी जा सकेगी. इससे किसानों को बीज खरीदते समय उसकी गुणवत्ता को लेकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी."- डॉ. फिजा अहमद, निदेशक, सीड एंड फार्म, बीएयू, सबौर
डॉ. फिजा अहमद कहते हैं कि पुराने सीड जर्मिनेटर में तापमान का उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिससे बीजों की गुणवत्ता जांच प्रभावित हो सकती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए नई तकनीक में जेनॉन गैस को इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है. इससे तापमान और आर्द्रता को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी.
वह कहते हैं, 'उन्होंने बताया कि मशीन में अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया गया है, ताकि बीजों के अंकुरण के लिए जरूरी नमी और ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखा जा सके. लगभग 100 नमूनों की जांच करने वाली प्रयोगशाला के लिए मशीन की अनुमानित लागत तीन से चार लाख रुपये होगी.
एमओयू के लिए प्रयास
डॉ. फिजा अहमद बताते हैं कि फिलहाल विश्वविद्यालय ने किसी सरकारी बीज परीक्षण प्रयोगशाला या कृषि विभाग से इसके इस्तेमाल को लेकर औपचारिक संपर्क नहीं किया है. अब विश्वविद्यालय चाहता है कि निजी कंपनियां आगे आएं और एमओयू के माध्यम से इस तकनीक का व्यावसायिक उत्पादन करें. उन्होंने कहा कि यह मशीन सीधे किसानों के लिए नहीं, बल्कि बीजों की गुणवत्ता जांच और प्रमाणन करने वाली प्रयोगशालाओं के लिए विकसित की गई है.
क्या बोले कुलपति?
वहीं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सबौर) के कुलपति डॉ. डीआर सिंह ने इस नवाचार के लिए बीज विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. फिजा अहमद और उनकी पूरी वैज्ञानिक टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा, 'नोबल गैस आधारित सीड जर्मिनेटर विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि है. इससे देश की बीज गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में कम खर्च पर बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकेगा.'
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