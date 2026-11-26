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अब तापमान-नमी का झंझट खत्म, बीजों की गुणवत्ता की सटीक जांच के लिए 'सीड जर्मिनेटर' की खोज

BAU ने विकसित की जेनॉन गैस आधारित सीड जर्मिनेटर ( ETV Bharat )

सबौर कृषि विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि इसकी खासियत है कि पुराने उपकरणों की तरह इसमें तापमान में बार-बार उतार-चढ़ाव नहीं होगा. इससे बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी. खास बात यह है कि इस अनूठे उपकरण के डिजाइन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पंजीकरण भी मिल गया है.

भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से मिला पंजीकरण (ETV Bharat)

बीज अंकुरण जांच यंत्र की खोज

सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए जो नया उपकरण विकसित किया है, उसका नाम 'सिंगल चैंबर सीड जर्मिनेटर इंसुलेटर सह नोबल गैस (जेनॉन गैस) फॉर जर्मिनेशन ऑफ प्लांट सीड्स' रखा गया है. विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पुराने सीड जर्मिनेटर में आने वाली तकनीकी खामियों को दूर करने के उद्देश्य से इस उपकरण का डिजाइन तैयार किया है. इसके डिजाइन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पंजीकरण मिल चुका है.

सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की नई खोज (ETV Bharat)

कैसे काम करता है सीड जर्मिनेटर?

दरअसल, सामान्य सीड जर्मिनेटर में तापमान लगातार एक समान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है. मशीन के बार-बार कट-ऑन और कट-ऑफ होने से तापमान में उतार-चढ़ाव आता है. इसका असर बीजों के अंकुरण परीक्षण की सटीकता पर पड़ सकता है. इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने इस मशीन में जेनॉन गैस का इस्तेमाल किया है.

बीजों की गुणवत्ता की होगी सटीक जांच (ETV Bharat)

जेनॉन गैस पर आधारित संयंत्र

जेनॉन एक नोबल गैस है, जो तापमान के आदान-प्रदान को कम करने में मदद करती है. इसे उपकरण में इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है. इससे मशीन के अंदर निर्धारित तापमान और आर्द्रता को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी. वैज्ञानिकों के मुताबिक, तापमान में कम उतार-चढ़ाव होने से बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच अधिक सटीक होगी. इससे बीजों के गुणवत्ता प्रमाणन की प्रक्रिया भी अधिक भरोसेमंद बन सकेगी.

जेनॉन गैस से होगी बीजों की गुणवत्ता की जांच (ETV Bharat)

इस उपकरण में अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है. ह्यूमिडिफायर के माध्यम से बीजों के अंकुरण के लिए जरूरी नमी नियंत्रित की जाएगी, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से मशीन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखा जाएगा. इससे बीजों के श्वसन और अंकुरण के लिए जरूरी परिस्थितियां उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

क्या है मशीन का उपयोग?

इस मशीन का इस्तेमाल मुख्य रूप से बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं और सरकारी बीज गुणवत्ता जांच केंद्रों में किया जाएगा. खासकर उन प्रयोगशालाओं के लिए यह उपयोगी साबित हो सकती है, जहां बड़ी संख्या में बीजों के नमूनों की जांच की जाती है. वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 50 से 100 नमूनों की जांच करने वाली प्रयोगशाला के लिए इस मशीन को तैयार करने में तीन से चार लाख रुपये तक की लागत आ सकती है. हालांकि, बड़ी प्रयोगशालाओं में नमूनों की संख्या और मशीन के आकार के हिसाब से इसकी कीमत बढ़ सकती है.

बीज अंकुरण जांच यंत्र (ETV Bharat)

कम खर्च पर बेहतर तकनीक का इस्तेमाल

सबौर कृषि विश्वविद्यालय में सीड एंड फार्म डिपार्टमेंट के निदेशक फिजा अहमद ने बताया कि हमारी योजना अब इस तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर पहुंचाने की है. इसके लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू कर इस तकनीक का व्यावसायिक उत्पादन कर सकें. विश्वविद्यालय का उद्देश्य खुद उत्पादन करने के बजाय तकनीक को कंपनियों तक पहुंचाना है.