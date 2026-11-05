कम पानी, आधी खाद और बंपर कमाई! बिहार के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला खरीफ की फसल का तोड़
बिहार में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सबौर कृषि विश्वविद्यालय ने नये विकल्प पर काम शुरू किया...रिपोर्ट-अमरजीत
Published : November 5, 2026 at 4:31 PM IST
भागलपुर : मौसम की मार बिहार के किसानों के लिए अब तक सबसे बड़ी चुनौती रही है. खासकर, दक्षिण बिहार के भागलपुर, मुंगेर, जमुई, गया, नवादा, शेखपुरा और कैमूर जैसे जिलों में कम बारिश, बढ़ता तापमान और सिंचाई के अभाव में धान की खेती किसानों के लिए हर साल जोखिम का सौदा बनती जा रही है, कई बार किसान पूरी लागत लगाने के बाद भी धान की फसल नहीं बचा पाते, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे किसानों के लिए वैकल्पिक फसल पर व्यापाक रिसर्च किया जो कम पानी और अधिक उत्पादन और मुनाफा देगी.
सूखा ग्रस्त इलाकों के किसानों के लिए अच्छी खबर
ऐसे ही विकल्प की तलाश कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. बिहार का सबौर कृषि विश्वविद्यालय एक नया विकल्प तैयार कर रहा है. विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉ. महेश कुमार सिंह 'श्रीअन्न' यानी 'मोटे अनाज' की छह संभावित उन्नत किस्मों पर काम कर रहे हैं. खास बात यह है कि इन फसलों को धान की तुलना में बहुत कम पानी की जरूरत होती है. खाद की खपत भी लगभग आधी होगी और अनुकूल परिस्थितियों में एक एकड़ से 12 से 13 क्विंटल तक उत्पादन मिलने की संभावना है.
क्लाइमेट-प्रूफ 'सुपर ग्रेन' पर बिहार में रिसर्च
वैज्ञानिकों का दावा है कि करीब 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की लागत पर किसान 60 से 65 हजार रुपये तक की उपज बेच सकते हैं. यानी सूखे की मार झेलने वाले किसानों के लिए 'श्रीअन्न' खेती की लागत घटाने और आमदनी बढ़ाने का नया रास्ता खोल सकता है. पोषण के मुताबिक श्रीअन्न काफी अहम है. जिसकी डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. सेहत पर फोकस करने वाले 'श्रीअन्न' की ओर शिफ्ट हो रहे हैं.
''श्रीअन्न की खेती में धान की तुलना में कम पानी और लगभग आधी खाद की जरूरत पड़ती है. एक एकड़ में लगभग 15 हजार रुपये की लागत और 60 से 65 हजार रुपये तक की संभावित बिक्री का अनुमान है. पोषण के लिहाज से भी श्रीअन्न महत्वपूर्ण है. इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और विटामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इस विकल्प को अपनाने से दक्षिण बिहार के 4 लाख हेक्टेयर में किसानों का मुनाफा हो सकता है.''- डॉ. महेश कुमार सिंह, वैज्ञानिक/रिसर्चर
मोटे अनाज धान का विकल्प
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के वैज्ञानिक अब ऐसी फसलों की उन्नत किस्में विकसित करने में जुटे हैं, जो कम पानी, अधिक तापमान और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ जमीन में भी किसानों को बेहतर उत्पादन दे सकें. इसके लिए विश्वविद्यालय में वर्ष 2023 से श्रीअन्न की विभिन्न फसलों पर अनुसंधान किया जा रहा है. इसमें मडुआ यानी रागी, कोदो, सांवा, कुटकी, कंगनी, चीना और बाजरा जैसी फसलें शामिल हैं.
सात संभावित प्रजातियों पर रिसर्च
इस अनुसंधान का उद्देश्य सिर्फ नई किस्मों का विकास करना नहीं है, बल्कि बिहार की जलवायु और किसानों की जरूरत के हिसाब से ऐसी फसलें तैयार करना है, जिनकी खेती कम जोखिम में हो और किसानों को आर्थिक रूप से बेहतर लाभ मिल सके. वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक सात संभावित प्रजातियों को अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम के तहत परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है.
''वर्ष 2023 से बिहार कृषि विश्वविद्यालय में श्रीअन्न की विभिन्न फसलों पर तेजी से अनुसंधान किया जा रहा है. मडुआ, कोदो, सांवा, कुटकी, कंगनी, चीना और बाजरा की उन्नत किस्मों पर काम चल रहा है. सात संभावित प्रजातियों का अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षण कराया जा चुका है.''- डॉ. महेश कुमार सिंह, वैज्ञानिक/रिसर्चर
उन्नत किस्म की पैदावार पर काम
इनमें से छह संभावित उन्नत किस्मों को लेकर विशेष रूप से काम किया जा रहा है. इनका उत्पादन, गुणवत्ता और अलग-अलग कृषि परिस्थितियों में प्रदर्शन देखा जा रहा है. इन किस्मों के नामकरण की भी तैयारी हैं. मडुआ की संभावित किस्मों को सबौर मडुआ-1 और सबौर मडुआ-2, सांवा की किस्म को सबौर सांवा-1 और कोदो की किस्म को सबौर कोदो-1 जैसे नाम दिए जाने का प्रस्ताव है.
नई किस्मों के नामकरण की तैयारी
अंतिम नाम और किस्मों की आधिकारिक पहचान विमोचन एवं अनुशंसा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी. इन नई किस्मों की सबसे बड़ी खासियत इनकी उत्पादन क्षमता और पौधों की बनावट बताई जा रही है. खासकर मडुआ की एक संभावित किस्म में सामान्य मडुआ की तुलना में अधिक फिंगर यानी बालियों जैसी शाखाएं विकसित हो रही हैं.
मड़ुआ की किस्मों में उत्पादन बढ़ाने पर रिसर्च
आमतौर पर मडुआ की सामान्य किस्मों में आठ से दस फिंगर देखने को मिलते हैं, जबकि विश्वविद्यालय में परीक्षण के दौरान विकसित की जा रही एक संभावित किस्म में 12 से 14 तक फिंगर हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिक फिंगर होने से दानों की संख्या और उत्पादन क्षमता बढ़ने की संभावना बनती है. हालांकि इसका वास्तविक लाभ उत्पादन के लगातार परीक्षण और खेतों में प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा.
उत्पादन क्षमता का आकलन कर रहे वैज्ञानिक
विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के आधार पर इन किस्मों की उत्पादन क्षमता का आकलन कर रहे हैं. प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक बेहतर कृषि प्रबंधन और उचित देखभाल के साथ इन किस्मों से एक एकड़ में 12 से 13 क्विंटल तक उत्पादन मिलने की संभावना है. हेक्टेयर के हिसाब से यह लगभग 30 से 35 क्विंटल तक हो सकता है. अब सवाल है कि इन नई किस्मों से बिहार के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा कहां मिलेगा?
''मडुआ की संभावित किस्म में सामान्य किस्मों की तुलना में अधिक फिंगर देखे गए हैं. इससे उत्पादन क्षमता बेहतर होने की संभावना है. अनुकूल कृषि प्रबंधन के साथ एक एकड़ में 12 से 13 क्विंटल तक उत्पादन मिलने का अनुमान है. दक्षिण बिहार के करीब चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूखे की चुनौती है. ऐसे क्षेत्रों में श्रीअन्न की खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है.''- डॉ. महेश कुमार सिंह, वैज्ञानिक/रिसर्चर
दक्षिण बिहार के लिए रामबाण विकल्प
दरअसल, बिहार में दक्षिणी हिस्से के कई जिले ऐसे हैं, जहां हर साल बारिश की कमी और तापमान में वृद्धि के कारण खेती प्रभावित होती है. भागलपुर मुंगेर जमुई समेत कई जिलों में लगभग चार लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सूखे की चुनौती वाला क्षेत्र बताया जा रहा है. गर्मी के मौसम में यहां तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. वहीं खरीफ के दौरान जून से अक्टूबर के बीच औसतन 750 से 850 मिलीमीटर बारिश होती है.
सूखाग्रस्त दक्षिण बिहार के लिए 'श्रीअन्न' बेहतर
लेकिन बारिश का वितरण एक जैसा नहीं होने के कारण कई बार खेतों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पाता. ऐसे क्षेत्रों में धान की खेती किसानों के लिए अधिक जोखिम वाली साबित होती है. धान की रोपनी से लेकर फसल तैयार होने तक सिंचाई, खाद, मजदूरी और दूसरे कृषि कार्यों पर खर्च करना पड़ता है. अगर बीच में बारिश कम हो जाए या लंबे समय तक सूखा पड़ जाए तो पूरी फसल प्रभावित हो सकती है.
धान की तुलना में ज्यादा उत्पादन और कम पानी की जरूरत
कई बार किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में 'श्रीअन्न' की ये संभावित किस्में किसानों के लिए वैकल्पिक खरीफ फसल बन सकती हैं. इनकी खेती में धान की तुलना में काफी कम पानी की जरूरत पड़ती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, सामान्य बारिश में भी इन फसलों को उगाया जा सकता है. यानी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है या किसान बारिश पर निर्भर हैं, वहां भी इनकी खेती की संभावना बेहतर है.
कुटकी - हर निवाले में पोषण की शक्ति! आयरन, कैल्शियम, फाइबर और कई आवश्यक पोषक तत्वों का उत्तम स्रोत। #AgriGoI #Millets #ShreeAnna #HealthyNutrition https://t.co/sFnHB7xSoD— Agriculture INDIA (@AgriGoI) November 25, 2025
सिर्फ पानी ही नहीं खाद का खर्च भी आधा
खास बात यह है कि इन फसलों में धान की तुलना में लगभग आधी खाद की जरूरत बताई जा रही है. इससे किसानों को खाद खरीदने पर होने वाला खर्च कम करने में मदद मिल सकती है. कम पानी, कम खाद और अपेक्षाकृत कम लागत के कारण खेती में आर्थिक जोखिम भी घट सकता है.
अब जानिए कैसे मिलेगा किसानों का फायदा
वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक यदि किसी किसान को एक एकड़ में 12 से 13 क्विंटल श्रीअन्न का उत्पादन मिलता है और बाजार में इसकी कीमत लगभग पांच हजार रुपये प्रति क्विंटल रहती है, तो किसान को कुल 60 से 65 हजार रुपये तक की बिक्री मिल सकती है. इसकी खेती में लगभग 15 हजार रुपये प्रति एकड़ लागत का अनुमान लगाया गया है.
लगाए गए अनुमान के हिसाब से अन्य खर्चों और परिस्थितियों को छोड़कर किसान को करीब 45 से 50 हजार रुपये तक का संभावित शुद्ध लाभ मिल सकता है. हालांकि यह कमाई उत्पादन, बाजार भाव, खेती की लागत और बिक्री की सुविधा पर निर्भर करेगी. किसानों को वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब उन्हें अच्छी गुणवत्ता का बीज, उचित कृषि तकनीक और उपज का बेहतर बाजार उपलब्ध होगा.
श्रीअन्न की खासियत सिर्फ कम लागत और उत्पादन तक सीमित नहीं है. पोषण के लिहाज से भी ये फसलें काफी महत्वपूर्ण हैं. मडुआ में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है. वहीं अलग-अलग मिलेट्स में आयरन, प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. यही वजह है कि अब इन अनाजों को सिर्फ मोटा अनाज नहीं, बल्कि पोषणयुक्त अनाज के रूप में पहचान मिल रही है.
2023 से श्रीअन्न का बढ़ा व्यापक इस्तेमाल
प्रधानमंत्री की पहल के बाद वर्ष 2023 से श्रीअन्न शब्द का इस्तेमाल भी व्यापक रूप से बढ़ा है. इसका उद्देश्य इन पारंपरिक फसलों को किसानों की खेती और आम लोगों की थाली में फिर से महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है. दरअसल, एक समय बिहार और देश के कई हिस्सों में मोटे अनाज का सेवन आम था. लेकिन समय के साथ धान और गेहूं का उत्पादन तथा खपत बढ़ी और पारंपरिक मोटे अनाज खेती के मुख्य विकल्पों से धीरे-धीरे बाहर होते चले गए.
फिर से 'श्रीअन्न' को दिया जा रहा बढ़ावा
अब बदलते मौसम, पानी की कमी और पोषण की जरूरत को देखते हुए इन फसलों की खेती को फिर से बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है. बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी करीब 25 अन्य जीनोटाइप भी पाइपलाइन में हैं. यानी आने वाले समय में श्रीअन्न की और भी उन्नत किस्में विकसित की जा सकती हैं.
लंबी टेस्टिंग से गुजरता है हर अनुसंधान
हालांकि किसी भी संभावित किस्म को किसानों के खेत तक पहुंचाने से पहले एक लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. इसके लिए इन किस्मों को अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम में परीक्षण के लिए भेजा जाता है. वहां इनके उत्पादन, गुणवत्ता और अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है. इसके बाद संबंधित कृषि अनुसंधान और किस्म अनुशंसा की प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य या जरूरत के मुताबिक दूसरे राज्यों में भी खेती के लिए इसकी अनुशंसा की जा सकती है.
आरसीएम की मीटिंग में आएगा प्रस्ताव
विश्वविद्यालय की आगामी खरीफ रिसर्च काउंसिल मीटिंग यानी आरसीएम-2027 में इन संभावित किस्मों को रिलीज करने का प्रस्ताव ले जाने की तैयारी है. यदि परीक्षण और अनुशंसा की प्रक्रिया सफल रहती है तो आने वाले समय में बिहार के किसानों को अपने ही राज्य के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत श्रीअन्न किस्मों का विकल्प मिल सकता है.
''विश्वविद्यालय में करीब 25 अन्य जीनोटाइप पर भी अनुसंधान जारी है. आगामी खरीफ रिसर्च काउंसिल मीटिंग-2027 में संभावित किस्मों को रिलीज करने का प्रस्ताव रखा जाएगा.''- डॉ. महेश कुमार सिंह, वैज्ञानिक/रिसर्चर
ये भी पढ़ें-
- 'कइसे होइ छठी के बरतिया,अब साठी पर संकटिया' बिहार में बादल बरसे, तो खेतों में उम्मीदें डूब गईं
- क्या है सबौर का वो 'जादुई सेंसर', जो मक्के की खेती में यूरिया की बर्बादी को पूरी तरह रोक देगा?
- बिहार की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव, उद्योग ने खेती को पछाड़ा
- झोपड़ी से चार मंजिला मकान तक का सफर, भागलपुर की 'मशरूम लेडी' की प्रेरक कहानी