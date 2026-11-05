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कम पानी, आधी खाद और बंपर कमाई! बिहार के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला खरीफ की फसल का तोड़

सूखा ग्रस्त इलाकों के किसानों के लिए अच्छी खबर ( ETV Bharat )

भागलपुर : मौसम की मार बिहार के किसानों के लिए अब तक सबसे बड़ी चुनौती रही है. खासकर, दक्षिण बिहार के भागलपुर, मुंगेर, जमुई, गया, नवादा, शेखपुरा और कैमूर जैसे जिलों में कम बारिश, बढ़ता तापमान और सिंचाई के अभाव में धान की खेती किसानों के लिए हर साल जोखिम का सौदा बनती जा रही है, कई बार किसान पूरी लागत लगाने के बाद भी धान की फसल नहीं बचा पाते, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे किसानों के लिए वैकल्पिक फसल पर व्यापाक रिसर्च किया जो कम पानी और अधिक उत्पादन और मुनाफा देगी.

सूखा ग्रस्त इलाकों के किसानों के लिए अच्छी खबर