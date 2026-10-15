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बिहार में 9 लाख शिक्षाकर्मी और 1 लाख 30 हजार पुलिस कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक

एजी रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा! ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार की एजी रिपोर्ट (महालेखाकार रिपोर्ट) के आधार पर वित्त विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. 9 लाख शिक्षा कर्मियों और 1 लाख 30 हजार पुलिसकर्मियों के वेतन भुगतान पर फिलहाल रोक लगा दी है. पटना, भागलपुर औरंगाबाद, सुपौल, बांका और समस्तीपुर समेत कई जिलों में गलत ढंग से भुगतान करने की रिपोर्ट के बाद वित्त सचिव विनय कुमार ने ये निर्णय लिया है. दोनों विभागों को पत्र भेज कर गहन जांच के आदेश दिए हैं.

क्या बोले वित्त मंत्री?

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि एजी की रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने यह फैसला लिया है. जांच के बाद वेतन रिलीज कर दिया जाएगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार के खजाने में जनता का पैसा आता है, उसका सदुपयोग होना चाहिए और जनता का पैसा का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए संविधान में व्यवस्था है. सीएजी का गठन किया गया है, उसी की रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया है.

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat) "हर राज्य में एजी का रिपोर्ट सीएजी को जाता है. राष्ट्रपति से अप्रूवल के बाद विधान मंडल में पेश किया जाता है. बिहार एजी की तरफ से रिपोर्ट में अनियमित की बात कही गई थी और उसी के बाद हम लोगों ने या फैसला लिया है."- बिजेंद्र प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री, बिहार एजी रिपोर्ट में कई खुलासे

शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के वेतन घोटाले का मामला है. एजी की ऑडिट के बाद खुलासा हुआ है. एचआरएमएस और सीएफएमएस पोर्टल में सेंध लगाकर धोखाधड़ी की गई है. कर्मचारियों की नियुक्ति के समय ही एचआरएमएस पोर्टल पर वेतन की अधिक राशि दर्ज की गई है. साथ ही फर्जी बिल का भुगतान भी मिली भगत के माध्यम से कर चूना लगाया गया है.