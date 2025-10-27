ETV Bharat / state

बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बड़ा तोहफा, 19 अधिकारी बने IAS.. देखें लिस्ट

बिहार प्रशासनिक सेवा ( ETV Bharat )

पटना: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 19 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रोन्नति देने की अधिसूचना जारी की है. यह प्रोन्नति 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच रिक्त हुए पदों के लिए दी गई है. सभी 19 अधिकारियों का बैच वर्ष 2024 निर्धारित किया गया है. केंद्र सरकार ने लिया फैसला: इस प्रोन्नति से बिहार कैडर में अधिकारियों की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी. बिहार सरकार ने इन अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया. प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों के नाम: IAS में प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों में विनय कुमार, प्रमोद कुमार, अरविंद कुमार, अभय कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, अमित कुमार, कुमारी सीमा, डॉ. महेंद्र पाल, राशिद कलीम अंसारी, मोहम्मद मुमताज आलम, विजय कुमार, सुशांत कुमार, मनोज रजक, रामकुमार पोद्दार, राजेश परिमल, राजीव रंजन प्रभाकर, धनंजय कुमार, राकेश कुमार और राजमोहन झा शामिल हैं. ये सभी अधिकारी वर्तमान में बिहार सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं. केंद्र सरकार की अनुशंसा और प्रक्रिया: बिहार सरकार ने इन 19 अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी थी. केंद्र सरकार ने बिहार कैडर में IAS के लिए आवंटित रिक्त पदों के आधार पर इस प्रोन्नति को मंजूरी दी. यह प्रक्रिया हर साल केंद्र सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को IAS में प्रोन्नति देने के लिए अपनाई जाती है. इस बार भी रिक्तियों के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई, और सभी 19 अधिकारियों को 2024 बैच के लिए चुना गया.