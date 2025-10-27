ETV Bharat / state

बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बड़ा तोहफा, 19 अधिकारी बने IAS.. देखें लिस्ट

बिहार प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को 2024 बैच के लिए IAS में प्रोन्नति मिली है. केंद्र सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया. देखें लिस्ट

Bihar officers promotion
बिहार प्रशासनिक सेवा (ETV Bharat)
पटना: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 19 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रोन्नति देने की अधिसूचना जारी की है. यह प्रोन्नति 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच रिक्त हुए पदों के लिए दी गई है. सभी 19 अधिकारियों का बैच वर्ष 2024 निर्धारित किया गया है.

केंद्र सरकार ने लिया फैसला: इस प्रोन्नति से बिहार कैडर में अधिकारियों की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी. बिहार सरकार ने इन अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया.

प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों के नाम: IAS में प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों में विनय कुमार, प्रमोद कुमार, अरविंद कुमार, अभय कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, अमित कुमार, कुमारी सीमा, डॉ. महेंद्र पाल, राशिद कलीम अंसारी, मोहम्मद मुमताज आलम, विजय कुमार, सुशांत कुमार, मनोज रजक, रामकुमार पोद्दार, राजेश परिमल, राजीव रंजन प्रभाकर, धनंजय कुमार, राकेश कुमार और राजमोहन झा शामिल हैं. ये सभी अधिकारी वर्तमान में बिहार सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं.

केंद्र सरकार की अनुशंसा और प्रक्रिया: बिहार सरकार ने इन 19 अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी थी. केंद्र सरकार ने बिहार कैडर में IAS के लिए आवंटित रिक्त पदों के आधार पर इस प्रोन्नति को मंजूरी दी. यह प्रक्रिया हर साल केंद्र सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को IAS में प्रोन्नति देने के लिए अपनाई जाती है. इस बार भी रिक्तियों के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई, और सभी 19 अधिकारियों को 2024 बैच के लिए चुना गया.

पिछले सालों में प्रोन्नति का रिकॉर्ड: पिछले कुछ सालों में भी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियमित रूप से IAS में प्रोन्नति दी गई है. वर्ष 2023 में 54 अधिकारियों को IAS में प्रोन्नति मिली थी, जबकि 2022 में 9, 2021 में 24 और 2020 में 27 अधिकारियों को यह अवसर प्राप्त हुआ था. इस साल 2024 बैच के 19 अधिकारियों की प्रोन्नति से बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में उत्साह का माहौल है.

प्रशासनिक कमी को पूरा करने में सहायक: इन 19 अधिकारियों की प्रोन्नति से बिहार में IAS अधिकारियों की कमी को दूर करने में काफी हद तक मदद मिलेगी. बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में इन अधिकारियों के अनुभव और दक्षता से प्रशासनिक कार्यों में और अधिक प्रभावशीलता आएगी. यह कदम बिहार में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और बेहतर नीति कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

6 IPS अधिकारियों की मिड-कैरियर ट्रेनिंग: इसके अलावा, बिहार कैडर के 6 IPS अधिकारियों को मिड-कैरियर ट्रेनिंग के लिए 1 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक हैदराबाद भेजा जाएगा. इनमें नागरिक सुरक्षा के IG पंकज कुमार राज, तिरहुत क्षेत्र (मुजफ्फरपुर) के DIG डॉ. चंदन कुमार कुशवाहा, गया के SSP आनंद कुमार, पटना के रेल SP डॉ. इनामुल हक मेंगनू, बगहा के SP सुशांत कुमार सरोज और सिवान के SP मनोज कुमार तिवारी शामिल हैं. यह ट्रेनिंग अधिकारियों की पेशेवर दक्षता को और बढ़ाने में सहायक होगी.

ये भी पढ़ें-बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, यहां देखिए लिस्ट

