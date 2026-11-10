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बिहार में 15 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला, जानें नाम

प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला ( Department of General Administration Bihar )

पटना: सम्राट सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार पटना, भागलपुर और समस्तीपुर समेत किशनगंज में कई अधिकारियों की तैनाती की गई है.

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