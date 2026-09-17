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बिहार में आर्ट थेरेपी से राहत, बाढ़ शिविरों में मंजूषा कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों का तनाव दूर कर रहा प्रशासन

भागलपुर जिला प्रशासन बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए मंजूषा कला प्रशिक्षण दे रही है. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार

FLOOD RELIEF CAMPS
भागलपुर बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 9:46 AM IST

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर में बाढ़ के कहर के बीच राहत शिविरों में रह रहे बच्चों के लिए कला और संस्कृति उम्मीद की नई किरण बन रही है. जिला प्रशासन भोजन, आश्रय और जरूरी सुविधाओं के साथ बच्चों व प्रभावित परिवारों को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए रचनात्मक गतिविधियां भी संचालित कर रहा है. जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय की ओर से राहत शिविरों में प्रतिदिन मंजूषा कला प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

मंजूषा कला प्रशिक्षण से रचनात्मकता का विकास

प्रशासन के अनुसार इन गतिविधियों को आर्ट थेरेपी के माध्यम के रूप में चलाया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ से उत्पन्न तनाव और कठिन परिस्थितियों के बीच बच्चों को सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है. मंजूषा कला की कार्यशाला में बच्चे कागज पर रंगों और रेखाओं के जरिए अपनी कल्पनाओं को आकार दे रहे हैं.

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बाढ़ राहत शिविर (ETV Bharat)

पारंपरिक लोक कला से जुड़ाव

बच्चों को अंग क्षेत्र की पारंपरिक लोक कला के साथ बिहुला-विषहरी की लोकगाथा और मंजूषा चित्रकला की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी दी जा रही है. इस प्रक्रिया में उन्हें पारंपरिक कला से जोड़ने के साथ अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर भी मिल रहा है.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उत्साह का माहौल

राहत शिविरों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत, संगीत और अन्य कलात्मक प्रस्तुतियां शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन गतिविधियों में बच्चों और परिवारों की भागीदारी से शिविरों में उत्साह का माहौल बन रहा है. कला के जरिए बच्चे कुछ समय के लिए बाढ़ की परेशानी से ध्यान हटाकर रचनात्मक कार्यों में लग पा रहे हैं.

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मंजूषा कला प्रशिक्षण (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने देखा बच्चों का हुनर

बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहत शिविर में आयोजित मंजूषा कला कार्यशाला का अवलोकन किया. दोनों नेताओं ने बच्चों द्वारा बनाए जा रहे मंजूषा चित्रों को देखा और इस पहल की जानकारी ली. कार्यशाला में बच्चे अंग क्षेत्र की पारंपरिक कला को कागज पर उतारते नजर आए.

राहत के साथ मानसिक संबल पर जोर

जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने बताया कि आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के साथ प्रभावित लोगों के मानसिक संबल का ध्यान रखना भी जरूरी है. इसी उद्देश्य से राहत शिविरों में कला, संस्कृति और मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां कराई जा रही हैं. इस पहल के जरिए राहत कार्यों को स्थानीय कला और संस्कृति से जोड़ा गया है.

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भागलपुर जिला प्रशासन (ETV Bharat)

"प्रशासन का उद्देश्य अंग क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बच्चों और नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है. बाढ़ के कारण जब हजारों परिवार अपने घरों से दूर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, ऐसे में मंजूषा कला के रंग बच्चों के बीच उम्मीद, उत्साह और रचनात्मकता का माहौल तैयार कर रहे हैं."-अलंकृता पाण्डेय, जिला पदाधिकारी

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