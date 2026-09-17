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बिहार में आर्ट थेरेपी से राहत, बाढ़ शिविरों में मंजूषा कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों का तनाव दूर कर रहा प्रशासन

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में बाढ़ के कहर के बीच राहत शिविरों में रह रहे बच्चों के लिए कला और संस्कृति उम्मीद की नई किरण बन रही है. जिला प्रशासन भोजन, आश्रय और जरूरी सुविधाओं के साथ बच्चों व प्रभावित परिवारों को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए रचनात्मक गतिविधियां भी संचालित कर रहा है. जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय की ओर से राहत शिविरों में प्रतिदिन मंजूषा कला प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

मंजूषा कला प्रशिक्षण से रचनात्मकता का विकास

प्रशासन के अनुसार इन गतिविधियों को आर्ट थेरेपी के माध्यम के रूप में चलाया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ से उत्पन्न तनाव और कठिन परिस्थितियों के बीच बच्चों को सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है. मंजूषा कला की कार्यशाला में बच्चे कागज पर रंगों और रेखाओं के जरिए अपनी कल्पनाओं को आकार दे रहे हैं.

बाढ़ राहत शिविर (ETV Bharat)

पारंपरिक लोक कला से जुड़ाव

बच्चों को अंग क्षेत्र की पारंपरिक लोक कला के साथ बिहुला-विषहरी की लोकगाथा और मंजूषा चित्रकला की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी दी जा रही है. इस प्रक्रिया में उन्हें पारंपरिक कला से जोड़ने के साथ अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर भी मिल रहा है.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उत्साह का माहौल

राहत शिविरों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत, संगीत और अन्य कलात्मक प्रस्तुतियां शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन गतिविधियों में बच्चों और परिवारों की भागीदारी से शिविरों में उत्साह का माहौल बन रहा है. कला के जरिए बच्चे कुछ समय के लिए बाढ़ की परेशानी से ध्यान हटाकर रचनात्मक कार्यों में लग पा रहे हैं.