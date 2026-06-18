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7 मिनट में आपके पास होगी पुलिस.. ADG अमित लोढ़ा ने कहा- डायल 112 पर मिलेगा पहले से बेहतर क्विक रिस्पॉन्स

'सुशासन' को स्थापित करने में डायल 112 मजबूत कड़ी साबित हुई है. एडीजी अमित लोढ़ा कहा, अब इसे गांव तक ले जाएंगे. पढ़ें..

ADG Amit Lodha
बिहार एडीजी अमित लोढ़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 18, 2026 at 3:42 PM IST

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पटना: बिहार में विधि-व्यवस्था को मजबूत करना हमेशा से सरकारों के लिए बड़ी चुनौती रही है. अपराध, सड़क दुर्घटनाएं, महिलाओं की सुरक्षा और स्थानीय विवाद जैसे मामलों में त्वरित कार्यवाही और पुलिस सहायता सुनिश्चित करने के लिए डायल 112 महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है. जुलाई 2022 डायल 112 की शुरूआत की गई थी. तीन वर्षों में इस सेवा ने लाखों लोगों तक मदद पहुंचाकर पुलिस की कार्य प्रणाली को नई पहचान दी है. क्विक रिस्पांस टीम 14 से 15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच रही है.

56 लाख लोगों को मिल चुकी है मदद: बिहार में 3 साल से डायल 112 अभियान की तरह चल रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर बिहार ने अलग पहचान बनाई है और औसतन रिस्पांस टाइम 11 मिनट का है. पिछले तीन साल में 56 लाख से अधिक लोगों तक डायल 112 के जरिए मदद पहुंची है. हर रोज डायल 112 कंट्रोल रूम में 6000 से 7000 फोन कॉल अटेंड किए जाते हैं. कुल मिलाकर 90 पुलिस पदाधिकारी की टीम कंट्रोल रूम में काम करती है. पूरे बिहार के फोन कॉल अटेंड किए जाते हैं.

एडीजी अमित लोढ़ा (ETV Bharat)

2022 में डायल 112 की शुरुआत: 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकीकृत आपातकालीन सेवा डायल-112 की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य पुलिस, अग्निशमन, भूमि विवाद और अन्य आपात सेवाओं को एक ही नंबर पर सुलझाया जा सकता है. लॉन्चिंग के समय अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि किसी भी कॉल पर 20 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिये.

कंट्रोल रूम 24 घंटे है फंक्शनल: बिहार सरकार ने डायल 112 के लिए डेडीकेटेड दफ्तर और कंट्रोल रूम तैयार कराया. कंट्रोल रूम में कुल 90 पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया है जिसमें कि ज्यादातर महिलाएं हैं. इसके अलावे एडीजी डीआईजी अरे पुलिस अधीक्षक की तैनाती भी की गई है. कंट्रोल रूम 24 घंटे फंक्शनल होता है.

कैसे काम करता है डायल 112?: असल में डायल 112 को फोन करने के साथ ही सिस्टम Event पंजीकृत हो जाता है. पंजीकरण के बाद मामला सीएडी आफिसर के पास आ जाता है. पूरे बिहार में 1800 इमरजेंसी रिस्पांस साइकिल कम कर रहे हैं. इमरजेंसी रिस्पांस वेकिल को ईआरवी भी कहा जाता है. मोटर साइकिल को एमईआर भी कहा जाता है. शिकायत दर्ज होने के बाद पूरी जानकारी ईआरपी में मौजूद ऑफिसर के टैब पर सूचना चली जाती है. गाड़ी के टैब पर सूचना प्रेषित जाता है. पुलिस पदाधिकारी के लिए दस मिनट रिस्पॉन्स टाइम हुआ करता है.

Dial 112
2022 में डायल 112 की शुरुआत (ETV Bharat)

कुत्ता बीमार होने पर भी लोग करते हैं फोन: कॉल सेंटर में तैनात एक पुलिस पदाधिकारी नाम नहीं लिखने के शर्त पर बताया कि कई बार लोग हास्यास्पद कॉल भी करते हैं. लोग बाग रिचार्ज के लिये भी काल कर देते हैं. कुछ लोग तो फोन करके यह कहते हैं कि मेरा कुत्ता बीमार हो गया है. नॉन सीरियस काल से परेशानी हो जाती है. कई बार लोग ट्रेन या बस की जानकारी के लिए भी फोन कर देते हैं.

कितनी देर में पहुंचती है पुलिस?: बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार, डायल-112 ने जुलाई 2022 से मई 2026 तक 56 लाख से अधिक लोगों को आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है. यह सेवा राज्य में 24 घंटे सक्रिय है और कॉल, एसएमएस, मोबाइल ऐप तथा वेब पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और मिनट में ही डायल 112 घटनास्थल पर पहुंचती है.बिहार में 11 मिनट के भीतर पुलिस टीम रेस्पॉन्ड करती है.

2 लाख लोगों को सड़क हादसे में मिली मदद: आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 साल के दौरान 56 लाख से अधिक लोगों को सहायता पहुंचाई गई. 22 लाख से अधिक स्थानीय विवाद, मारपीट और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप किया गया. 3.75 लाख से अधिक घरेलू हिंसा, महिला एवं बाल अपराध संबंधी मामलों निपटाया गया. लगभग 1.95 लाख सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित मदद पहुंचाई गई. 1.18 लाख अग्निकांड की घटनाओं में फायर ब्रिगेड की सहायता उपलब्ध कराई गई.

महिलाओं सुरक्षा पर विशेष फोकस: सरकार ने महिलाओं की भी खास चिंता की है और डायल-112 के तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी विशेष पहल की गई है. 'सुरक्षित सफर सुविधा' जैसी व्यवस्था शुरू की गई, जिसके माध्यम से महिलाएं यात्रा संबंधी जानकारी साझा कर आपात स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकती है. महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचने की व्यवस्था भी है.

ADG Amit Lodha
अधिकारियों के साथ एडीजी अमित लोढ़ा (ETV Bharat)

क्या बोले अमित लोढ़ा?: एडीजी अमित लोढ़ा में ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि डायल 112 बिहार में बेहतर परफॉर्म कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर हम टॉप पर हैं. अभी हमारा रिस्पांस टाइम 10 मिनट का है. मुख्यमंत्री की इच्छा है कि रिस्पांस टाइम 7 मिनट के आसपास होना चाहिए. हमें उम्मीद है कि हम इस टारगेट को भी पूरा कर लेंगे.

"सरकार डायल 112 को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहती है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं. सरकार के स्तर पर डायल 112 को और भी सशक्त बनाया जा रहा है. आने वाले दिनों में हमें और भी संसाधन मिलने वाले हैं, जिसके जरिए हम अपनी पहुंच गांव तक बनाने वाले हैं."- अमित लोढ़ा, एडीजी

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