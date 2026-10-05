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बिहार में फिलहाल प्रीता वर्मा ही रहेंगी प्रभारी DGP, अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक बढ़ा

प्रीता वर्मा, प्रभारी डीजीपी, बिहार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. गृह विभाग ने 5 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर 1991 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा के प्रभारी डीजीपी के रूप में अतिरिक्त प्रभार को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है.

15 सितंबर को मिला था अतिरिक्त प्रभार इस आदेश के मुताबिक फिलहाल बिहार पुलिस की कमान प्रीता वर्मा के हाथों में ही रहेगी. उन्हें 15 सितंबर 2026 को बिहार के DGP का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. अब गृह विभाग के नए आदेश के बाद वे स्थायी डीजीपी की नियुक्ति होने तक इस जिम्मेदारी को संभालती रहेंगी. विनय कुमार के VRS के बाद बनी स्थिति बिहार के तत्कालीन स्थायी डीजीपी विनय कुमार का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक था. उन्होंने सितंबर 2026 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS ले लिया था. इसके बाद उन्हें बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया. राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ भी दिलाई थी. स्थायी DGP की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी बिहार में नए स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया जारी है. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों के नामों का पैनल UPSC को भेजा गया है. UPSC की प्रक्रिया और अंतिम चयन के बाद बिहार को नया स्थायी DGP मिलेगा.