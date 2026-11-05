मां के लिए मांगी अनोखी मन्नत, 19 साल के मोनू की ज्योर्तिलिंगों और धाम की दौड़, पहुंचे महाकालेश्वर
बिहार के मोनू राज ने मां की हेल्थ को लेकर मांगी थी मन्नत, दौड़-दौड़ कर कर रहा 12 ज्योर्तिलिंग और 4 धाम के दर्शन, महाकालेश्वर पहुंचे ब्लैक पैंथर उर्फ मोनू राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 3:20 PM IST
उज्जैन: एक मां की जिंदगी बचाने के लिए मांगी गई मन्नत आज 19 साल के बेटे की ऐसी यात्रा बन गई है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है. यह कहानी है बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ प्रखंड की ग्राम पंचायत चिल्बिलि के गांव बेउर बेतोरा में रहने वाले मोनू राज चौहान उर्फ ब्लैक पैंथर की है. 6 साल पहले जब उनकी मां लालती देवी के गले में मछली का कांटा फंस गया था, तब परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था.
मां के इलाज में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए, उस समय करीब 13 साल उम्र के मोनू ने गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद के बराबर पहाड़ स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ के दरबार में माथा टेक 12 ज्योर्तिलिंग और 4 धाम की दौड़कर दर्शन करने की मन्नत मांगी थी. जिसे वह आज पूरा कर रहा है.
रोज 40-50 किलोमीटर दौड़, 11 घंटे तक सड़क पर रहते हैं मोनू
मोनू की यह यात्रा सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं है, वह जर रोज करीब 40 से 50 किलोमीटर दौड़ते हैं. मोनू ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया "सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे के बीच यात्रा शुरू करते हैं और इस दूरी को तय करने में लगभग 11 घंटे लग जाते हैं. बिहार से शुरू हुआ सफर उनका अब तक 9 राज्यों से गुजर चुका है. उज्जैन पहुंचने से पहले वह 7 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम के दर्शन कर चुके हैं. हर ज्योतिर्लिंग और धाम पहुंचने पर दो से तीन दिन रुक कर दर्शन और आराम करते हैं.
उनका लक्ष्य 9 महीने में काशी विश्वनाथ पहुंचना है. उज्जैन के बाद अब उनका अगला पड़ाव गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग होगा. मोनू 4 नवंबर की रात उज्जैन पहुंचे. 5 नवंबर को दिनभर उज्जैन शहर में समर्थकों से मुलाकात की व दौड़ लगाई. 6 नवंबर को भस्म आरती में दर्शन कर 7 नवंबर को अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे.
क्रिकेटर बनने का है मोनू का सपना
मोनू ने बताया क्रिकेट खेलने के वह शौकीन है. परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं और 12वीं तक पढ़ाई की है. क्रिकेट में आगे बढ़ने का सपना है, लेकिन वर्तमान में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण क्रिकेट छोड़ना पड़ा. पिता महेश चौहान इलेक्ट्रीशियन है. जबकि भाई सोनू भी काम करते हैं. परिवार में दो बहने हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. मां की बीमारी के समय परिवार ने इलाज का पूरा खर्च उठाया. परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि घर का सबसे छोटा बेटा एक दिन हजारों किलोमीटर दौड़कर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल पड़ेगा. एक दिन हजारों किलोमीटर दौड़कर देश के प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा पर निकल पड़ेगा.
मां ने विदा करते समय कहा- जंगल में रात मत बिताना
मोनू की यात्रा के पीछे मां और बेटे का भावनात्मक रिश्ता सबसे बड़ी ताकत है. यात्रा पर निकलते समय मां लालती देवी ने बेटे को समझाया था कि भोजन समय पर करना, जंगल में रात मत बिताना, अपना ध्यान रखना और समय-समय पर फोन लगाते रहना. साथ ही मां ने कहा था कि जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करके ही लौटना. पिता महेश चौहान को शुरूआत में बेटे की सुरक्षा और इतनी लंबी यात्रा को लेकर चिंता हुई, वह इस फैसले से नाराज भी थे, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटे के वीडियो देखे और देशभर से मिल रहे समर्थन को जाना, तो उनकी नाराजगी दूर हो गई.
अब पिता भी गर्व महसूस करते हैं. मोनू बताते हैं कि घर वालों से हर रात फोन पर बातचीत होती है. परिवार को सबसे ज्यादा चिंता उनके भोजन रहने और सुरक्षा की रहती है. यात्रा के दौरान मोनू को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचते ही अपने घर भतीजी के होने की सूचना मिली. जिसे मोनू भगवान का आशीर्वाद मानते हैं.
होटल से लेकर मंदिर और आश्रम तक बनते हैं रात के ठिकाने
हजारों किलोमीटर की इस यात्रा में मोनू के खाने और रहने का कोई स्थाई इंतजाम नहीं है. रास्ते में जो शाकाहारी भोजन उपलब्ध हो जाता है, वही ग्रहण करते हैं. वह पूरी तरह प्योर वेजीटेरियन है. रात को रुकने का फैसला संबंधित क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार होता है. कभी होटल, कभी मंदिर, कभी आश्रम तो कभी किसी समर्थक स्थानी व्यक्ति के घर पर ठहर जाते हैं. आपातकालीन परिस्थितियों के लिए दो पहिया वाहन भी साथ रखा गया है. जिस पर उसके दो भाई चल रहे हैं और वह दौड़-दौड़ कर यात्रा कर रहा है.
2 घंटे की एक्सरसाइज, डॉक्टरों की जांच में बीपी और शुगर सामान्य
मोनू ने बताया कि लगातार 40 से 50 किलोमीटर दौड़ने के बावजूद मोनू ने अपनी फिटनेस के लिए अलग दिनचर्या बना रखी है. सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं. जिसमें हाई निज, पुशअप, उठक बैठक और देसी कसरत शामिल है. इसके अलावा कोई प्रोटीन डाइट मोनू की नहीं है. मोनू ने बताया कोई डॉक्टर टीम भी साथ में नहीं है, लेकिन यात्रा के दौरान ही रास्ते में डॉक्टर टीम ने सेवा भाव से चेकअप किया. जिसमें शुगर बीपी सामान्य आया.
मोनू बताते हैं कि अब तक उन्हें दौड़ के दौरान कोई बड़ी शारीरिक परेशानी चोट या पैरों में छाले नहीं है. यह 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम का आशीर्वाद है. ज्योतिर्लिंग और धाम पहुंचने पर 2 से 3 दिन का विश्राम की उनकी यात्रा की योजना का हिस्सा है.
सोशल मीडिया पर 3 प्लेटफार्म पर करीब 23 लाख फॉलोअर्स
मोनू की यात्रा जितनी दिलचस्प जमीन पर है, उतनी ही पहचान सोशल मीडिया पर भी बन रही है. मोनू ने बताया कि 15 मार्च को यात्रा शुरू करते समय सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स कि अगर बात करें तो इंस्टाग्राम पर 150k फॉलोअर्स थे, जो आज 16 लाख पहुंच गए हैं. यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट बनाए थे, तब 0 फॉलोअर्स थे, जो अब उज्जैन पहुंचने तक यूट्यूब पर 2 लाख सब्सक्राइबर और फेसबुक पर 5 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं. तीनो प्लेटफार्म को मिलाकर करीब 23 लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा. साथ ही करोड़ों के व्यूज शामिल है.
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मोनू की लोकप्रियता के पीछे केवल उनकी दौड़ नहीं बल्कि उनकी कम उम्र, मां के प्रति समर्पण और लोगों से मिलने जुलने का सहज व्यवहार भी है. रास्ते में मिलने वाले लोगों से वह आत्मीयता से बात करते हैं. 19 साल की उम्र में भी उनका व्यवहार और बातचीत लोगों को आकर्षित करती है. लोग सेल्फी लेने में जुड़ जाते हैं और यही वजह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग उनकी यात्रा से जुड़ रहे हैं. खास बात यह भी है कि खंडवा और इंदौर से कम उम्र के दो युवा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर तक मोनू के साथ हो गए और साथ में ही दौड़ लगा रहे हैं. इंदौर के युवा का नाम रितेश कौशल और खंडवा की युवा का नाम अजय जाधव है."
बड़े बालों का शौक, पीली बनियान और हाफ लोअर बनी पहचान
सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे मोनू के वीडियो में उनका एक अलग अंदाज भी दिखाई देता है. मोनू ने ईटीवी भारत को बताया कि वह इन्हीं कपड़ों में खुद को ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं. इसलिए लंबी दूरी की दौड़ के दौरान भी पीली बनियान हाफ लोअर पहनते हैं. यही उनका अलग लुक अब ब्लैक पैंथर की पहचान के साथ जोड़ रहा है.
मोनू 7 ज्योर्तिलिंग और 2 धाम रामेश्वरम और जगन्नाथ पुरी के दर्शन कर चुके हैं. अब गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनका अगला पड़ाव होगा. यात्रा में उनके साथ 13 वर्षीय भांजा आयुष राज और 20 वर्षीय आकाश कुमार भी है. दोनों इस लंबे सफर में मोनू के साथ बाइक से हैं.