ETV Bharat / state

मां के लिए मांगी अनोखी मन्नत, 19 साल के मोनू की ज्योर्तिलिंगों और धाम की दौड़, पहुंचे महाकालेश्वर

बिहार के मोनू यानि ब्लैक पैंथर की मन्नत ( ETV Bharat )

उज्जैन: एक मां की जिंदगी बचाने के लिए मांगी गई मन्नत आज 19 साल के बेटे की ऐसी यात्रा बन गई है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है. यह कहानी है बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ प्रखंड की ग्राम पंचायत चिल्बिलि के गांव बेउर बेतोरा में रहने वाले मोनू राज चौहान उर्फ ब्लैक पैंथर की है. 6 साल पहले जब उनकी मां लालती देवी के गले में मछली का कांटा फंस गया था, तब परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था.

मां के इलाज में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए, उस समय करीब 13 साल उम्र के मोनू ने गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद के बराबर पहाड़ स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ के दरबार में माथा टेक 12 ज्योर्तिलिंग और 4 धाम की दौड़कर दर्शन करने की मन्नत मांगी थी. जिसे वह आज पूरा कर रहा है.

मोनू दौड़ के कर रहे ज्योर्तिलिंगों के दर्शन (ETV Bharat) रोज 40-50 किलोमीटर दौड़, 11 घंटे तक सड़क पर रहते हैं मोनू मोनू की यह यात्रा सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं है, वह जर रोज करीब 40 से 50 किलोमीटर दौड़ते हैं. मोनू ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया "सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे के बीच यात्रा शुरू करते हैं और इस दूरी को तय करने में लगभग 11 घंटे लग जाते हैं. बिहार से शुरू हुआ सफर उनका अब तक 9 राज्यों से गुजर चुका है. उज्जैन पहुंचने से पहले वह 7 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम के दर्शन कर चुके हैं. हर ज्योतिर्लिंग और धाम पहुंचने पर दो से तीन दिन रुक कर दर्शन और आराम करते हैं. उनका लक्ष्य 9 महीने में काशी विश्वनाथ पहुंचना है. उज्जैन के बाद अब उनका अगला पड़ाव गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग होगा. मोनू 4 नवंबर की रात उज्जैन पहुंचे. 5 नवंबर को दिनभर उज्जैन शहर में समर्थकों से मुलाकात की व दौड़ लगाई. 6 नवंबर को भस्म आरती में दर्शन कर 7 नवंबर को अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे. मोनू राजा (ETV Bharat) क्रिकेटर बनने का है मोनू का सपना मोनू ने बताया क्रिकेट खेलने के वह शौकीन है. परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं और 12वीं तक पढ़ाई की है. क्रिकेट में आगे बढ़ने का सपना है, लेकिन वर्तमान में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण क्रिकेट छोड़ना पड़ा. पिता महेश चौहान इलेक्ट्रीशियन है. जबकि भाई सोनू भी काम करते हैं. परिवार में दो बहने हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. मां की बीमारी के समय परिवार ने इलाज का पूरा खर्च उठाया. परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि घर का सबसे छोटा बेटा एक दिन हजारों किलोमीटर दौड़कर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल पड़ेगा. एक दिन हजारों किलोमीटर दौड़कर देश के प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा पर निकल पड़ेगा. मां ने विदा करते समय कहा- जंगल में रात मत बिताना मोनू की यात्रा के पीछे मां और बेटे का भावनात्मक रिश्ता सबसे बड़ी ताकत है. यात्रा पर निकलते समय मां लालती देवी ने बेटे को समझाया था कि भोजन समय पर करना, जंगल में रात मत बिताना, अपना ध्यान रखना और समय-समय पर फोन लगाते रहना. साथ ही मां ने कहा था कि जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करके ही लौटना. पिता महेश चौहान को शुरूआत में बेटे की सुरक्षा और इतनी लंबी यात्रा को लेकर चिंता हुई, वह इस फैसले से नाराज भी थे, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटे के वीडियो देखे और देशभर से मिल रहे समर्थन को जाना, तो उनकी नाराजगी दूर हो गई. ऐसे व्यवस्था बनाकर रहते हैं मोनू (ETV Bharat) अब पिता भी गर्व महसूस करते हैं. मोनू बताते हैं कि घर वालों से हर रात फोन पर बातचीत होती है. परिवार को सबसे ज्यादा चिंता उनके भोजन रहने और सुरक्षा की रहती है. यात्रा के दौरान मोनू को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचते ही अपने घर भतीजी के होने की सूचना मिली. जिसे मोनू भगवान का आशीर्वाद मानते हैं. होटल से लेकर मंदिर और आश्रम तक बनते हैं रात के ठिकाने