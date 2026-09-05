बिहार के ये 13 मंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों में करेंगे कैंप, CM सम्राट ने दिया बड़ा टास्क
बिहार में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : September 5, 2026 at 6:15 PM IST
पटना : बिहार में गंगा कोसी और गंडक नदी उफान पर है. कई इलाके में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. राजधानी पटना भी उससे अछूता नहीं है. भागलपुर के इलाके में तेजी से कटाव हो रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ और कटाव प्रभावित इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए.
13 मंत्री रहेंगे पूरी तरह एक्टिव
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हालत को लेकर चिंतित हैं और वह लगातार प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि गंगा के तटवर्ती जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव दौरा करेंगे. इसके अलावा बक्सर से कटिहार तक गंगा के तटवर्ती 13 जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव निगरानी करेंगे.
भागलपुर एवं नवगछिया क्षेत्र का एरियल सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया तथा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 5, 2026
अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, सभी आवश्यक इंतजाम एवं एहतियाती कदम समय पर सुनिश्चित किए… pic.twitter.com/oHGoMCYXHQ
बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गंगा के तटवर्ती जिलों में राहत-बचाव कार्यों की निगरानी के लिए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है. बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्रियों को तत्पर रहने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ वह लगातार निगरानी भी करेंगे.तमाम मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में कैंप कर बढ़ते जलस्तर के बीच राहत एवं बचाव कार्यों का गहन पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है. खासकर पटना शहरी क्षेत्र में गंगा के बढ़ते जलस्तर और सुरक्षा तटबंध के आसपास के इलाकों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है.
किन मंत्रियों को दी गई है जिम्मेदारी
जिन मंत्रियों को बाढ़ को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है उसमें बक्सर के प्रभारी मंत्री नंद किशोर राम, भोजपुर के अरुण शंकर प्रसाद, पटना के विजय कुमार चौधरी, सारण के बिजेंद्र प्रसाद यादव, वैशाली के निशांत कुमार, बेगूसराय के रामकृपाल यादव, समस्तीपुर के दामोदर रावत, लखीसराय के सुनील कुमार, खगड़िया के मदन सहनी, मुंगेर के संजय पासवान, भागलपुर के नीतीश मिश्रा और कटिहार के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी शामिल हैं.
'अधिकारी 24 घंटे निगरानी रख रहे'
मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सोन नदी से 65 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है. गंगा नदी भी उफान पर है. सरकार हालात पर नजर बनायी हुई है. बांध और नहरों पर अधिकारी 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं.
''आने वाले दिनों में 26 किलोमीटर इंबैक्टमेंट को ठीक किया जाएगा. इसके अलावा 10 से 12 किलोमीटर का स्ट्रेट भी तय करेंगे, बीच में ड्रेजिंग की व्यवस्था भी की जाएगी.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर
जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख ने सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर चेतावनी संवाद भेजा है. 5 सितंबर को सुबह 9 बजे गांधी घाट गेज स्थल पर गंगा का जलस्तर 50.51 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 1.91 मीटर ऊपर है. जलस्तर में अभी वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है और नदी अपने उच्चतम जलस्तर 50.52 मीटर के करीब बह रही है. पूर्वानुमान के मुताबिक गांधीघाट पर नया उच्चतम जलस्तर यानी HFL बनने की संभावना है.
दियारा इलाका हाई अलर्ट पर
जल संसाधन विभाग ने गंगा के प्रवाह क्षेत्र, खासकर दियारा इलाकों में बढ़ते दबाव को देखते हुए सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. तटबंध के नदी भाग में रहने वाले लोगों को जलस्तर बढ़ने की सूचना देने और जरूरत के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है. साथ ही बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिलास्तर पर गठित टीमों की लगातार गश्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
कोजीकोरइया बाँध (राघोपुर), नवगछिया क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ की स्थिति एवं लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा लिया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 5, 2026
बाढ़ से बचाव और आमजन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को तटबंधों की सतत निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष… pic.twitter.com/N1mVvmN4hX
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