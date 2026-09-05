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बिहार के ये 13 मंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों में करेंगे कैंप, CM सम्राट ने दिया बड़ा टास्क

पटना में बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया ( ETV Bharat )