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'कॉल करने वाले के पास 7 मिनट में डायल 112 के पहुंचने का लक्ष्य..' सीएम सम्राट का ऐलान- 'खुलेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट'

दो दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन में सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर चरणबद्ध तैयारी शुरू कर दी है. स्पीडी ट्रायल को और गति देने, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे. स्थापित किए जाएंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट : विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ अतिरिक्त न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. सरकार का दावा है कि न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन के बेहतर समन्वय से आम लोगों को समयबद्ध न्याय मिलेगा और कानून के राज को और मजबूत किया जाएगा. नए आपराधिक कानूनों पर राज्यस्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) और बिहार न्यायिक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नए आपराधिक कानूनों के एकीकृत कार्यान्वयन पर दो दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया. सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार (ETV Bharat) '14 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी' :सम्मेलन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विस्तृत मंथन हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित यह सम्मेलन बिहार के लिए ऐतिहासिक अवसर है. देश की करीब 10 प्रतिशत आबादी यानी 14 करोड़ से अधिक लोगों को न्याय दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी बिहार की न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन पर है. 'आपराध मामलों के लिए बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट' : मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की पहचान हमेशा 'न्याय के साथ विकास' की रही है और नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन इसी सोच को आगे बढ़ाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. ''बिहार सरकार ने 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है. अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के साथ स्पीडी ट्रायल व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि गंभीर मामलों का जल्द निपटारा हो सके.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार लगेगा राज्यस्तरीय 'सहयोग शिविर' : मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पहले से 'सहयोग कार्यक्रम' चला रही है, जिसके तहत लोगों की शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निपटारा किया जाता है. प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सभी प्रखंडों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं. हर महीने लगेगा राज्यस्तरीय शिविर : अब प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्यस्तरीय सहयोग शिविर लगाया जाएगा. इसमें वे लोग अपनी शिकायत लेकर आएंगे जो प्रखंड स्तर पर हुए फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उनकी समस्याओं का दोबारा समाधान किया जाएगा. 30 दिन के भीतर निष्पादन नहीं हुआ तो 31 वें दिन निलंबन आदेश जारी होगा. ''सहयोग कार्यक्रम में यदि किसी आवेदन का 30 दिनों के भीतर निष्पादन नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. 31वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से निलंबन का आदेश जारी किया जाता है. जवाबदेही तय होने से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार