'कॉल करने वाले के पास 7 मिनट में डायल 112 के पहुंचने का लक्ष्य..' सीएम सम्राट का ऐलान- 'खुलेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट'
बिहार में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे. स्पीडी ट्रायल, सहयोग शिविर और 7 मिनट में पुलिस रिस्पांस पर जोर-
Published : July 4, 2026 at 8:35 PM IST
पटना : बिहार में अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर चरणबद्ध तैयारी शुरू कर दी है. स्पीडी ट्रायल को और गति देने, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे.
स्थापित किए जाएंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट : विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ अतिरिक्त न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. सरकार का दावा है कि न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन के बेहतर समन्वय से आम लोगों को समयबद्ध न्याय मिलेगा और कानून के राज को और मजबूत किया जाएगा.
नए आपराधिक कानूनों पर राज्यस्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) और बिहार न्यायिक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नए आपराधिक कानूनों के एकीकृत कार्यान्वयन पर दो दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया.
'14 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी' :सम्मेलन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विस्तृत मंथन हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित यह सम्मेलन बिहार के लिए ऐतिहासिक अवसर है. देश की करीब 10 प्रतिशत आबादी यानी 14 करोड़ से अधिक लोगों को न्याय दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी बिहार की न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन पर है.
'आपराध मामलों के लिए बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट' : मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की पहचान हमेशा 'न्याय के साथ विकास' की रही है और नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन इसी सोच को आगे बढ़ाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.
''बिहार सरकार ने 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है. अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के साथ स्पीडी ट्रायल व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि गंभीर मामलों का जल्द निपटारा हो सके.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
लगेगा राज्यस्तरीय 'सहयोग शिविर' : मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पहले से 'सहयोग कार्यक्रम' चला रही है, जिसके तहत लोगों की शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निपटारा किया जाता है. प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सभी प्रखंडों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं.
हर महीने लगेगा राज्यस्तरीय शिविर : अब प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्यस्तरीय सहयोग शिविर लगाया जाएगा. इसमें वे लोग अपनी शिकायत लेकर आएंगे जो प्रखंड स्तर पर हुए फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उनकी समस्याओं का दोबारा समाधान किया जाएगा. 30 दिन के भीतर निष्पादन नहीं हुआ तो 31 वें दिन निलंबन आदेश जारी होगा.
''सहयोग कार्यक्रम में यदि किसी आवेदन का 30 दिनों के भीतर निष्पादन नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. 31वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से निलंबन का आदेश जारी किया जाता है. जवाबदेही तय होने से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बेहतर तालमेल पर जोर : मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय तभी सार्थक होगा जब आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा. इसके लिए न्यायपालिका, पुलिस और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार और न्यायपालिका के बीच नियमित समन्वय बैठकें हों ताकि जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
एआई और तकनीक से बदलेगी न्याय व्यवस्था : मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ लागू करना समय की आवश्यकता है. इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और आधुनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा. अपराध नियंत्रण, निगरानी और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में तकनीक अहम भूमिका निभाएगी.
सात से आठ मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी पुलिस : राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. थानों को सीसीटीवी, डिजिटल उपकरण और वैज्ञानिक जांच प्रणाली से लैस किया जा रहा है. फॉरेंसिक लैब, मोबाइल फॉरेंसिक वैन और वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है.
''फिलहाल डायल 112 सेवा के माध्यम से पुलिस औसतन 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच रही है. सरकार का लक्ष्य इसे घटाकर सात से आठ मिनट करना है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके लिए पुलिस की सक्रिय निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
कानून व्यवस्था पर निवेश का मिलेगा दीर्घकालिक लाभ : मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और समयबद्ध न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी. कानून के राज को मजबूत करने के लिए किया गया निवेश आने वाले कई दशकों तक बिहार को लाभ पहुंचाएगा.
शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार : मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार शिक्षा और ज्ञान की ऐतिहासिक भूमि रही है. इसी महीने राज्य में 211 नए डिग्री कॉलेज और 534 मॉडल स्कूल स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है. उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.
नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर हुआ मंथन : बोधगया में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में न्यायपालिका, पुलिस, अभियोजन और प्रशासनिक अधिकारियों ने नए आपराधिक कानूनों के एकीकृत और समान क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की.
'न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना उद्देश्य' : सम्मेलन का उद्देश्य न्याय वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनाना है. सरकार का मानना है कि मजबूत न्याय व्यवस्था ही अपराध नियंत्रण और सुशासन की सबसे बड़ी आधारशिला है.
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