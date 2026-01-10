ETV Bharat / state

10 हजार युवाओं को मिलेगी फ्री AI ट्रेनिंग, अब व्हाट्सएप पर 24 घंटे मिलेंगी सरकारी सेवाएं

पटना : बिहार में उद्योगों का जाल बिछे, इसे लेकर नीतीश सरकार की ओर से लगातार प्रयास हो रहे हैं. उसी के तहत बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हर सप्ताह उद्यमियों से संवाद के लिए उद्योग वार्ता कर रहे हैं . मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पटना एयरपोर्ट के समीप स्थित वायुयान संगठन निदेशालय में एक फिर से 'उद्योग वार्ता' का आयोजन किया गया.

'AI को हर स्तर पर लागू करना है' : चार घंटे तक चली इस बैठक में उद्योग जगत के 13 प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस और औद्योगिक समस्याओं का त्वरित समाधान रहा. बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आधुनिक तकनीक और AI को हर स्तर पर लागू करना है.

''दुनिया तेजी से बदल रही है और बिहार को भी एक सुदृढ़ AI इकोसिस्टम विकसित करना होगा. हमारा लक्ष्य है कि AI के बारे में जन-जन तक जानकारी पहुंचे और सरकारी कार्यप्रणाली में इसका प्रभावी उपयोग हो.''- प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव, बिहार

बैठक में जानकारी देते अधिकारी (ETV Bharat)

10 हजार युवाओं को मिलेगी फ्री AI ट्रेनिंग : गूगल इंडिया के प्रतिनिधि राजेश रंजन ने बिहार के युवाओं को AI क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव दिया. इसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें आगामी 6 महीनों में लगभग 10,000 बच्चों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह कार्यक्रम कॉलेजों में भी संचालित करने का प्रस्ताव है, जिस पर मुख्य सचिव ने सकारात्मक रुख दिखाया.

अजय सिंह और आनंद कुमार ने AI के माध्यम से शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण तथा आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई. मुख्य सचिव ने सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को इस प्रस्ताव पर गहन विचार करने का निर्देश दिया.