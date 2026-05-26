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बीजापुर में बिहान योजना का विस्तार, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 4 वाहनों को झंडी

बीजापुर में बिहान योजना के तहत 4 वाहनों की सौगात जिले को मिली है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 8:20 PM IST

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बीजापुर:आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) के तहत बीजापुर में विकास कार्यों का विस्तार हुआ है. विकासखंड भैरमगढ़ के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) को 1 वाहन तथा विकासखंड उसूर के सीएलएफ को 3 वाहन प्रदान किए गए. इन वाहनों को जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, कलेक्टर विश्वदीप एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नम्रता चौबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस सुविधा को मिलने पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताया है.

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा उपलब्ध कराना मकसद

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना से गांव वालों को फायदा होगा. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ एवं सस्ती परिवहन सुविधा हासिल हो सकेगी. इससे न केवल आम ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी, बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों के लिए आय के नए स्रोत भी विकसित होंगे.

बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप का बयान (ETV BHARAT)

स्वयं सहायता समूह के जरिए होगा संचालन

इन वाहनों का संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

इस योजना के माध्यम से दूरस्थ और अंदरूनी गांवों में परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी, जिससे ग्रामीणों को बाजार, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी- विश्वदीप, कलेक्टर, बीजापुर

महिला सशक्तिकरण को मिलेगी मजबूती

बीजापुर कलेक्टर ने कहा कि इस पहल से महिला सशक्तिकरण और समग्र ग्रामीण विकास की दिशा में अहम मजबूती मिलेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना से समूह आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

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