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Bhilwara Road Accident : बीगोद के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर, पति-पत्नी और पुत्र की मौके पर मौत

भीलवाड़ा: जिले के बीगोद क्षेत्र से गुजरने वाले मांडलगढ़-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हौ गई. जहां एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी व पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक कार छोड़ कर फरार हो गया.

बिगोद थाना प्रभारी जय सुल्तान कविया ने बताया कि बिगोद कस्बे के पास NH-758 पर यश पावन धाम के नजदीक शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार ने भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र की रूपाहेली गांव निवासी बाइक सवार 63 वर्षीय भगवान बागरिया, उनकी 56 वर्षीय पत्नी देऊ व 24 वर्षीय पुत्र रतन बागरिया को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया.