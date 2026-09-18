Bhilwara Road Accident : बीगोद के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर, पति-पत्नी और पुत्र की मौके पर मौत
राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा. बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर. तीन की मौत. जानिए पूरा मामला...
Published : September 18, 2026 at 6:13 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के बीगोद क्षेत्र से गुजरने वाले मांडलगढ़-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हौ गई. जहां एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी व पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक कार छोड़ कर फरार हो गया.
बिगोद थाना प्रभारी जय सुल्तान कविया ने बताया कि बिगोद कस्बे के पास NH-758 पर यश पावन धाम के नजदीक शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार ने भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र की रूपाहेली गांव निवासी बाइक सवार 63 वर्षीय भगवान बागरिया, उनकी 56 वर्षीय पत्नी देऊ व 24 वर्षीय पुत्र रतन बागरिया को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया.
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सूचना पर बीगोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को बीगोद अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं, हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि यश पावन धाम के पास NH-758 का यह हिस्सा ब्लैक स्पॉट बन चुका है, जहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. बार-बार हो रहे हादसों के बावजूद सड़क सुरक्षा को लेकर प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.