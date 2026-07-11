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पंचकूला में पार्किंग की महासमस्या, लोग सड़कों पर खड़ी करते हैं गाड़ियां, रोजाना लगता है भीषण जाम

दोनों कॉर्नर पर मल्टी-लेवल पार्किंग की मांगः पंचकूला प्रशासन के पदाधिकारियों के समक्ष मार्केट के दोनों कॉर्नर पर मल्टी-लेवल पार्किंग बनाए जाने की मांग रखी गई. लेकिन आश्वासन के अलावा कोई राहत प्रदान नहीं मिली. उन्होंने बताया कि बीते समय मार्केट के कारोबारियों ने डीसीपी से मिलकर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपते हुए सहयोग की मांग की. इसके बाद नगर निगम के चुनाव हुए तो समस्या का समाधान होने की उम्मीद जागी. अफसोस चुनावों के बाद राहत मिलना तो दूर परेशानी दोगुनी हो गई.

पुलिस-प्रशासन से झूठा आश्वासन: पंचकूला की सबसे बड़ी मार्केट में पार्किंग की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होने के कारण जानने के लिए ईटीवी भारत ने मार्केट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों और कारोबारियों से बातचीत की. एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेट्री एवं कारोबारी रवि बंसल ने कहा कि पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए पूर्व समय में डीसीपी और मेयर से भी मिला गया. लेकिन महज आश्वासन के अलावा कोई राहत प्रदान नहीं की गई. उन्होंने बताया कि इस मार्केट में कुल 68 शोरूम हैं, जो तीन मंजिला हैं.

पंचकूला: शहर पंचकूला की सबसे बड़ी एवं व्यस्त सेक्टर-11 मार्केट में ट्रैफिक की समस्या भी सबसे बड़ी है. सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक ऐसा सूरत-ए-हाल है, जैसे यह मार्केट सामान्य बाजार न होकर कोई कार मार्केट हो. क्योंकि मार्केट में शोरूमों के सामने पार्किंग स्थल, पीछे की सड़क या अगल-बगल में भी, गाड़ियां खड़ी करने को जगह नहीं मिलती. यहां तक कि मुख्य सड़क भी एक चौक से दूसरे चौक तक गाड़ियों से लबरेज रहती है. लेकिन जहां पुलिस विभाग इस पार्किंग समस्या का स्थाई समाधान करने के बजाय महज चालान की कार्रवाई करना ही काफी मान रहा है, वहीं पंचकूला प्रशासन से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है.

पार्किंग की समस्या से कारोबार प्रभावित (ETV Bharat)

कारोबारी रवि बंसल ने बताया कि "मार्केट में वाहनों की पार्किंग समस्या को कुछ कम करने के मकसद से वर्षों पूर्व, तत्कालीन एसएसपी मनीष चौधरी के कार्यकाल में मुख्य सड़क पर येलो लाइन लगवाई गई थी. इस लाइन का मकसद शोरूमों के सामने पार्किंग स्थल भरने पर अन्य वाहनों को मुख्य सड़क पर येलो लाइन के अंदर खड़ा करना था. लेकिन वर्तमान में डीसीपी ट्रैफिक के निर्देशों पर पुलिसकर्मी येलो लाइन के अंदर खड़ी होने वाली गाड़ियों के भी चालान कर रहे हैं. नतीजतन बाहर खड़ी होने वाली गाड़ियां भी अंदर की ओर पार्किंग स्थल पर फंसी रहती है. इससे वाहनों को पार्किंग में लाना और ले जाना एक चुनौती बना रहता है."

आवाजाही में परेशानीः वहीं, ईटीवी भारत ने जांच में पाया कि "मुख्य सड़क पर लगाई गई येलो लाइन के अंदर खड़े वाहनों के कारण मुख्य सड़क से आवाजाही करने वाला ट्रैफिक भी रोजाना बाधित रहता है. क्योंकि फुटपाथ के बाद सड़क का काफी हिस्सा येलो लाइन के भीतर है. जबकि अनेक वाहन चालक अपनी गाड़ियां येलो लाइन से बाहर बेतरतीब खड़ी करते हैं, जिससे सड़क से आवाजाही में काफी परेशानी बनी रहती है."

मार्केट के पीछे वॉशिंग स्टेशन और वर्कशॉप: रवि बंसल ने बताया कि "पार्किंग समस्या अधिक होने का एक कारण यह भी है कि ग्राहक और कारोबारी अपने वाहन शोरूमों के पीछे की सड़क पर भी पार्क नहीं कर पा रहे. इसका कारण पीछे की ओर शोरूमों में वॉशिंग स्टेशन और वर्कशॉप चलाई जाना है. इस कारण इनके संचालक उनके स्टेशन से बाहर सड़क पर भी लोगों की दस-दस गाड़ियां खड़ी रखते हैं. यहां तक कि कई कंडम गाड़ियां भी वहां खड़ी रखी जाती हैं, जिससे ग्राहकों या कारोबारयों की स्वयं की गाड़ियों को पार्क करने की जगह नहीं मिलती. यहां तक कि रिहायशी क्षेत्र के लोग भी पीछे की सड़क से कहीं अधिक संभलकर अपनी गाड़ियां निकालने को मजबूर रहते हैं."

मार्केट में 25 बैंक होने से अधिक समस्या: रवि बंसल ने बताया कि "मार्केट के 68 शोरूम में से करीब 60 में कामकाज हो रहा है. उन्होंने बताया कि गौर करने वाली बात यह है कि इन शोरूमों में से करीब 25-25 बैंक संचालित हैं. बैंक कर्मचारी सुबह आकर अपनी गाड़ियां पार्किंग स्थल में लगा लेते हैं, जो देर शाम लौटते हैं. सप्ताह में करीब पांच-छह दिन यही हाल रहता है. जबकि रविवार को बैंकों की छुट्‌टी होने के चलते पार्किंग लगभग खाली रहती है. इसके अलावा कई कोचिंग सेंटरों का संचालन होने के चलते वर्तमान में मार्केट में झगड़ों और चोरी के मामलों की संख्या भी बढ़ रही है. एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों एवं कारोबारयों ने प्रशासन से चंडीगढ़ की तर्ज पर पंचकूला में भी एक ही जगह पर बैंक स्क्वेयर बनाने की मांग की है."

दो दशक से अधिक की पार्किंग समस्या: कारोबारी राजीव मलिक ने बताया कि "मार्केट में पार्किंग की समस्या बीते दो दशकों से भी अधिक समय से बनी हुई है." उन्होंने बताया, "मार्केट बनने के समय से ही पार्किंग के लिए काफी कम जगह थी. जबकि बीते दो दशकों में जनसंख्या और वाहनों की संख्या कई गुणा बढ़ चुकी है. लेकिन पार्किंग स्थल पुराने डिजाइन के अनुसार ही हैं. नतीजतन न केवल ग्राहकों, बल्कि स्वयं उन्हें और अन्य सभी कारोबारियों को पार्किंग की समस्या से रोजाना दो-चार होना पड़ता है." उन्होंने बताया कि "मार्केट के अगल-बगल, दोनों ओर गाड़ियां पार्क करने की परमिशन ली गई थी लेकिन यहां भी अनाधिकृत गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं."

नौकरीपेशा लोग खड़ी कर जाते हैं गाड़ियां: कारोबारी राजीव मलिक ने कहा कि पास में ही सेक्टर-5 स्थित बस स्टैंड है. इस कारण बद्दी और बरोटीवाला समेत अन्य जगहों पर बसों से सफर करने वाले नौकरीपेशा लोग सेक्टर-11 मार्केट नजदीक और यहां पार्किंग फ्री होने के चलते अपनी गाड़ियां यहां खड़ी कर जाते हैं. यह गाड़ियां सुबह से देर शाम तक मार्केट में खड़ी रहती हैं. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी पंचकूला प्रशासन से कोई स्थायी कर्मचारी नियुक्त किए जाने की मांग की है, ताकि कोई स्थायी तौर पर गाड़ियां पार्क नहीं कर सके.

मल्टी लेवल पार्किंग ही समाधान: मार्केट के पूर्व प्रेसिडेंट एवं कारोबारी सतीश गुलाटी ने बताया कि "पार्किंग की समस्या का स्थाई समाधान मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जाना है." उन्होंने कहा कि "ग्राहकों को मार्केट में आकर अपनी गाड़ियां तो खड़ी करनी ही हैं, नतीजतन पार्किंग की सुविधा के लिए जगह चाहिए." उन्होंने कहा कि मार्केट के दोनों कॉर्नर पर मल्टीलेवल पार्किंग बना दी जाए, जिस प्रत्येक पार्किंग में 200-300 गाड़ियां खड़ी हो सकें, इससे समाधान हो सकता है."

कारोबारियों को काफी नुकसान: सतीश गुलाटी ने कहा कि "इसके अलावा प्रशासन से मार्केट के अंदर पार्किंग को वन-वे किए जाने की मांग की थी, ताकि कोई जाम नहीं लगे. इस संबंध में फरवरी माह में डीसीपी के समक्ष लिखित में मांग रखी गई थी लेकिन कोई राहत नहीं मिली." उन्होंने बताया कि "वर्षों पूर्व तत्कालीन एसएसपी मनीष चौधरी द्वारा मौखिक रूप से मुख्य सड़क किनारे पार्किंग के लिए येलो लाइन की सुविधा मिली थी. उनके बाद आए सभी पुलिस अधिकारियों ने भी सहयोग किया. लेकिन वर्तमान डीसीपी ट्रैफिक से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है. इससे ग्राहकों और कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है."