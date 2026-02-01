ETV Bharat / state

देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार और महंगाई है, लेकिन बजट में कोई ब्लूप्रिंट नहीं: केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 8:46 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा रविवार को पेश किए गए आम बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी का कहना है कि देश की सबसे गंभीर समस्याएं रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और काला धन है, जो इस बजट में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गई हैं. आम आदमी पार्टी ने इस बजट को आम जनता के लिए निराशाजनक बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, लेकिन बजट में रोजगार देने का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है. उन्होंने कहा कि यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला और बेरोजगारी पैदा करने वाला है. बच्चों और युवाओं को आज सबसे ज्यादा चिंता नौकरी और बढ़ती कीमतों की है, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है.

गोवा को बजट में भुला दिया गया: गोवा के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे बजट में गोवा का नाम तक नहीं लिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गोवा को भूल चुकी है और राज्य के लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को दिखाता है.

24 करोड़ नौकरियों का हिसाब दे सरकार: संजय सिंह: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार के पुराने वादों को याद दिलाते हुए कहा कि सरकार ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था. अब जब सरकार के लगभग 12 साल पूरे होने वाले हैं तो 24 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के युवाओं को यह बताना चाहिए कि रोजगार देने का वादा कहां गया और आगे की क्या योजना है.

किसानों और काले धन पर भी सवाल: संजय सिंह ने किसानों की आय दोगुनी करने और विदेशों से काला धन लाने के वादे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जो लोग बैंकों का पैसा लूटकर विदेशों में बैठे हैं, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? किसानों को उनकी फसल का सही दाम क्यों नहीं मिल पा रहा? इन सभी मुद्दों पर बजट पूरी तरह मौन है.

महंगाई और टैक्स नीति से बिगड़ती अर्थव्यवस्था: संजय सिंह ने कहा कि महंगाई आज एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन बजट में इसे कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं दिखता. टैक्स सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कभी टैक्स बढ़ाती है और कभी अचानक घटा देती है, जिससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो रही है. सरकार ने देश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया है और अब यह कैसे पटरी पर आएगी, इसका कोई जवाब नहीं है.

वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि इस बजट में पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा सुरक्षा, बाढ़ और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहे पंजाब के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब को विशेष ध्यान की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार बार-बार राज्य की उपेक्षा कर रही है.

