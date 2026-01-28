ETV Bharat / state

'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना बोले- कानपुर मेरी जन्मभूमि है और मुंबई कर्मभूमि

कानपुर : 'मैं हमेशा से कहता रहा हूं, कानपुर मेरी जन्मभूमि है और मुंबई कर्मभूमि है. मुंबई मायानगरी है. जिसे अपने पास बुला लेती है, फिर जल्दी वापस नहीं होने देती. मैं वैसे तो मुंबई पढ़ने गया था, लेकिन पहले पढ़ाई, फिर नौकरी और उसके बाद अचानक अभिनय से जुड़ गया, हालांकि इतना सब होने के बाद भी जब मैं कानपुर में अपने स्कूल आता हूं तो यहीं का होकर रह जाता हूं.' कानपुर पहुंचे बिग बॉस सीजन-19 के विजेता गौरव खन्ना ने बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान यह बातें कहीं.

टीवी अभिनेता गौरव खन्ना ने कहा कि अगर कोई युवा अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हैं तो उसे सबसे पहले अपनी एजुकेशन पर फोकस करना होगा. भविष्य में रिएलिटी शो में आने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑफर्स हैं. उन्होंने कहा कि हर शो के लिए मैं अपना पूरा एफर्ट करूंगा, भले परिणाम कुछ भी हो.