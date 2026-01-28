'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना बोले- कानपुर मेरी जन्मभूमि है और मुंबई कर्मभूमि
कानपुर में बुधवार को टीवी अभिनेता गौरव खन्ना ने प्रेसवार्ता के दौरान दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 3:48 PM IST
कानपुर : 'मैं हमेशा से कहता रहा हूं, कानपुर मेरी जन्मभूमि है और मुंबई कर्मभूमि है. मुंबई मायानगरी है. जिसे अपने पास बुला लेती है, फिर जल्दी वापस नहीं होने देती. मैं वैसे तो मुंबई पढ़ने गया था, लेकिन पहले पढ़ाई, फिर नौकरी और उसके बाद अचानक अभिनय से जुड़ गया, हालांकि इतना सब होने के बाद भी जब मैं कानपुर में अपने स्कूल आता हूं तो यहीं का होकर रह जाता हूं.' कानपुर पहुंचे बिग बॉस सीजन-19 के विजेता गौरव खन्ना ने बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान यह बातें कहीं.
टीवी अभिनेता गौरव खन्ना ने कहा कि अगर कोई युवा अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हैं तो उसे सबसे पहले अपनी एजुकेशन पर फोकस करना होगा. भविष्य में रिएलिटी शो में आने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑफर्स हैं. उन्होंने कहा कि हर शो के लिए मैं अपना पूरा एफर्ट करूंगा, भले परिणाम कुछ भी हो.
टीवी अभिनेता गौरव खन्ना ने कहा कि मैंने बिग बॉस में केवल अपने दिल की सुनी. अपने ढंग से खेल खेला, हालांकि मुझे अच्छा लगा कि मेरे अभिनय को और मेरे किरदार को पूरे देश में हर वर्ग के लोगों ने पसंद किया. उन्होंने कहा कि आज स्कूल आकर बहुत खुश हूं. सही मायने में स्कूल से बहुत कुछ सीखा. ये भी कह सकते हैं स्कूल से हीं सारी ट्रेनिंग हुई.
उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब इसी स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट दिया था और आज एक वक्त है जब मैं यहां आकर सबसे अपनी जर्नी साझा कर रहा हूं. इस मौके पर स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा.
